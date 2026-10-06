Xbox Elite Controller Series 3: Leak deutet auf neue Sticks und vier Varianten hin

Microsofts nächster Elite-Controller könnte deutlich mehr verändern als das Design. Ein neuer Leak zum mutmaßlichen Xbox Elite Controller Series 3 nennt magnetische Analogsticks, erweitertes haptisches Feedback und zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung. Auch vier unterschiedliche Ausstattungspakete sollen in den Daten auftauchen.

Die Informationen stammen aus einem Reddit-Beitrag über angebliche Konfigurationsdateien eines Anbieters, dessen Technik das Xbox Design Lab nutzt. Microsoft hat die Ausstattung bislang nicht offiziell bestätigt. Auch Windows-Central-Journalist Jez Corden konnte die verlinkten Daten nach eigenen Angaben nicht mehr selbst überprüfen, weil sie bereits entfernt worden waren.

Hall-Effekt- und TMR-Sticks sollen zur Auswahl stehen

Zu den interessantesten Einträgen gehören verschiedene Stick-Module. Der Reddit-Nutzer nennt sowohl Hall-Effekt- als auch TMR-Optionen. Für die Hall-Effekt-Ausführungen seien außerdem unterschiedliche Widerstände hinterlegt: leichtgängig, standardmäßig und straff.

Sollten diese Optionen tatsächlich angeboten werden, könnten Käufer das Verhalten der Sticks bereits bei der Bestellung stärker an ihre Vorlieben anpassen. Ob Microsoft sämtliche Einträge übernimmt oder einzelne davon nur für interne Tests vorgesehen sind, bleibt offen.

Darüber hinaus nennt der Beitrag längere Stick-Aufsätze sowie eine Variante mit geringer Reibung beziehungsweise leiserer Bedienung.

Vier Ausführungen mit unterschiedlicher Ausstattung

Der Leak führt vier Produktkonfigurationen auf. Sie unterscheiden sich demnach beim Zubehörpaket und darin, ob die aufgeführten Motoren enthalten sind:

Angebliche Variante Motoren laut Datensatz Basisversion Enthalten Basisversion Nicht enthalten Elite Complete Enthalten Elite Complete Nicht enthalten

Windows Central deutet diese Aufteilung als Modelle mit und ohne vollständige Haptik-Ausstattung. Eine offizielle Erklärung der Unterschiede gibt es bislang jedoch nicht. Aus den Einträgen lässt sich deshalb noch nicht sicher ableiten, welches Vibrationsfeedback die einzelnen Verkaufsversionen bieten würden.

Vorstellung und Verkaufsstart noch 2026?

Jez Corden erwartet eine baldige Vorstellung und hält eine Veröffentlichung vor Weihnachten 2026 für möglich. Er hatte diese Einschätzung bereits zuvor in seinem Podcast geäußert. Dass entsprechende Konfigurationen nun angeblich im Umfeld des Xbox Design Lab auftauchen, passe zu seinen bisherigen Informationen.

Ein bestätigter Termin ist das allerdings noch nicht. Auch Preise fehlen bislang. Gerade bei mehreren Ausstattungsvarianten dürfte interessant werden, wie groß der Abstand zwischen dem Basismodell und einem vollständigen Paket ausfällt.

Laut Corden sollen außerdem Qualitätskontrolle und Reparierbarkeit bei der Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Ob der Series 3 diese Erwartungen erfüllt, wird sich erst mit dem fertigen Controller zeigen.

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