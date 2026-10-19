Super Mario 64 – Plakette soll entschlüsselt sein, Luigi-Theorie wackelt

Seit fast 30 Jahren beschäftigt eine unscheinbare Plakette in Super Mario 64 die Gaming-Community. Die verschwommene Inschrift an der Sternenstatue im Innenhof von Prinzessin Peachs Schloss galt lange als Hinweis darauf, dass Luigi heimlich als spielbarer Charakter freigeschaltet werden könne.

Nun will der Programmierer Mochi64 den Text mithilfe einer umfangreichen computergestützten Analyse entschlüsselt haben. Das Ergebnis dürfte viele Fans überraschen, denn die berühmte Luigi-Theorie spielt darin keine Rolle.

Der Ursprung eines hartnäckigen Luigi-Mythos

Warum wurde die Plakette mit Luigi verbunden? Auf der lediglich 32 mal 32 Pixel großen Textur glaubten Fans die Worte L is Real 2401 erkennen zu können. Daraus entstand die Theorie, Luigi lasse sich durch eine bislang unentdeckte Methode freischalten.

Eine besonders bekannte Variante behauptete, die Zahl 2401 beziehe sich auf sämtliche Münzen des Spiels. Wer alle davon einsammle oder eine andere extrem schwierige Aufgabe erfülle, sollte angeblich Zugang zu Marios Bruder erhalten. Bewiesen wurde diese Methode allerdings nie.

Dass sich der Mythos so lange hielt, lag auch an der Entwicklungsgeschichte von Super Mario 64. Historische Aufnahmen einer Vorabversion sowie später entdeckte Entwicklungsdateien deuten darauf hin, dass Luigi während der Produktion tatsächlich eingeplant war. In der veröffentlichten Nintendo-64-Version vom Jahr 1996 ist er jedoch nicht spielbar.

Eine neue Methode entschlüsselt die Pixel

Was soll wirklich auf der Plakette stehen? Nach der Analyse von Mochi64 besteht die Inschrift aus zwei englischen Zeilen. Sinngemäß übersetzt lautet die Botschaft:

Ewiger Stern. Das hoffen wir.

Statt die winzige Grafik lediglich zu vergrößern, rekonstruierte Mochi64 den möglichen Entstehungsprozess der Textur. Dazu wurden Schriftarten, Größen, Abstände, Unschärfeeffekte und verschiedene Methoden zur Verkleinerung einer Textvorlage untersucht. Anschließend verglich ein Programm Millionen möglicher Varianten mit den originalen Pixeln.

Die größte Übereinstimmung lieferte demnach die englische Formulierung Eternal Star in der ersten Zeile und We Hope So in der zweiten Zeile. Als wahrscheinlich verwendete Schriftart wurde Adobe Palatino Bold Italic aus dem Jahr 1990 ermittelt. Die bekannte Deutung L is Real 2401 schnitt beim Pixelvergleich deutlich schlechter ab.

Ein charmantes Vermächtnis statt eines Geheimcharakters

Welche Bedeutung hat die neue Entschlüsselung? Sollte das Ergebnis korrekt sein, verabschiedet sich eine der bekanntesten Gaming-Legenden endgültig. Die Plakette wäre dann kein versteckter Hinweis auf Luigi, sondern eine kleine Botschaft der Entwickler über die erhoffte Zukunft von Mario.

Der ewige Stern könnte für den langfristigen Erfolg der Reihe und die Bedeutung von Super Mario 64 stehen. Rückblickend wirkt der zweite Satz besonders passend. Fast drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung gilt das Abenteuer weiterhin als Meilenstein, der den Übergang klassischer Jump-and-Runs in vollständig dreidimensionale Spielwelten entscheidend prägte.

Eine offizielle Bestätigung von Nintendo gibt es bislang nicht. Die offene Methode erlaubt es anderen Fans jedoch, alternative Formulierungen zu testen und mit der Originaltextur zu vergleichen. Damit besitzt die neue Interpretation eine wesentlich stärkere technische Grundlage als das bloße Erkennen vermeintlicher Buchstaben in einer verschwommenen Grafik.

Ganz verschwinden dürfte der Luigi-Mythos trotzdem nicht. Als Teil der frühen Internetkultur und der Geschichte von Super Mario 64 bleibt L is Real 2401 unvergessen, selbst wenn die rätselhafte Plakette vermutlich etwas völlig anderes aussagt. Welche Interpretation gefällt euch besser? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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