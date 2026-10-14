Ocarina of Time für Switch 2 – Neue Halle als Monsterarchiv und Boss-Revanche

Nintendo zeigt im neuen Übersichtstrailer zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time nicht nur weitere Spielszenen, sondern enthüllt zugleich eine bislang unbekannte Neuerung. Die Neuauflage für Nintendo Switch 2 erhält mit der Halle der gefallenen Gegner einen zusätzlichen Ort, der als Monsterarchiv und Arena für erneute Bosskämpfe dient.

Der fast fünfminütige Trailer führt durch mehrere bekannte Bereiche des Abenteuers. Zu sehen sind unter anderem der Kokiri-Wald, der Große Deku-Baum und verschiedene Dungeons, darunter der berüchtigte Wassertempel. Sowohl der junge als auch der erwachsene Link stehen dabei im Mittelpunkt.

Ein Archiv für besiegte Monster

Was bietet die Halle der gefallenen Gegner? Der neue Schauplatz soll tief in Hyrule verborgen liegen und füllt sich im Laufe des Abenteuers mit Statuen besiegter Kreaturen. Neben gewöhnlichen Monstern werden dort auch große Endgegner ausgestellt, die Link bereits bezwungen hat.

Durch die Interaktion mit einer Statue lassen sich zusätzliche Informationen zum jeweiligen Widersacher abrufen. Die Einträge enthalten eine Beschreibung des Gegners und verraten, in welchen Regionen oder Dungeons er normalerweise anzutreffen ist. Damit funktioniert der Bereich wie ein dreidimensionales Bestiarium, in dem sich die überarbeiteten Charaktermodelle aus nächster Nähe betrachten lassen.

Bei Bossstatuen geht Nintendo noch einen Schritt weiter. Ihre Einträge liefern Hinweise darauf, welche Waffen und Gegenstände im Kampf besonders hilfreich sind. Gerade für Neulinge dürfte diese Funktion eine praktische Vorbereitung auf schwierige Begegnungen darstellen.

Bosskämpfe mit integrierter Zeitmessung

Wie funktionieren die neuen Boss-Revanchen? Ausgewählte Statuen bieten eine Rematch-Option, über die bereits abgeschlossene Bosskämpfe erneut gestartet werden können. Der Trailer demonstriert das System anhand von King Dodongo, dem mächtigen Gegner aus Dodongos Höhle am Todesberg.

Während einer Revanche erfasst das Spiel die benötigte Kampfzeit. Eine Online-Bestenliste wurde bislang nicht angekündigt, dennoch eröffnet die Zeitmessung Raum für persönliche Rekorde und freundschaftliche Herausforderungen. Fans können dadurch unterschiedliche Strategien ausprobieren, ihre Ausrüstung optimieren und bekannte Bosse bezwingen, ohne dafür das gesamte Abenteuer erneut beginnen zu müssen.

Eine vergleichbare Möglichkeit existierte bereits in The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Die neue Halle erweitert das Konzept jedoch um das umfangreiche Gegnerarchiv und präsentiert es als eigenständigen Bereich innerhalb der Spielwelt.

Welche weiteren Neuerungen bringt das Remake? Zu den wichtigsten Ergänzungen gehören die Spuren der Zeit. Über einen großen Wandteppich im Menü lässt sich nachvollziehen, welche Stationen Link bereits besucht hat und welche Ziele aktuell verfolgt werden sollten.

Unterstützung bietet außerdem ZELDA NOTES in der Nintendo Switch App für Smart-Geräte. Dort stehen unter anderem Aufzeichnungen zu Erfolgen, zusätzliche Okarina-Funktionen und weitere Begleitangebote zur Verfügung. Das Spiel selbst bietet zudem modernisierte Steuerungsmöglichkeiten, eine neue Sprint-Fähigkeit, Bewegungssteuerung beim Zielen und vollständig vertonte Zwischensequenzen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Im deutschen Nintendo eShop wird die Neuauflage für 59,99 Euro angeboten und besitzt eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren.

Wie gefällt euch die Halle der gefallenen Gegner, und gegen welchen Boss möchtet ihr eure Bestzeit verbessern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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