RDR2 PC-Mod enRAGE bringt Nemesis-System mit NPC-Erzfeinden und Kriegen

Die ohnehin lebendige Welt von Red Dead Redemption 2 wird auf dem PC noch unberechenbarer. Die neue Modifikation enRAGE erweitert Rockstars Western um ein dynamisches Nemesis-System, durch das Begegnungen mit gewöhnlichen NPCs langfristige Folgen haben können.

Entwickler nicklovin99 veröffentlichte die Mod am 17. Oktober 2026. Sie befindet sich aktuell in einer Early-Access-Phase und soll das bekannte Prinzip aus Middle-earth: Shadow of Mordor und Middle-earth: Shadow of War mit einer umfassenden Weltsimulation verbinden.

NPCs erinnern sich an Arthur Morgan

Wie funktioniert das Nemesis-System in Red Dead Redemption 2? Personen, denen Arthur Morgan begegnet, erhalten einen Namen, ein Temperament, individuelle Eigenschaften, Eigenarten, Bedürfnisse und eine persönliche Vorgeschichte. Wer einen Mann ausraubt, beleidigt, verprügelt oder dessen Pferd verletzt, könnte diesem später erneut begegnen.

Ein solcher NPC kann sich an Arthurs Taten erinnern und sich schließlich zu einem persönlichen Erzfeind entwickeln. Diese Gegner tauchen später wieder auf, verfolgen Arthur und versuchen, eine offene Rechnung zu begleichen. Freundliche Begegnungen bleiben ebenfalls nicht ohne Wirkung, denn Hilfsbereitschaft und kleine Gesten beeinflussen Arthurs lokalen Ruf.

Begrüßt Arthur eine Person und erfährt ihren Namen, wird sie dauerhaft in der simulierten Welt gespeichert. Telegramme ermöglichen es unter anderem, einem Erzfeind zu drohen, Frieden anzubieten oder ihn zu bezahlen. Befreundete Bekanntschaften können sich dagegen zu Brieffreunden entwickeln und Neuigkeiten übermitteln.

Fraktionen führen eigene Kriege

Welche Inhalte bietet die enRAGE-Mod? Neben den persönlichen Rivalitäten simuliert enRAGE acht Outlaw-Gruppen sowie die US Army. Jede Organisation besitzt Anführer, mehrere Offiziersränge, Lager, Vorräte, Territorien und eine eigene Kasse.

Die Gruppen verfolgen ihre eigenen Interessen, schließen Frieden, beginnen Fehden oder ziehen gegeneinander in den Krieg. Dabei rauben sie Kutschen aus, begraben gefallene Mitglieder und bestimmen neue Anführer, selbst wenn Arthur an diesen Ereignissen überhaupt nicht beteiligt ist.

Acht Outlaw-Fraktionen mit eigenen Anführern und mehreren Offiziersrängen

Dynamische Jagd auf wichtige Mitglieder mit Auswirkungen auf Ruf und Machtverhältnisse

Individuelle Temperamente, Eigenschaften, Eigenarten, Lebensgeschichten und Bedürfnisse für NPCs

Persönliche Feinde und Erzfeinde als direkte Folge eigener Handlungen

Spätere Angriffe durch Gegner, die Arthur gezielt aufspüren

Eigenständige Kriege zwischen Fraktionen mit ähnlichen oder konkurrierenden Zielen

Arthur kann sich aus diesen Konflikten heraushalten oder gezielt eingreifen. So lassen sich Mitglieder verhören, Verstecke aufspüren, Vorräte verbrennen, Kassen ausrauben und Offiziere ausschalten. Stirbt eine wichtige Figur, rückt innerhalb der Hierarchie ein anderer Charakter nach.

Großer Umbau für den PC Story-Modus

Wer kann das neue Nemesis-System nutzen? enRAGE ist ausschließlich für den PC Story-Modus von Red Dead Redemption 2 vorgesehen. Benötigt werden ScriptHookRDR2 und ScriptHookRDR2DotNet V2 ab Version 2.2.0. Im Online-Modus darf die Erweiterung nicht verwendet werden.

Während regulärer Story-Missionen hält sich das System im Hintergrund, damit die Kampagne nicht gestört wird. Jeder Spielstand erhält eine eigene Welt mit individuellen Erzfeinden, Kriegen und Ereignissen. Zusätzlich führt eine Chronik Buch über wichtige Entwicklungen, von denen einige sogar in lokalen Zeitungen auftauchen können.

Der Entwickler weist offen darauf hin, dass Claude Code bei der Erstellung von Skripten und Systemen geholfen hat. Da sich enRAGE noch in Entwicklung befindet, können Fehler auftreten. Trotzdem wirkt das Konzept wie eine überraschend passende Erweiterung für eine Spielwelt, die bereits für ihre detaillierten NPCs und zufälligen Begegnungen bekannt ist.

Was haltet ihr von der Idee, Red Dead Redemption 2 um persönliche Erzfeinde und dynamische Fraktionskriege zu erweitern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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