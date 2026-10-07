Dark Craft – Soulslike-MMORPG mit Minecraft-Optik und Game Master Events auf Steam

Mit Dark Craft kündigt sich auf Steam ein ungewöhnlicher Genre-Mix an, der die düstere Atmosphäre von Elden Ring mit einer blockigen Optik im Stil von Minecraft verbindet. Hinter der kantigen Fassade steckt jedoch kein gemütliches Bauabenteuer, sondern ein kostenlos spielbares MMORPG mit anspruchsvollen Kämpfen, gefährlichen Begegnungen und einer offenen Dark-Fantasy-Welt.

Entwickelt und veröffentlicht wird Dark Craft von Take Top Entertainment. Das Studio bezeichnet sein Projekt als erstes MMORPG im Soulslike-Genre und plant eine Welt, in der ihr allein, gemeinsam mit Freunden oder an der Seite einer Gilde auf die Jagd nach mächtigen Bossen und seltenen Artefakten geht.

Soulslike-Kämpfe in einer offenen MMO-Welt

Wie spielt sich Dark Craft? Das Kampfsystem setzt auf präzises Timing, Ausdauerverwaltung und die Fähigkeit, Angriffe des Gegenübers richtig einzuschätzen. Unüberlegtes Zuschlagen dürfte deshalb ebenso schnell bestraft werden wie schlecht getimte Ausweichmanöver.

Zusätzliche Spannung entsteht durch das Risiko bei der Beute. Siege bringen neue Ausrüstung und wertvolle Gegenstände, während eine Niederlage zum Verlust eines Teils der gesammelten Beute führen kann. Gefahren lauern dabei nicht nur in Form von Monstern, denn andere Abenteurer können zu Verbündeten oder Gegnern werden.

Die bisher bestätigten Kernelemente umfassen:

Soulslike-Kämpfe mit präzisem Timing und Ausdauerverwaltung

eine düstere Dark-Fantasy-Kulisse

direkte Eingriffe durch Game Master

eine weitläufige offene Welt

mächtige Bosse und gefährliche Gegner

Koop-Abenteuer mit Freunden

MMO-Mechaniken für friedliche und feindliche Begegnungen

Optisch fallen vor allem die kantigen Figuren und Umgebungen auf, die deutlich an Minecraft erinnern. Ruinen, Wälder, verlassene Dörfer, alte Burgen und finstere Verliese sorgen gleichzeitig für eine wesentlich bedrohlichere Stimmung. Der Vergleich mit Elden Ring bezieht sich daher vor allem auf die Dark-Fantasy-Atmosphäre und das anspruchsvolle Kampfsystem, während Minecraft hauptsächlich bei der visuellen Gestaltung als erkennbarer Einfluss dient.

Game Master verändern laufende Abenteuer

Was macht das MMORPG besonders? Das auffälligste Feature ist ein System, über das menschliche Game Master direkt in das laufende Geschehen eingreifen können. Mitglieder des Entwicklerteams sollen Gegner kontrollieren, überraschende Hinterhalte vorbereiten und einmalige Ereignisse auslösen dürfen.

Darüber hinaus können die Game Master besondere Aufgaben verteilen oder selbst in Form eines Weltbosses auftauchen. Dadurch sollen Begegnungen entstehen, die nicht einfach nach einem festen Skript ablaufen und sich möglicherweise kein zweites Mal wiederholen.

Gerade in einer großen MMO-Community könnte dieses Konzept für unvorhersehbare Geschichten sorgen. Gleichzeitig wird entscheidend sein, wie häufig solche Eingriffe stattfinden und ob Take Top Entertainment das System auch bei einer hohen Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer sinnvoll skalieren kann.

Release auf Steam weiterhin offen

Wann erscheint Dark Craft? Ein konkreter Veröffentlichungstermin oder ein Release-Zeitfenster wurde bislang nicht genannt. Auf Steam wird der Start weiterhin lediglich als noch anzukündigen geführt, eine Aufnahme in die Wunschliste ist aber bereits möglich.

Dark Craft soll als Free-to-Play-Spiel erscheinen und eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel bieten. Eine vollständige deutsche Sprachausgabe ist aktuell nicht aufgeführt. Neben Online-Interaktionen und einem Ingame-Chat nennt die Steam-Seite auch Ingame-Käufe sowie zufallsbasierte Käufe.

Das Konzept klingt ambitioniert: Soulslike-Kämpfe, eine persistente MMO-Welt, PvE, PvP und spontane Eingriffe durch Game Master ergeben eine Mischung, die sich deutlich von klassischen Genrevertretern abheben könnte. Nun muss Dark Craft mit echtem Gameplay zeigen, ob hinter der auffälligen Kombination auch langfristig tragfähige Mechaniken stecken.

Was haltet ihr von Dark Craft und würdet ihr einem Soulslike-MMORPG im blockigen Stil eine Chance geben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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