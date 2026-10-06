Red Dead Online Halloween 2026 – vierfache Belohnungen, Gratisitems, Rabatte

Rockstar Games läutet in Red Dead Online die Halloween-Saison 2026 ein. Vom 6. Oktober bis zum 2. November 2026 warten erhöhte Auszahlungen, kostenlose Kleidungsstücke, seltene Gesten und die Rückkehr des Halloween-Passes 2 auf alle, die erneut durch die düsteren Grenzlande von Red Dead Redemption 2 reiten möchten.

Bei den angekündigten Gratisinhalten handelt es sich überwiegend um Belohnungen, die durch das Einloggen oder bestimmte Aktivitäten freigeschaltet werden. Hinzu kommen mehrfach erhöhte RDO$, Gold und Erfahrungspunkte, wodurch sich die saisonalen Missionen auch für Veteranen lohnen.

Halloween-Boni und kostenlose Belohnungen

Welche Boni sind während des Halloween-Events verfügbar? Besonders lukrativ fallen die Telegrammmissionen aus Seltsame Geschichten des Westens aus. Dort werden während des gesamten Aktionszeitraums vierfache RDO$, vierfaches Gold und vierfache Erfahrungspunkte vergeben.

Auch Naturkundler und Fans kompetitiver Modi gehen nicht leer aus. Der zurückkehrende Überlebensmodus All Hallows’ Call to Arms bietet dreifache Belohnungen, während Naturkundler für den Verkauf von Tierproben mehr Geld und Erfahrung erhalten.

Dreifache RDO$, Rollen-XP und XP beim Verkauf von Naturkundler-Proben

Dreifache RDO$, Gold und XP in All Hallows’ Call to Arms

Dreifache RDO$ und XP in den präsentierten Serien

Vierfache RDO$, Gold und XP in den Telegrammmissionen aus Seltsame Geschichten des Westens

Mehrere Belohnungen stammen ursprünglich aus älteren Outlaw-Pässen und Quick-Draw-Clubs. Damit erhalten auch Fans, die frühere Aktionszeiträume verpasst haben, eine neue Gelegenheit zum Freischalten der Inhalte.

Für das Spielen von Red Dead Online gibt es den roten Fernwater-Mantel.

Naturkundler erhalten beim Einloggen die Irontooth-Maske aus dem Outlaw-Pass 4.

Wer ein legendäres Tier jagt oder eine Probe davon nimmt, bekommt die Geste Best Shot aus dem Outlaw-Pass 4.

Das Erreichen von Welle 5 in All Hallows’ Call to Arms schaltet das Rowberrow-Outfit und die Luftbanjo-Geste aus dem Quick-Draw-Club 2 frei.

Für das Erreichen von Welle 10 gibt es die Brusttrommel-Geste aus dem Outlaw-Pass 3 sowie einen Goldbarren.

Zusätzlich kehrt der Halloween-Pass 2 zurück. Dieser ermöglicht erneut den Zugriff auf seine bereits früher veröffentlichten saisonalen Belohnungen und richtet sich damit vor allem an Nutzer, die den Pass in den vergangenen Jahren nicht abschließen konnten.

Wöchentliche Aufgaben und Event-Rotation

Welche Gratisbelohnungen lassen sich wöchentlich verdienen? Rockstar Games teilt den Aktionszeitraum in vier Wochen auf. Jede Woche besitzt eine eigene Aufgabe, durch die sich ein Kleidungsstück, eine Schatzkarte oder eine kostenlose Waffe sichern lässt.

Die jeweiligen Herausforderungen müssen innerhalb des angegebenen Zeitfensters abgeschlossen werden. Wer alle Belohnungen mitnehmen möchte, sollte deshalb regelmäßig einloggen und die wechselnden Aktivitäten beachten.

6. bis 12. Oktober 2026: Einen Probenverkauf abschließen und eine Belohnung für einen kostenlosen Mantel erhalten

13. bis 19. Oktober 2026: In einer präsentierten Serie gewinnen und die Schatzkarte von North Clingman erhalten

20. bis 26. Oktober 2026: Einen beliebigen Blood-Money-Auftrag abschließen und eine Belohnung für eine kostenlose Waffe erhalten

27. Oktober bis 2. November 2026: All Hallows’ Call to Arms spielen und die orangefarbene Benbow-Jacke erhalten

Parallel dazu rotieren die präsentierten Serien durch vier Halloween-Playlists. In der zweiten Hälfte des Aktionszeitraums werden die regulären Varianten durch anspruchsvollere Hardcore-Serien ersetzt.

6. bis 12. Oktober 2026: Halloween-Serie 1

13. bis 19. Oktober 2026: Halloween-Serie 2

20. bis 26. Oktober 2026: Hardcore-Halloween-Serie 1

27. Oktober bis 2. November 2026: Hardcore-Halloween-Serie 2

Kostenlose Dienste und hohe Rabatte

Welche Rabatte gelten im Oktober 2026? Neben den freischaltbaren Gegenständen reduziert Rockstar Games zahlreiche Preise in Red Dead Online. Besonders interessant sind kostenlose Schnellreisen, kostenlose Beruhigungsmunition und kostenlose Tomahawks beim Hehler.

Naturkundler sparen außerdem zehn Goldbarren beim Probenkit. Halloween-Masken, Nahkampfwaffen und verschiedene Anpassungen am eigenen Charakter sind um die Hälfte reduziert, während Pferde, Kleidung und Rollenobjekte mit einem Rabatt von 40 Prozent angeboten werden.

Zehn Goldbarren Rabatt auf das Naturkundler-Probenkit

Kostenlose Schnellreisen

Kostenlose Beruhigungsmunition

Kostenlose Tomahawks beim Hehler

40 Prozent Rabatt auf alle Anfänger-, Aufsteiger- und etablierten Rollenobjekte für Naturkundler

40 Prozent Rabatt auf Cripps-Outfits

40 Prozent Rabatt auf Lagerhunde

50 Prozent Rabatt auf alle Halloween-Masken bei Madame Nazar

40 Prozent Rabatt auf Gypsy-Cob- und Missouri-Foxtrotter-Pferde

50 Prozent Rabatt auf Nahkampfwaffen

50 Prozent Rabatt auf Haarschnitte, Zahnbehandlungen und Make-up

50 Prozent Rabatt auf Augenklappen

40 Prozent Rabatt auf Mäntel und Bandeliers

Die Halloween-Aktion läuft bis zum 2. November 2026 und bietet damit knapp vier Wochen Zeit, um die zurückkehrenden Inhalte einzusammeln. Eine vollständig neue Erweiterung für Red Dead Redemption 2 ist das Event zwar nicht, doch die kostenlosen Gegenstände und erhöhten Auszahlungen liefern einen guten Anlass für einen weiteren Ausflug in den Wilden Westen.

Welche Halloween-Belohnung möchtet ihr euch zuerst sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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