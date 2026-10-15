Steam – Indie-Shooter Phobos Down ist jetzt dauerhaft kostenlos

Ein bislang kostenpflichtiger Indie-Shooter hat auf Steam dauerhaft sein Preisschild verloren. Phobos Down kann seit dem 1. Oktober 2026 kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Es handelt sich somit nicht um eine zeitlich begrenzte Gratisaktion.

Der von FRACTiLE Games veröffentlichte Top-Down-Shooter erschien nach einer Early-Access-Phase am 7. Dezember 2025 in seiner vollständigen Version. Hinter dem Projekt steht der Solo-Entwickler Mikko Rytkönen, der Phobos Down über mehrere Jahre hinweg entwickelte und nach dem Release mit Updates versorgte.

Dauerhafter Wechsel zum kostenlosen Modell

Warum ist Phobos Down jetzt kostenlos? Als entscheidenden Grund nennt der Entwickler die niedrigen Verkaufszahlen. Das Spiel sei ursprünglich unter anderem kostenpflichtig veröffentlicht worden, um praktische Erfahrungen mit dem Veröffentlichungsprozess auf Steam zu sammeln und zumindest eine kleine Vergütung für die investierte Arbeit zu erhalten.

Der Hauptgrund für diese Änderung sind die sehr niedrigen Verkaufszahlen.

Die mit einem kommerziellen Release verbundenen Aufgaben und bürokratischen Abläufe hätten sich letztlich nicht mehr gelohnt. Gleichzeitig bedankt sich Rytkönen bei allen bisherigen Käufern und betont, dass er auch künftig kleinere Spiele entwickeln möchte. Diese könnten ebenfalls kostenlos erscheinen.

Phobos Down wird auf Steam inzwischen offiziell als Free-to-Play-Titel geführt. Unterstützt werden Windows und Linux. Zudem wurde das Spiel gezielt mit Blick auf das Steam Deck gestaltet, weshalb sich der kompakte Arcade-Shooter besonders für kurze Runden unterwegs eignen soll. Eine kostenlose Android-Version steht ebenfalls zur Verfügung.

Taktische Action statt hektischem Dauerfeuer

Welche Inhalte bietet Phobos Down? Der Sci-Fi-Shooter setzt auf eine langsamere und strategischere Variante des klassischen Twin-Stick-Spielprinzips. Ihr übernehmt die Rolle eines allein arbeitenden Auftragnehmers, der auf einem unbekannten Planeten verlorene Fracht bergen soll. Die feindseligen Lebensformen vor Ort machen aus der Routineaufgabe allerdings schnell einen Überlebenskampf.

Zur Ausrüstung gehören drei unterschiedliche Waffen, darunter ein Gewehr, eine Schrotflinte und ein Granatwerfer. Während der Einsätze lassen sie sich verbessern und an den eigenen Spielstil anpassen. Das Fortschrittssystem bringt leichte Roguelike-Elemente in die ansonsten klar auf Highscores ausgerichtete Arcade-Struktur.

Für Abwechslung sorgen prozedural generierte Missionen, die bei jedem Durchlauf neue Situationen erzeugen. Auf Zeitdruck verzichtet Phobos Down bewusst. Missionen dürfen im eigenen Tempo absolviert und jederzeit pausiert werden. Entscheidend ist, möglichst viele Punkte zu sammeln, ohne dabei das Zeitliche zu segnen.

Neue Chance für die Highscore-Jagd

Für wen lohnt sich der kostenlose Download? Phobos Down richtet sich vor allem an Fans reduzierter Arcade-Action, die lieber taktisch vorgehen als permanent Projektilen auszuweichen. Die niedrigen Systemanforderungen fallen ebenfalls angenehm aus. Neben einem 64-Bit-System werden lediglich 4 GB Arbeitsspeicher und rund 100 MB freier Speicherplatz benötigt.

Zusätzlich stehen wöchentliche Herausforderungen mit Online-Bestenlisten bereit. Alle Teilnehmenden treten dabei unter vergleichbaren Bedingungen an und versuchen, den höchsten Punktestand zu erreichen. Durch den dauerhaften Wechsel zum kostenlosen Modell könnte die bislang kleine Community wachsen und damit auch mehr Bewegung in die Ranglisten bringen.

Werdet ihr Phobos Down kostenlos ausprobieren, oder gehören Top-Down-Shooter eher nicht zu euren bevorzugten Genres? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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