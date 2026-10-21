FF14 Online Store – Square Enix verkauft Kostüm-Frisuren jetzt einzeln

Für viele Fans von Final Fantasy 14 gehört das Zusammenstellen neuer Glamour-Looks längst zum eigentlichen Endgame. Square Enix macht diesen Teil des MMORPGs nun etwas flexibler, denn zahlreiche Frisuren aus dem Online Store sind nicht länger ausschließlich an komplette Kostümsets gebunden.

Bislang mussten Interessierte häufig ein ganzes Outfit erwerben, obwohl sie lediglich die dazugehörige Frisur verwenden wollten. Die benötigten Modern Aesthetics werden jetzt separat angeboten und kosten im europäischen Online Store jeweils 3,50 Euro.

Frisuren lösen sich von den Kostümsets

Wie verändert Square Enix den Verkauf der kosmetischen Inhalte? Die Frisuren können unabhängig von den ursprünglich zugehörigen Kleidungsstücken gekauft werden. Damit sinkt die Einstiegshürde vor allem für Fans, die zwar den Look einer bekannten Figur übernehmen möchten, mit deren vollständigem Kostüm aber wenig anfangen können.

Eine Besonderheit bilden die Frisuren von Lightning und Snow aus Final Fantasy 13. Beide Varianten werden gemeinsam über Modern Aesthetics: Pulse freigeschaltet und sind zusammen zum Preis von 3,50 Euro erhältlich. Welche Frisur verwendet werden kann, hängt dabei vom Charakter ab.

Folgende Modern Aesthetics sind von der neuen Trennung betroffen:

Modern Aesthetics – Hairscape M

Modern Aesthetics – Hairscape F

Modern Aesthetics – The Warden

Modern Aesthetics – Voidswept Strands

Modern Aesthetics – Head Hound

Modern Aesthetics – Scion Special Issue

Modern Aesthetics – Scion Special Issue II

Modern Aesthetics – Scion Special Issue III

Modern Aesthetics – Scion Special Issue IV

Modern Aesthetics – Sharlayan Rebellion

Modern Aesthetics – Liberating Locks

Modern Aesthetics – Sharlayan Studies

Modern Aesthetics – Master & Commander

Neue Auswahl mit einem kleinen Preisnachteil

Welche Vorteile bietet die neue Aufteilung? Wer nur eine bestimmte Frisur haben möchte, muss nicht mehr für mehrere ungenutzte Kleidungsstücke bezahlen. Gleichzeitig wurden die separat angebotenen Kostümsets ohne Frisur günstiger, sodass nun gezielter zwischen Kleidung, Frisur oder einem vollständigen Paket gewählt werden kann.

Der Einzelkauf beider Bestandteile kann allerdings teurer ausfallen als das ursprüngliche Komplettpaket. Einige ältere Sets werden deshalb weiterhin als Bündel mit ihrer jeweiligen Frisur angeboten. Wer sowohl Kleidung als auch Haare nutzen möchte, sollte vor dem Kauf prüfen, ob das kombinierte Angebot günstiger ist.

Die Änderung ergänzt die umfangreiche Überarbeitung des Glamour-Systems aus Patch 7.4. Seit Dezember 2025 lassen sich Ausrüstungsgegenstände weitgehend unabhängig von Klassen-, Job- und Stufenanforderungen als Glamour einsetzen, während Einschränkungen durch Volk, Geschlecht oder Staatliche Gesellschaft weiterhin bestehen können.

Weitere Anpassungen könnten folgen

Welche Wünsche bleiben in der Community offen? Besonders häufig wird eine vollständige Abschaffung geschlechtsspezifischer Beschränkungen bei Frisuren gefordert. Dadurch könnten noch mehr Charaktere auf die kosmetischen Optionen zugreifen, ohne bei der Erstellung ihres Looks eingeschränkt zu werden.

Weitere Neuigkeiten könnten beim Final Fantasy 14 Fan Festival in Tokio folgen, das am 31. Oktober und 1. November 2026 stattfindet. Square Enix hat bereits zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für Outfits und die Charaktererstellung angedeutet. Dazu gehört unter anderem eine flexiblere Darstellung einzelner Kleidungselemente sowie die Trennung von Gesichtern und Hörnern bei Au Ra.

Was haltet ihr von den separat erhältlichen Frisuren und welche kosmetischen Beschränkungen sollte Square Enix als Nächstes entfernen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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