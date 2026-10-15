Rockstar hat den Launch-Trailer zu GTA 6 veröffentlicht. Genau fünf Wochen vor dem geplanten Release gibt es ein neues offizielles Video – und die Premiere eines Songs mit einem beeindruckenden Staraufgebot.

Da ist er: Der Launch-Trailer zu GTA 6 ist ab sofort verfügbar. Rockstar hat das neue Video am heutigen 15. Oktober 2026 veröffentlicht. Bis zum geplanten Start am 19. November bleiben damit noch genau fünf Wochen.

Die Ankündigung findet ihr im Rockstars Newswire. Wer direkt loslegen möchte, kann den Trailer auf der offiziellen Webseite ansehen.

Hier könnt ihr den GTA 6 Launch-Trailer anschauen

Das neue Video folgt auf „An Extended Look“ vom 27. August, mit dem Rockstar einen ausführlichen Blick auf das Spiel gewährt hatte. Die heutige Veröffentlichung trägt ausdrücklich den Titel „Grand Theft Auto VI Launch Trailer“.

Justice liefert neue Musik mit Tame Impala, SZA und King Gizzard

Auch musikalisch hat Rockstar etwas Neues dabei: Im Trailer feiert „Flower in a Hurricane“ Premiere.

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Der Song stammt von Justice, die Rockstar auf der offiziellen Trailer-Seite als Komponisten des Original-Scores von GTA 6 nennt. Beteiligt sind außerdem Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard. Für die Rückkehr nach Vice City fährt Rockstar damit auch beim Soundtrack große Namen auf.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, die nach einem schiefgelaufenen Coup in eine kriminelle Verschwörung geraten. Ihre Geschichte führt durch den Bundesstaat Leonida und zurück ins moderne Vice City.

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