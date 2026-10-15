Epic zeigt neuen PC Launcher in Preview – deutlich schneller, jetzt auch für Linux

Epic Games greift Steam mit einem vollständig neu aufgebauten PC Launcher an. Die seit dem 14. Oktober 2026 verfügbare Preview soll deutlich schneller reagieren und entstand laut Unternehmen mithilfe von Vibe Coding, bei dem generative KI einen zentralen Teil der Programmierarbeit übernimmt.

Interessierte können die Vorschau kostenlos für Windows, macOS und erstmals auch nativ für Linux herunterladen. Epic bezeichnet die Veröffentlichung ausdrücklich als frühe Testversion, die durch Rückmeldungen aus der Community verbessert und schrittweise um fehlende Funktionen ergänzt werden soll.

Deutlich kürzere Startzeiten

Wie schnell ist der neue Epic Games Launcher? Bei einem Kaltstart benötigte die Preview laut Epic durchschnittlich 5,47 Sekunden bis zur Hauptseite des Stores. Der Steam Client kam im Vergleich auf 10,07 Sekunden. Damit fällt die gemessene Startzeit des neuen Launchers knapp 46 Prozent kürzer aus.

Auch in anderen Bereichen verspricht Epic spürbare Fortschritte. Der Wechsel aus dem Hintergrund in die Spielebibliothek dauerte im Test 0,36 Sekunden, während Steam 0,42 Sekunden benötigte. Der Store soll sich außerdem bis zu dreimal schneller öffnen, während die Bibliothek laut Hersteller bis zu 30 Mal schneller geladen wird.

Die Messungen stammen von Keywords Studios, einem unabhängigen, aber von Epic beauftragten Unternehmen. Im Oktober 2026 wurden auf 13 Computern jeweils fünf Durchläufe vorgenommen. Die drei leistungsschwächsten getesteten Konfigurationen flossen allerdings nicht in die präsentierten Durchschnittswerte ein, weshalb die Ergebnisse je nach eigenem System abweichen können.

Neue Bibliothek und Linux Unterstützung

Welche Funktionen bietet die Preview? Die Oberfläche wurde grundlegend überarbeitet und führt Store, Bibliothek sowie Entwicklungswerkzeuge in einem einheitlichen Rahmen zusammen. Games lassen sich in einer Listenansicht oder als Raster darstellen, durchsuchen, filtern, ausblenden und in visuellen Sammlungen organisieren.

Jeder Titel erhält zudem eine eigene Übersichtsseite mit Spielstatus, Aktivitäten, Erweiterungen und den wichtigsten Steuerungsmöglichkeiten. Der neue Downloadmanager zeigt aktive, geplante, wartende und fehlgeschlagene Downloads sowie aktuelle Download-, Lese- und Schreibgeschwindigkeiten an. Partys, Sprachchat und eine anpassbare obere Leiste gehören ebenfalls zum Funktionsumfang.

Vorhandene Käufe, installierte Games, Cloud-Spielstände und Fortschritte bleiben mit dem Epic Konto verbunden. Bei der Installation der Preview wird der bisherige Launcher jedoch automatisch entfernt. Auf macOS werden ausschließlich Geräte mit Apple Silicon unterstützt, während die offizielle Linux Unterstützung Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12 und Fedora 43 oder jeweils neuere Versionen umfasst.

KI Strategie sorgt für Diskussionen

Warum setzt Epic Games auf Vibe Coding? Das Unternehmen präsentiert den KI Einsatz mit einem bewusst lockeren Ton, doch dahinter steckt eine klare Strategie. Statt den bestehenden Launcher lediglich zu modernisieren, ließ Epic eine neue technische Grundlage entwickeln, bei der generative KI offenbar große Teile des Programmierprozesses unterstützte.

Der Einsatz dieser Technologie dürfte innerhalb der Gaming Branche kontrovers diskutiert werden. Während Epic auf kürzere Entwicklungszeiten und eine höhere Leistung verweist, stehen viele Entwickler generativer KI wegen möglicher Fehler, Sicherheitsrisiken und der Auswirkungen auf Arbeitsplätze kritisch gegenüber. Die Preview muss nun im Alltag zeigen, ob das KI gestützte Fundament auch langfristig stabil bleibt.

Parallel arbeitet Epic daran, Fortnite auf Linux zu bringen. Dafür wird Easy Anti-Cheat überarbeitet und an die Sicherheitsanforderungen verschiedener Linux Distributionen angepasst. Einen Veröffentlichungstermin für die Linux Version von Fortnite gibt es bislang nicht.

Auch das wöchentliche Gratisprogramm läuft weiter. Vom 15. Oktober bis zum 22. Oktober 2026 können sich Nutzer Agent A: A puzzle in disguise und Bad Cheese kostenlos für ihre Bibliothek sichern. Ob der schnellere, KI gestützte Launcher ausreicht, um Steam ernsthaft unter Druck zu setzen, entscheidet am Ende jedoch die Akzeptanz der PC Community.

Würdet ihr den neuen Epic Games Launcher ausprobieren, oder bleibt Steam für euch weiterhin die erste Wahl? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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