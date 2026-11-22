Sprungschanzen gehören in GTA 6 zu einer größeren Stunt-Kategorie. Wer auf 100 % spielt, muss deshalb nicht jede einzelne Rampe finden. Entscheidend ist der im Spiel angezeigte Gesamtfortschritt und dass ein entdeckter Sprung auch als abgeschlossen markiert wird.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Stunts auf der Karte finden

Öffnet die Karte und wählt unter „Exploration“ den Filter „Stunt Spots“ und dann „Stunt Jumps“. Entdeckte und abgeschlossene Sprünge werden dort unterschiedlich markiert. Im Fortschrittsmenü findet ihr „Activities“ → „Stunts“; bei „Stunt Jumps“ lässt sich der Stand nach Region anzeigen.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

So zählt ein Sprung als geschafft

Fahrt die Anlaufstrecke möglichst gerade an und kontrolliert nach der Landung den Kartenmarker. Zu unterscheiden ist zwischen dem Abschluss des Sprungs und der zusätzlichen Herausforderung, die beim Markieren der Rampe angezeigt wird: Für die 100-%-Liste zählt bereits der absolvierte Sprung. Bleibt der Marker offen, probiert eine andere Anfahrtsgeschwindigkeit oder ein anderes Fahrzeug und prüft den Fortschritt erneut.

Bekannte Regionen und Fundorte

Die internationale Fundortliste umfasst 130 Sprungschanzen, ist aber selbst noch im Aufbau. Benannte Ansätze sind etwa die beiden Seiten der Saltrock Bridge in Mariana County, mehrere Rampen am Goliath Global Quarry sowie Parkhaus- und Baustellenrampen in Vice-Dale County. Diese Namen sind Orientierungspunkte, keine von uns vermessenen Koordinaten. Nutzt die im Spiel entdeckten Marker für die genaue Zufahrt; unsere GTADB-Karte enthält derzeit noch keine belegten Stunt-Marker. Wir arbeiten allerdings bereits mit Hochdruck daran.

Fortschritt und Belohnungen

In GTA 6 gibt es insgesamt 397 Stunts, die sich auf vier Kategorien verteilen: 130 Sprünge, 202 Brückenflüge, 40 Knife Flights und 25 Base Jumps.

Für den 100-%-Abschluss müsst ihr davon insgesamt 300 beliebige Stunts erfolgreich absolvieren. Wer zusätzlich die Trophäe „Cunning Stunts“ freischalten möchte, benötigt 250 abgeschlossene Stunts.

Welche Herausforderungen ihr bereits gemeistert habt, könnt ihr im Fortschrittsmenü überprüfen. Einen Überblick über sämtliche Voraussetzungen für den vollständigen Spielabschluss findet ihr außerdem in unserer 100-%-Checkliste für GTA 6.

Eine gesonderte Geldbelohnung für jeden einzelnen Stunt ist bislang nicht bestätigt.

Öffnet in einem neuen Tab