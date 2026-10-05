Nintendo Switch 2 Zelda Edition kommt am 29. Oktober 2026 in Gold-Schwarz

Nintendo erweitert das Hardware-Angebot der Nintendo Switch 2 um eine besondere Konsole für Zelda-Fans. Die Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda Edition zum 40. Jubiläum erscheint am 29. Oktober 2026 und setzt vollständig auf ein Design rund um das Triforce und die traditionsreiche Abenteuerreihe.

Die Sonderedition kommt damit genau eine Woche vor The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf den Markt. Das aufwendig überarbeitete Abenteuer erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Das Spiel selbst gehört allerdings nicht zum Lieferumfang der Konsole und muss separat gekauft werden.

Goldene Details für Zelda-Sammler

Wie sieht die neue Nintendo Switch 2 im Zelda-Design aus? Nintendo kombiniert für die Jubiläumsedition schwarze und goldene Elemente. Auf der Vorderseite der Station befindet sich ein großes goldenes Triforce, während weitere Muster und Symbole aus der Reihe die Konsole und die Station verzieren.

Auch die beiden Joy-Con 2 erhalten eine eigene Gestaltung. Grün und Gold bilden die dominierenden Farben, ergänzt durch mehrere dekorative Zelda-Elemente. Damit hebt sich die Sonderedition deutlich vom regulären Modell ab und dürfte vor allem für Sammler interessant sein.

Der Lieferumfang entspricht abseits des Designs weitgehend dem einer normalen Nintendo Switch 2. Enthalten sind die Konsole, zwei Joy-Con 2, zwei Handgelenksschlaufen, eine Station, eine Joy-Con 2-Halterung, das Netzteil, ein USB-C-Ladekabel und ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel.

Passendes Zubehör zum Jubiläum

Welches Zubehör erscheint gemeinsam mit der Zelda-Konsole? Nintendo bringt am 29. Oktober 2026 zusätzlich einen Nintendo Switch 2 Pro Controller in der Edition zum 40. Jubiläum heraus. Dieser ist ebenfalls mit Motiven aus der Reihe verziert und wird in einer Variante mit passendem Aufsteller angeboten.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Nintendo Switch 2-Tasche im Jubiläumsdesign. Eine Schutzfolie für den Bildschirm ist bei diesem Zubehör ebenfalls enthalten. Damit lässt sich nicht nur die Konsole passend transportieren, sondern auf Wunsch auch das komplette Switch-2-Setup optisch auf The Legend of Zelda abstimmen.

Ocarina of Time kehrt zurück

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2? Das Remake startet am 5. November 2026 und wurde von Grund auf für die aktuelle Nintendo-Hardware neu entwickelt. Nintendo verspricht vollständig überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge und eine symphonisch eingespielte Musik.

Darüber hinaus werden die Kamera und die Bewegungssteuerung modernisiert. Link kann in der Neuauflage unter anderem springen und sprinten, wodurch sich das ursprünglich 1998 veröffentlichte Abenteuer zeitgemäßer spielen soll. Die deutsche Version ist von der USK ab zwölf Jahren freigegeben.

Die neue Nintendo Switch 2 im Zelda-Look erscheint am 29. Oktober 2026 auch in Deutschland. Wie gefällt euch das schwarz-goldene Jubiläumsdesign und würdet ihr für diese Sonderedition eine neue Konsole kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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