Rockstar fährt für die Musik von GTA 6 ein gewaltiges Staraufgebot auf: „Flower in a Hurricane“ vereint Justice mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard. Den neuen Song könnt ihr schon jetzt hören.

Der neue Launch-Trailer zu GTA 6 liefert auch musikalisch eine Überraschung. Für „Flower in a Hurricane“ haben sich Justice, Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard zusammengetan.

Rockstar stellt den Titel mit dem offiziellen Launch-Trailer vor. Wer nach den rund 90 Sekunden direkt weiterhören möchte, findet die vollständige Single über den offiziellen Hörlink. Dort könnt ihr unter anderem Spotify, Apple Music, Amazon Music oder YouTube Music auswählen.

Justice komponiert auch den Original-Score von GTA 6

Die Beteiligung des französischen Elektro-Duos geht über diesen einzelnen Song hinaus: Rockstar nennt Justice ausdrücklich als Komponisten des Original-Scores von GTA 6.

Damit bekommt die Musik des Spiels ein weiteres bekanntes Gesicht. Neben den Songs im Radio gehört auch die eigens komponierte musikalische Begleitung zu Rockstars nächster Reise nach Vice City.

„Flower in a Hurricane“ gehört zum offiziellen GTA-6-Album

Die neue Single ist außerdem Bestandteil von Grand Theft Auto VI: The Album. Die offizielle Albumseite kündigt insgesamt 34 Originaltracks an.

Das Album lässt sich bereits digital vormerken und auf CD oder Vinyl vorbestellen. „Flower in a Hurricane“ könnt ihr dagegen schon vor dem Spielstart separat hören.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Bis dahin liefert der neue Song bereits einen weiteren Vorgeschmack auf den Sound von Vice City und Leonida.

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