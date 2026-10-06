Dressmaker wird zum Steam-Hit – die persönliche Geschichte hinter dem Spiel

Das gemütliche Nähspiel Dressmaker hat sich kurz nach seiner Veröffentlichung zu einem überraschenden Steam-Hit entwickelt. Hinter dem Erfolg steckt jedoch nicht nur eine ungewöhnliche Spielidee, sondern auch eine sehr persönliche Geschichte von Lead-Entwickler Jonathan Hau-Yoon und seiner Partnerin Sabrina Becker.

Dressmaker erschien am 21. September 2026 für Windows und macOS. Inzwischen fallen 98 Prozent der Steam-Rezensionen positiv aus, wodurch die Simulation die Wertung äußerst positiv erreicht hat. Zeitweise spielten bis zu 43.298 Menschen gleichzeitig, womit der Indie-Titel sogar den bisherigen Steam-Höchststand von Gears of War: E-Day mit 20.374 gleichzeitigen Nutzern deutlich übertraf.

Eine persönliche Inspiration hinter Dressmaker

Warum entstand Dressmaker ursprünglich? Hau-Yoon entwickelte das Spiel als Herzensprojekt für Becker, die sich seit ihrer Kindheit für Kleider, Modegeschichte und das Nähen begeistert. Ursprünglich wollte sie professionelle Kostümdesignerin werden, musste diese Pläne jedoch nach der Diagnose des Ehlers-Danlos-Syndroms aufgeben.

Die Bindegewebserkrankung kann unter anderem überbewegliche oder instabile Gelenke, Schmerzen und starke Erschöpfung verursachen. Bei Becker erschweren die Beschwerden insbesondere das Nähen, da die Arbeit mit Stoffen und Schnittmustern ihre Gelenke zu stark beanspruchen kann.

Dressmaker sollte ihr deshalb ermöglichen, ihr Hobby auf eine zugänglichere und weniger schmerzhafte Weise erneut zu erleben. Becker blieb dabei nicht nur die Inspiration des Projekts. Wenn es ihr Gesundheitszustand erlaubt, entwirft und kuratiert sie Kleidungsstücke, begleitet die ästhetische Ausrichtung und unterstützt das Team durch ausführliches Testen.

Virtuelle Schneiderarbeit mit zahlreichen Freiheiten

Welche Möglichkeiten bietet Dressmaker? Die Simulation orientiert sich an realen Arbeitsschritten der Schneiderei. Ihr wählt Materialien wie Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide oder Samt aus, arrangiert Schnittmuster, schneidet einzelne Teile zu und näht sie anschließend zu einem vollständigen Kleid zusammen.

In der eigenen Schneiderei erfüllen Fans Aufträge für verschiedene Stadtbewohnerinnen. Dabei müssen persönliche Vorlieben und gesellschaftliche Anlässe berücksichtigt werden. Wer etwas Unfug treiben möchte, kann die Kundschaft allerdings auch mit bewusst unpassenden Kreationen sabotieren.

Hau-Yoon arbeitete zuvor unter anderem an Terra Nil und Fortnite. Seine Idee stellte er dem südafrikanischen Indie-Studio Free Lives vor, das vor allem durch actionreichere Produktionen wie Broforce bekannt ist. Aufgrund der deutlich gemütlicheren und feminineren Ausrichtung entstand mit Cozy Lives schließlich ein eigener Ableger des Studios. Nur zwei Tage nach Dressmaker veröffentlichte Free Lives außerdem das Rogue-lite-Actionspiel Stick It to the Stickman.

Der unerwartete Erfolg stellt das Team vor neue Aufgaben

Wie reagiert Cozy Lives auf den großen Andrang? Der schnelle Aufstieg in den Steam-Verkaufscharts brachte zahlreiche neue Fehlermeldungen, Wünsche und Community-Beiträge mit sich. Das Entwicklungsteam bat deshalb um Geduld und begann damit, seine Kommunikationskanäle sowie die Möglichkeiten zur Übermittlung von Fehlerberichten auszubauen.

Gleichzeitig arbeitet Cozy Lives an Verbesserungen und weiteren Inhalten. Geplant sind unter anderem transparente Stoffe, eine Online-Herausforderung zum Vergleichen und Bewerten von Kleidern sowie eine umfassendere Controller-Unterstützung. Auch Umsetzungen für Mobilgeräte und Nintendo Switch werden vom Team angestrebt.

Dressmaker reiht sich damit in den anhaltenden Erfolg gemütlicher Indie-Spiele auf Steam ein. Die persönliche Entstehungsgeschichte verleiht dem Titel jedoch eine besondere Bedeutung, denn aus einer eingeschränkten Leidenschaft wurde ein kreatives Erlebnis, das mittlerweile Tausende Menschen miteinander teilen.

Wie gefällt euch die Geschichte hinter Dressmaker, und würdet ihr selbst gerne eine virtuelle Schneiderei eröffnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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