Final Fantasy 14 – Square Enix warnt vor Accountangriffen und Passwortdiebstahl

Square Enix warnt die Community von Final Fantasy 14 vor unbefugten Zugriffen auf Benutzerkonten. Ein unbekannter Dritter versucht derzeit, sich mit Kombinationen aus E-Mail-Adressen und Passwörtern beim Account-Verwaltungssystem des Publishers anzumelden.

Die verwendeten Zugangsdaten stammen nach Angaben des Unternehmens offenbar aus Sicherheitsvorfällen bei anderen Onlinediensten. Es gibt derzeit keinen Hinweis darauf, dass Square Enix selbst gehackt wurde oder die Daten unmittelbar aus den Systemen des Publishers entwendet worden sind.

Wiederverwendete Passwörter als Sicherheitsrisiko

Wie gelangen die Angreifer in die Konten von Final Fantasy 14? Besonders gefährdet sind Fans, die dieselbe Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort bei mehreren Diensten verwenden. Werden diese Daten bei einem anderen Anbieter gestohlen, können Kriminelle sie automatisiert bei Square Enix ausprobieren.

Selbst unterschiedliche Passwörter bieten möglicherweise keinen ausreichenden Schutz, wenn sie leicht erkennbare Muster enthalten. Dazu gehören unter anderem Geburtsdaten, Telefonnummern, wiederholte Zeichenfolgen oder einfache Abwandlungen bereits verwendeter Zugangsdaten.

Square Enix empfiehlt deshalb, unsichere oder mehrfach verwendete Passwörter umgehend zu ändern. Für das Square-Enix-Konto sollte eine eigenständige und möglichst lange Zeichenfolge genutzt werden, die bei keinem anderen Onlinedienst zum Einsatz kommt.

Square Enix sperrt gefährdete Konten

Welche Maßnahmen ergreift Square Enix gegen die Zugriffsversuche? Der Publisher schränkt den Zugang zu Konten ein, bei denen ein erfolgreicher unbefugter Zugriff vermutet wird. Betroffene erhalten über die hinterlegte E-Mail-Adresse eine Nachricht mit Anweisungen zum Zurücksetzen ihres Passworts.

Wer sich plötzlich nicht mehr mit seinen üblichen Daten anmelden kann, sollte daher zunächst das zugehörige E-Mail-Postfach überprüfen. Ist dort keine entsprechende Nachricht zu finden, bleibt die Kontaktaufnahme mit dem offiziellen Kundendienst von Square Enix.

Falls die Zahl der unbefugten Anmeldeversuche weiter steigt, behält sich das Unternehmen einen verpflichtenden Passwortwechsel für sämtliche Square-Enix-Konten vor. Eine solche Maßnahme würde nicht nur einzelne Verdachtsfälle betreffen, sondern die gesamte Nutzerschaft des Account-Systems.

Zusätzlicher Schutz durch Einmalpasswörter

Wie lässt sich ein Square-Enix-Konto besser absichern? Zusätzlich zu einem individuellen Passwort empfiehlt Square Enix die Aktivierung eines Einmalpassworts. Dabei wird für jede Anmeldung ein zeitlich begrenzter Sicherheitscode erzeugt, der neben der regulären Benutzerkennung und dem Passwort eingegeben werden muss.

Die zusätzliche Bestätigung kann verhindern, dass gestohlene Anmeldedaten allein für einen Kontozugriff ausreichen. Square Enix stellt dafür eine kostenlose Software-Lösung für Smartphones mit Android und iOS bereit.

Fans von Final Fantasy 14 sollten außerdem darauf achten, Kontodaten ausschließlich auf offiziellen Seiten einzugeben. Verdächtige Nachrichten, angebliche Gewinnspiele und nachgeahmte Anmeldeseiten bleiben eine weitere Gefahr, insbesondere wenn sie nach Passwörtern oder Sicherheitscodes fragen.

Habt ihr euer Square-Enix-Konto bereits mit einem Einmalpasswort geschützt oder werdet ihr eure Zugangsdaten nach dieser Warnung ändern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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