Wer Grand Theft Auto 6 auf einem HDR-Fernseher spielt, sollte sich nicht blind auf die eingeblendeten Testbilder verlassen. Eine Analyse des auf Bildkalibrierung spezialisierten YouTube-Kanals HDTVTest zeigt, dass die Regler für maximale Helligkeit, Schwarzwert und Papierweiß ungewöhnlich miteinander interagieren.

Dadurch kann das Bild trotz vermeintlich korrekter Kalibrierung zu dunkel, ausgewaschen oder in hellen Bereichen überstrahlt wirken. HDTVTest hat deshalb erste Richtwerte veröffentlicht, mit denen die neonbeleuchteten Straßen von Vice City und die Landschaften von Leonida besser zur Geltung kommen sollen.

Diese HDR-Einstellungen empfiehlt HDTVTest

Die vorläufige Empfehlung richtet sich an Fernseher und Monitore, die eine HDR-Spitzenhelligkeit von mindestens 1.000 Nits erreichen. Die Werte stammen aus der Videoanalyse von HDTVTest und sind als Ausgangspunkt für die eigene Feinabstimmung gedacht.

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HDR-Option Empfohlener Wert Maximale Helligkeit 2.000 Schwarzwert 20 Papierweiß 35

Besonders auffällig ist der Wert für die maximale Helligkeit. Bei einem Display mit rund 1.000 Nits empfiehlt HDTVTest einen Spielwert von 2.000. Als grobe Regel kann die tatsächliche Spitzenhelligkeit des Fernsehers verdoppelt werden. Ein Gerät mit etwa 600 Nits würde demnach zunächst auf 1.200 eingestellt.

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Der Schwarzwert von 20 soll verhindern, dass dunkle Bildbereiche zu stark aufgehellt erscheinen. Papierweiß auf 35 beeinflusst unter anderem die Helligkeit normaler heller Flächen und der Benutzeroberfläche. Da dieser Regler zugleich Auswirkungen auf Spitzlichter haben kann, sollte er nicht unabhängig von der maximalen Helligkeit betrachtet werden.

Die Werte sind ein Ausgangspunkt für die Feinabstimmung

Die genannten Einstellungen sind keine universelle Lösung für jeden Fernseher. Paneltechnik, tatsächliche Spitzenhelligkeit, Tone Mapping und herstellerspezifische Bildverbesserer können das Ergebnis deutlich verändern. Auch ein helles Wohnzimmer benötigt unter Umständen eine andere Abstimmung als ein vollständig abgedunkelter Raum.

HDTVTest bezeichnet die Untersuchung als vorläufig und plant weitere Tests mit unterschiedlichen Endgeräten. Wer ein Display mit weniger als 1.000 Nits besitzt, sollte daher nicht einfach den Wert 2.000 übernehmen, sondern die maximale Helligkeit an die Fähigkeiten des eigenen Geräts anpassen. Dynamisches Tone Mapping und zusätzliche Kontrastverbesserungen können die Kalibrierung ebenfalls beeinflussen.

Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X und S erhältlich, wie Rockstar Games zum Verkaufsstart bestätigte. Gerade die starken Kontraste zwischen sonnigen Küstenregionen, dunklen Innenräumen und den nächtlichen Neonlichtern von Vice City machen eine saubere HDR-Abstimmung besonders wichtig.

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