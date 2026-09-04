The Last of Us 3? Naughty Dog bestätigt mehrere geheime Projekte

Die Zukunft von The Last of Us reicht offenbar über die HBO-Serie hinaus. Neil Druckmann hat bestätigt, dass sich mehrere bislang nicht angekündigte Projekte rund um die Endzeitmarke in Arbeit befinden. Gleichzeitig stellte der Naughty-Dog-Chef klar, dass weder er noch sein Studio die kreative Ausrichtung der dritten Serienstaffel mitgestaltet haben.

Was genau Naughty Dog vorbereitet, verriet Druckmann noch nicht. Seine Formulierung dürfte dennoch neue Spekulationen über The Last of Us Part 3 auslösen.

Naughty Dog ist mit The Last of Us noch nicht fertig

In einem aktuellen Gespräch mit der Washington Post bezeichnete Druckmann Naughty Dog weiterhin als Hüter der Marke. Selbst wenn die HBO-Adaption bald enden sollte, sei das Studio noch nicht mit The Last of Us fertig.

Demnach befinden sich aktuell mehrere Projekte in Arbeit, über die Druckmann zu einem späteren Zeitpunkt sprechen möchte. Ob es sich dabei um neue Spiele, kleinere Begleitprojekte oder weitere Adaptionen handelt, ließ er ausdrücklich offen.

Eine Bestätigung von The Last of Us Part 3 ist die Aussage daher nicht. Ein dritter Hauptteil bleibt allerdings eine denkbare Möglichkeit. Druckmann hatte bereits früher erklärt, dass ein Konzept für ein weiteres Kapitel existiere, bislang aber keine offizielle Entwicklung angekündigt.

Keine kreative Beteiligung an Staffel 3

Deutlicher äußerte sich Druckmann zu seiner Rolle bei der HBO-Serie. An der kreativen Ausrichtung der dritten Staffel sei er nicht beteiligt gewesen. Auch Naughty Dog habe bei der Gestaltung der neuen Episoden keine kreative Funktion übernommen.

Druckmann könne deshalb nicht beurteilen, wie die Produktion voranschreitet. Die Verantwortung liegt nun vor allem bei Showrunner Craig Mazin, nachdem sich der Naughty-Dog-Chef nach der zweiten Staffel aus der aktiven Serienarbeit zurückgezogen hatte.

Als Grund für seinen Abschied nannte Druckmann bereits zuvor die Entwicklung von Intergalactic: The Heretic Prophet. Das Science-Fiction-Abenteuer ist das nächste große Spiel von Naughty Dog und beansprucht einen erheblichen Teil seiner Aufmerksamkeit.

Druckmann bleibt der Serie allerdings als Executive Producer verbunden. Seine neuen Aussagen machen dennoch deutlich, dass sein Einfluss auf die dritte Staffel wesentlich geringer ausfällt als bei den ersten beiden Staffeln.

Staffel 3 soll die Geschichte der Spiele abschließen

Nach Druckmanns Angaben soll die dritte Staffel die Geschichte der beiden veröffentlichten Spiele zum Abschluss bringen. Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass HBO auf eine zuvor diskutierte vierte Staffel verzichten und die verbliebene Handlung von The Last of Us Part 2 vollständig in der kommenden Staffel erzählen könnte.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal Abby, gespielt von Kaitlyn Dever. Das Ende der zweiten Staffel wechselte bereits zu ihrer Perspektive und bereitete damit die Fortsetzung vor. Auch Ellie, Dina, Tommy und weitere bekannte Figuren sollen zurückkehren, dürften abhängig von der Struktur aber weniger Raum erhalten.

HBO hatte die dritte Staffel bereits vor dem Start der zweiten offiziell bestellt. Die Veröffentlichung ist für 2027 vorgesehen. Einen genauen Termin gibt es bislang nicht.

Für Fans ergeben sich damit zwei getrennte Entwicklungen: Craig Mazin führt die Fernsehserie ohne kreative Unterstützung von Naughty Dog zu ihrem geplanten Ende, während das Entwicklerstudio unabhängig davon an mehreren noch geheimen The-Last-of-Us-Projekten arbeitet. Ob sich dahinter tatsächlich ein drittes Spiel verbirgt, bleibt vorerst offen.

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