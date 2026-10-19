Drova II angekündigt – offene Welt ohne Questmarker, Fraktionen und Schlucht

Mit Drova II: Torn Lands hat das deutsche Entwicklerstudio Just2D offiziell die Fortsetzung seines gefeierten Pixelart Rollenspiels angekündigt. Ein erster Trailer zeigt die neue offene Welt und macht deutlich, dass sich das Team erneut an Klassikern wie Gothic und Morrowind orientiert.

Die Enthüllung erfolgte am 15. Oktober 2026, passend zum zweiten Geburtstag von Drova: Forsaken Kin. Das 2024 veröffentlichte Action Rollenspiel wurde von Just2D außerdem durch den ersten The Witcher und Arcanum inspiriert und entwickelte sich vor allem unter Fans klassischer Rollenspiele zu einem Geheimtipp.

Eine zerrissene neue Welt

Welche Geschichte erzählt Drova II: Torn Lands? Der eigenständig spielbare Nachfolger führt zurück in die Anderswelt. Die Gottheiten wurden befreit, der Dunkle Nebel ist verschwunden und die Magie ist zurückgekehrt, doch eine gewaltige Schlucht hat das Land und seine Bewohner gespalten.

In den Tiefen dieser Schlucht scheint eine bislang unbekannte Bedrohung zu lauern. Gleichzeitig nehmen die Spannungen zwischen zwei alten Stämmen zu, die den Dunklen Nebel überstanden haben und jeweils einer eigenen Gottheit folgen.

Im Verlauf der Handlung müssen sich die Abenteurer entweder der Bärenmutter oder dem Großen Widder anschließen. Beide Fraktionen besitzen eine eigene Kultur, besondere Geheimnisse und individuelle Kampfstile. Entscheidungen sollen nicht nur einzelne Aufgaben verändern, sondern auch den weiteren Verlauf und das Ende der Geschichte beeinflussen.

Erkundung ohne Questmarker

Wie bleibt die Fortsetzung ihren Rollenspielwurzeln treu? Just2D verzichtet erneut auf Questmarker und eine permanente Führung durch die Spielwelt. Stattdessen müssen Dialoge aufmerksam verfolgt, Hinweise ausgewertet und markante Orte selbstständig gefunden werden.

Die offene Welt soll größer, detaillierter und stärker mit handgefertigten Schauplätzen gefüllt sein. Neben Hauptaufgaben warten Nebenaktivitäten, verborgene Geheimnisse, Ressourcen, Handwerk, Handel und ein neues Minispiel. Auch die Bewohner erhalten eigene Tagesabläufe, Hintergründe und Geschichten.

Beim Kampfsystem plant Just2D umfangreiche Verbesserungen. Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten sollen deutlich mehr Einfluss auf den persönlichen Spielstil haben. Dadurch werden neue Charakterkonzepte möglich, darunter ein Kampfdruide oder ein spezialisierter Jäger.

Veröffentlichung weiterhin offen

Wann erscheint Drova II: Torn Lands? Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Just2D bislang nicht genannt. Das Rollenspiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und entsteht für PC sowie Konsolen.

Auf dem PC kann Drova II: Torn Lands bereits bei Steam und GOG vorgemerkt werden. Welche Konsolen genau unterstützt werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Weitere Einblicke in die Entwicklung sind für die kommenden Monate geplant.

Freut ihr euch auf die Rückkehr in die Anderswelt und die Mischung aus Gothic, Morrowind und klassischem Pixelart Rollenspiel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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