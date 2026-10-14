Titanium Court kommt auf PS5, Switch, Switch 2 und Mobile – Termin steht

Mit Titanium Court schafft eines der ungewöhnlichsten und bestbewerteten Indie-Spiele des Jahres 2026 den Sprung von Steam auf weitere Plattformen. Entwickler AP Thomson und Publisher Fellow Traveller bringen den surrealen Mix aus Match-3-Puzzle, Tower Defense, Strategie und Roguelite am 29. Oktober 2026 auf PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Android und iOS.

Die ursprüngliche Fassung erschien am 23. April 2026 für Windows und macOS auf Steam. Dort fallen aktuell 94 Prozent von mehr als 1.000 Nutzerrezensionen positiv aus, womit Titanium Court die Gesamtwertung sehr positiv erreicht.

Ein Genremix mit zahlreichen Überraschungen

Was macht Titanium Court so besonders? Im Zentrum stehen Puzzle-Kämpfe, bei denen ihr Elemente auf dem Spielfeld verschiebt und miteinander kombiniert. Dadurch sammelt ihr nicht nur Punkte, sondern verändert zugleich das Terrain, erzeugt Ressourcen und beeinflusst den Verlauf taktischer Auseinandersetzungen.

Eine einfache Genrebezeichnung wird dem Projekt allerdings kaum gerecht. Titanium Court verbindet seine Match-3-Mechaniken mit Tower Defense, taktischer Strategie, Roguelite-Elementen und einer umfangreichen Geschichte. AP Thomson scherzt sogar darüber, dass das Spiel im Grunde ein cleverer Trick sei, um Gamer zum Lesen eines Buches zu bewegen.

Inhaltlich sucht ihr unter anderem nach einer verschwundenen Königin, vermissten Gegenständen und dem eigentlichen Sinn der Geschichte. Dazu kommen ungewöhnliche Karriereoptionen und weitere absurde Funktionen. Zu den offiziell aufgeführten Besonderheiten gehören:

Puzzle-Kämpfe mit veränderbarem Schlachtfeld

Eine surreale Geschichte rund um vermisste Personen und Gegenstände

Karrieren als Kriegsherr, Brandstifter, Berühmtheit oder Versicherungsbetrüger

Eine vollständig interaktive Dusche

Eine angegebene Spielzeit von 6 bis 30 Stunden

Ausgezeichnetes Spieldesign erreicht neue Plattformen

Warum lohnt sich ein Blick auf die Konsolenfassung? Titanium Court gehört zu den großen Indie-Überraschungen des Jahres 2026. Bei den Independent Games Festival Awards gewann das Projekt den Seumas McNally Grand Prize und wurde zusätzlich mit dem Preis für herausragendes Spieldesign ausgezeichnet.

Die bevorstehende Veröffentlichung dürfte vor allem jene ansprechen, die kreative Puzzle-Spiele wie Baba is You oder ungewöhnliche Erzählkonzepte im Stil von The Stanley Parable mögen. Gleichzeitig erinnert die schnelle Abfolge neuer Fähigkeiten und strategischer Möglichkeiten an moderne Indie-Hits wie Balatro, ohne deren Spielprinzip einfach zu kopieren.

Ob sämtliche Fassungen inhaltlich identisch ausfallen und welche plattformspezifischen Funktionen geboten werden, bleibt abzuwarten. Auf Nintendo Switch ist unter anderem eine Unterstützung des Touchscreens vorgesehen. Die Switch-Fassung ist außerdem mit Nintendo Switch 2 kompatibel.

Mit der Veröffentlichung am 29. Oktober 2026 erhält Titanium Court die Chance, auch abseits von Steam ein größeres Publikum zu erreichen. Werdet ihr euch den ungewöhnlichen Genre-Mix auf Konsole oder Smartphone ansehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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