Mario Kart 8 Deluxe Update 4.0.1 behebt Switch 2 Fehler in Online-Rennen

Nintendo hält Mario Kart 8 Deluxe auch mehr als neun Jahre nach der Veröffentlichung weiter auf Kurs. Seit dem 14. Oktober 2026 steht mit Version 4.0.1 ein neues Update für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 bereit, das mehrere technische Probleme des Fun-Racers behebt.

Neue Strecken, Fahrer oder Fahrzeuge bringt der Patch diesmal nicht mit. Stattdessen konzentriert sich Nintendo auf Fehlerkorrekturen für Online-Rennen, lokale Mehrspielerpartien und den Wii Regenbogen-Boulevard.

Vier Fehlerkorrekturen für beide Konsolen

Welche Probleme behebt Version 4.0.1? Im Mittelpunkt steht ein Fehler, durch den auf Nintendo Switch 2 während Online-Partien und lokalen Drahtlosrennen mehr Hindernisse oder Item-Boxen auf den Strecken auftauchen konnten als auf der ursprünglichen Nintendo Switch. Dadurch unterschieden sich die Rennbedingungen abhängig von der verwendeten Konsole.

Darüber hinaus wurde ein Problem im Mehrspielermodus behoben. Bei Online-Rennen und Partien über eine lokale Drahtlosverbindung war es mit zwei Personen nicht immer möglich, einen auf der Konsole registrierten Nutzer auszuwählen.

Die vollständigen Patchnotes zu Mario Kart 8 Deluxe Version 4.0.1 umfassen folgende Änderungen:

Die Anzahl der Hindernisse und Item-Boxen fällt bei Online-Partien und lokalen Drahtlosrennen auf Nintendo Switch 2 nicht länger höher aus als auf Nintendo Switch.

Bei Online-Partien und lokalen Drahtlosrennen mit zwei Personen lassen sich registrierte Nutzer wieder korrekt auswählen.

Fehlende Sternenteile auf dem Wii Regenbogen-Boulevard werden auf Nintendo Switch 2 wieder angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den sich das Spiel unter bestimmten Bedingungen unerwartet schließen konnte.

Für Online-Rennen wird die aktuelle Spielversion vorausgesetzt. Nach der Installation ist außerdem kein lokales oder LAN-Spiel mit Konsolen möglich, auf denen noch eine ältere Version von Mario Kart 8 Deluxe läuft.

Nintendo unterstützt den Dauerbrenner weiter

Warum erhält Mario Kart 8 Deluxe weiterhin Updates? Der Fun-Racer gehört trotz seines Alters zu den wichtigsten Spielen der Nintendo Switch. Seit seiner Veröffentlichung am 28. April 2017 wurden weltweit mehr als 71,5 Millionen Exemplare verkauft, womit der Titel weiterhin an der Spitze der meistverkauften Switch-Spiele steht.

Bereits Version 4.0.0 hatte am 1. September 2026 umfangreiche Verbesserungen für Nintendo Switch 2 eingeführt. Dazu gehörten eine schärfere Darstellung auf hochauflösenden Fernsehern, kürzere Ladezeiten, lokale Mehrspielerpartien mit fünf bis acht Personen sowie die Unterstützung von CameraPlay. Auch verschiedene Anpassungen am eigentlichen Renngeschehen waren Teil dieses Updates.

Mit Mario Kart World besitzt Nintendo Switch 2 zwar seit dem 5. Juni 2025 einen eigenen Nachfolger. Trotzdem bleibt Mario Kart 8 Deluxe aufgrund seiner riesigen Community, seines umfangreichen Streckenangebots und des Booster-Streckenpasses relevant. Version 4.0.1 zeigt, dass Nintendo beide Fun-Racer parallel technisch betreut, auch wenn der aktuelle Patch ausschließlich der Fehlerbehebung dient.

Habt ihr Mario Kart 8 Deluxe noch regelmäßig auf Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 im Einsatz, oder seid ihr inzwischen vollständig zu Mario Kart World gewechselt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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