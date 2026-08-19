The Last of Us-Part I Diorama von Prime 1 – Bloater kostet bis 2399 Dollar

Für Sammler von The Last of Us Part I hat Prime 1 Studio ein besonders kostspieliges Diorama enthüllt. Im Mittelpunkt steht der Bloater aus der berüchtigten Turnhallenbegegnung, dessen Ultimate Bonus Version umgerechnet rund 2399 Dollar kostet.

Damit richtet sich die Neuerscheinung eindeutig an besonders leidenschaftliche Fans mit viel Platz und einem entsprechend großen Budget. Selbst die reguläre Variante ist mit umgerechnet rund 1799 Dollar alles andere als günstig.

Der Bloater als gewaltiges Sammlerstück

Welche Szene bildet das neue The Last of Us-Diorama ab? Prime 1 Studio orientiert sich an der Begegnung im vierten Kapitel von The Last of Us Part I. Joel und Ellie kämpfen sich durch eine von Infizierten überrannte Schule, bevor sie in der Turnhalle erstmals auf einen Bloater treffen.

Die Statue erscheint im Maßstab 1:4 und bildet den massiven Körper des Infizierten samt Pilzpanzerung, deformiertem Kopf und blutigen Details nach. Auch die Basis greift die heruntergekommene Turnhalle aus dem Spiel auf.

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Mit dem normalen Kopf misst das Sammlerstück ungefähr 60 Zentimeter in der Höhe, 40 Zentimeter in der Breite und 52 Zentimeter in der Tiefe. Zusammen mit dem beschädigten Kopf und dem beleuchteten Hintergrund wächst das Diorama auf bis zu 65 Zentimeter Höhe, 56 Zentimeter Breite und 69 Zentimeter Tiefe. Das Gewicht liegt bei rund 35,85 Kilogramm.

Zusätzliche Teile der Ultimate Bonus Version

Welche Extras rechtfertigen den höheren Preis? Gegenüber der regulären Ausgabe erhält die Ultimate Bonus Version mehrere zusätzliche Komponenten. Besonders auffällig ist der beleuchtete Türdurchgang, der den Einbruch des Bloater in die Turnhalle nachstellt.

Eine Basis im Stil von The Last of Us Part I

Ein Türhintergrund mit integrierter LED-Beleuchtung

Ein austauschbarer normaler Kopf

Ein austauschbarer beschädigter Bonuskopf

Ein separater Ständer für den Bonuskopf

Der beschädigte Kopf zeigt den Bloater während der brutalen Auseinandersetzung und kann passend zur separat erhältlichen Joel-Statue präsentiert werden. Noch offen ist, ob die LED-Beleuchtung letztlich über Batterien, ein USB-Kabel oder eine andere Stromquelle versorgt wird.

Prime 1 Studio weist außerdem darauf hin, dass sich Maße, Gewicht und weitere Einzelheiten während der laufenden Produktion noch verändern können. Da es sich um handgefertigte Sammlerstücke handelt, sind zudem kleinere Abweichungen gegenüber den gezeigten Prototypen möglich.

Limitierte Auflage mit später Auslieferung

Wann erscheint die neue Bloater-Statue? Die Auslieferung der regulären Version und der Ultimate Bonus Version ist zwischen Dezember 2027 und März 2028 geplant. Der genaue Termin kann sich im weiteren Verlauf der Produktion allerdings noch verschieben.

Von der teuersten Ausgabe sollen lediglich 350 Exemplare hergestellt werden. Laut Prime 1 Studio sind nur noch wenige Vorbestellplätze verfügbar, wodurch Interessenten nicht unbegrenzt Zeit für ihre Entscheidung haben dürften.

Der Bloater gehört zu einer dreiteiligen Kollektion, die außerdem Joel und Ellie umfasst. Umgerechnet kostet Ellie rund 1099 Dollar, während Joel bei 1399 Dollar liegt. Wer alle drei Bonusausgaben erwerben möchte, landet somit bei ungefähr 4000 Dollar, mögliche Versandkosten und Einfuhrabgaben noch nicht eingerechnet.

Würdet ihr euch ein derart teures The Last of Us-Diorama in die Sammlung stellen, oder ist die Preisgrenze damit deutlich überschritten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.