STARDUST Wish of Witch kommt 2027 für PS5 und Nintendo Switch 2

Das rundenbasierte Strategie-JRPG STARDUST: Wish of Witch wagt den Sprung vom PC auf die Konsolen. Entwickler Kniv Studio und Publisher Silver Lining Interactive haben Umsetzungen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 offiziell bestätigt.

Die Konsolenversionen sollen 2027 sowohl digital als auch als physische Ausgabe erscheinen. Als bisheriges Release-Zeitfenster wird das erste Quartal 2027 genannt, ein konkreter Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus. Auf Steam ist das farbenfrohe Pixelabenteuer bereits seit dem 28. Mai 2026 erhältlich.

Taktische Gefechte treffen auf Deckbau

Wie funktioniert das Kampfsystem von STARDUST: Wish of Witch? Das Rollenspiel kombiniert klassische rundenbasierte Gefechte auf Rasterfeldern mit einem Kartensystem. Neben der Position der Gruppenmitglieder entscheidet daher auch das zusammengestellte Deck über Erfolg und Niederlage.

Die ausgespielten Karten aktivieren Fähigkeiten, ermöglichen Gegenangriffe und lösen mächtige Kombinationen aus. Gleichzeitig müssen die angekündigten Aktionen der Gegner berücksichtigt werden, wodurch vorausschauendes Vorgehen wichtiger als reines Aufleveln sein dürfte.

Im Zentrum der Handlung stehen die temperamentvolle Kriegerin Star und der eher zurückhaltende Magier Yu. Auf ihrer Reise schließen sich ihnen weitere Figuren mit eigenen Fähigkeiten und Geschichten an. Gemeinsam geraten sie in einen Konflikt zwischen mehreren Fraktionen, die um einen Stern kämpfen, der Wünsche erfüllen kann.

Positive Resonanz auf dem PC

Wie gut kommt das JRPG bislang an? Auf Steam erreicht STARDUST: Wish of Witch derzeit rund 80 Prozent positive Nutzerrezensionen. Besonders häufig werden die ausdrucksstarken Animationen, das detaillierte Pixel-Art-Design und die an Anime erinnernden Zwischensequenzen hervorgehoben.

Die PC-Fassung besitzt eine vollständige koreanische Sprachausgabe und bietet unter anderem deutsche, englische und japanische Untertitel. Dadurch bleibt die umfangreiche Geschichte auch für deutsche Rollenspielfans zugänglich.

Mit seiner Mischung aus klassischem Strategie-Rollenspiel und modernen Deckbau-Elementen könnte sich STARDUST: Wish of Witch eine interessante Nische auf beiden Konsolen sichern. Gerade auf Nintendo Switch 2 dürfte sich das kompakte, rundenbasierte Spielprinzip gut für mobile Sessions eignen.

Physische Fassungen für Sammler

Welche Editionen sind für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 geplant? Neben den digitalen Versionen erscheinen physische Ausgaben für beide Plattformen. Jeder Box liegt ein Code für den digitalen Soundtrack bei, Vorbestellungen sind bereits direkt beim Publisher möglich.

Die PlayStation-5-Version kann außerdem schon auf die Wunschliste gesetzt werden. Eine entsprechende Shopseite für Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Deutsche Preise für die digitalen Konsolenfassungen wurden bislang nicht genannt.

Damit erhält das bislang PC-exklusive Abenteuer 2027 die Chance, ein deutlich größeres Publikum zu erreichen. Ob STARDUST: Wish of Witch zwischen großen JRPG-Veröffentlichungen bestehen kann, dürfte vor allem von der Qualität der Konsolenumsetzungen abhängen.

Freut ihr euch auf STARDUST: Wish of Witch für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 oder greift ihr lieber zur bestehenden PC-Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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