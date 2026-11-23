Bei den Base Jumps in GTA 6 springt ihr von Hochhäusern, Antennen und Bergkanten ab und steuert mit dem Fallschirm durch eine vorgegebene Route. Alle 25 Startorte sind auf unserer Karte eingetragen. Dieser Guide zeigt euch die Absprungbereiche und erklärt, worauf es beim Abschluss ankommt.
Die Kartenpunkte liegen ungefähr am jeweiligen Startgebäude oder Absprungbereich. Ein Besuch am Fuß des Hochhauses beendet den Stunt noch nicht: Ihr müsst den eigentlichen Start oben erreichen und die Fallschirmroute abschließen.
Base-Jump-Karte mit allen 25 Startorten
Vorbereitung: Fallschirm und Zugang
Prüft vor dem Absprung, ob ein Fallschirm ausgerüstet ist. Fallschirme gibt es unter anderem im Waffenladen und an geeigneten Dach- beziehungsweise Gipfelstellen. Nach einem Sprung kontrolliert ihr die Ausrüstung erneut; ein bereits gekaufter Schirm ist nicht automatisch für jeden nächsten Versuch einsatzbereit.
Nutzt beim Aufstieg die tatsächlich zugänglichen Gebäudeeingänge, Dachzugänge oder Leitern. Die Liste benennt die bekannte Startstelle, aber nicht jedes Gebäude hat denselben Weg nach oben. Bei den beiden Antennen sind die Kletterwege relevant; bei den Bergsprüngen sucht ihr die Klippenkante statt eines Gebäudes.
So schließt ihr einen Base Jump ab
- Erreicht den benannten Startpunkt und folgt dort dem Startsymbol beziehungsweise der eingeblendeten Interaktion.
- Springt entlang der angezeigten Route ab und öffnet den Fallschirm mit der eingeblendeten Taste früh genug, um den ersten Ring ansteuern zu können.
- Lenkt ruhig auf die nächsten Ringe zu. Seitliche Korrekturen helfen beim Ausrichten; eine steilere Haltung lässt euch schneller sinken, Zurückziehen bremst den Abstieg.
- Richtet euch schon vor dem letzten Abschnitt auf die angezeigte Landestelle aus und beendet den Kurs.
- Kontrolliert danach den Base-Jump-Eintrag im Fortschrittsmenü. Ein gesetztes Häkchen auf unserer Website ersetzt diese Spielbestätigung nicht.
Alle 25 Startorte nach Region
Vice City und Vice Beach
|Startort
|Absprungbereich und Orientierung
|Karte
|Bluegrass Antenna Mast
|Klettert den Bluegrass-Antennenmast hinauf und sucht oben die Absprungkante.
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|Eternity Apartments
|Der Startpunkt liegt neben dem Helipad auf dem Dach der Eternity Apartments.
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|The Borough Condominiums
|Sucht an der erhöhten Dachkante der Borough Condominiums.
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|Sahara Tower
|Schaut auf dem Dach des Sahara Tower nach dem Startpunkt.
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|Fenestra Plaza
|Der Startbereich befindet sich auf dem oberen Dach der Fenestra Plaza.
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|Tequesta Tides Hotel & Spa South
|Sucht auf dem oberen Dachgang des südlichen Tequesta-Tides-Gebäudes.
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|Tequesta Tides Hotel & Spa West
|Prüft den Bereich neben dem Helipad auf dem westlichen Tequesta-Tides-Gebäude.
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|Tequesta Tides Hotel & Spa North
|Sucht auf dem oberen Dachgang des nördlichen Tequesta-Tides-Gebäudes.
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|Rico Huxley Hotels
|Der Startpunkt liegt beim Helipad auf dem Dach der Rico Huxley Hotels.
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|Pike Financial Center
|Orientiert euch an der südlichen Antenne auf dem Dach des Pike Financial Center.
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|Heath Bank
|Sucht neben dem Helipad auf dem Dach der Heath Bank.
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|Valdemar on the River
|Prüft den vorspringenden Geländerabschnitt auf dem Dach von Valdemar on the River.
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|Vice Civic Center
|Sucht neben dem Helipad des Vice Civic Center nach dem Startpunkt.
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|Arcadia Towers South
|Orientiert euch am vorspringenden Dachpfeiler des südlichen Arcadia-Towers-Gebäudes.
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|Arcadia Towers East
|Orientiert euch am vorspringenden Dachpfeiler des östlichen Arcadia-Towers-Gebäudes.
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|Maven Residences
|Sucht an der Ecke des Helipads auf dem Dach der Maven Residences.
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|The Sumerian
|Der Startpunkt liegt an der oberen Dachkante nahe der Leiter des Sumerian.
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|One Stracathro Tower
|Sucht die Dachkante über dem oberen Balkon des One Stracathro Tower.
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|Archipelago Apartments North
|Der Start liegt über dem oberen Balkon des nördlichen Archipelago-Apartments-Gebäudes.
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|High Life Hotel
|Sucht neben dem Helipad auf dem Dach des High Life Hotel.
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|La Villette
|Prüft den Bereich neben dem Dach-Helipad von La Villette.
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|Crimson Palms
|Sucht neben dem Helipad auf dem Dach der Crimson Palms.
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Providence Canyon in Kelly County
|Startort
|Absprungbereich und Orientierung
|Karte
|Providence Canyon Antenna Mast
|Klettert auf den Providence-Canyon-Antennenmast bis zur oberen Absprungkante.
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Mount Kalaga in Lummox County
|Startort
|Absprungbereich und Orientierung
|Karte
|Mount Kalaga
|Der Startpunkt liegt an der Klippenkante des Mount-Kalaga-Gipfels.
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|Kalaga Outcrop
|Sucht die Absprungkante bei der Aussichtswarte am Kalaga Outcrop.
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Zeitwertung, Zusatzaufgaben und erfolgreicher Abschluss
Für den Abschluss im 100-Prozent-Zähler müsst ihr die Fallschirmroute beenden, aber nicht zwingend die vorgegebene Bestzeit schlagen. Trennt deshalb euren ersten erfolgreichen Durchlauf von späteren Versuchen auf eine bessere Zeit. Prüft zusätzliche Bedingungen direkt am jeweiligen Stuntsymbol, bevor ihr nur wegen einer Nebenwertung neu startet.
Im Spiel findet ihr die Disziplin unter Fortschritt → Aktivitäten → Stunts → Base Jumps. Nach dem Entdecken des ersten Sprungs lässt sich die Liste auch über Karte → Erkundung → Stunt Spots → Base Jumps öffnen. Entdeckte Stunts sind dort lila, abgeschlossene weiß markiert.
Häufige Fehler beim Fallschirmsprung
- Zu spät öffnen: Dann fehlt euch der Weg bis zum ersten Ring. Lernt die Richtung vom Start aus kennen und vermeidet unnötigen freien Fall.
- Zu große Lenkausschläge: Richtet euch früh aus, statt kurz vor einem Ring stark nach links oder rechts zu ziehen.
- Nur auf die Zeit achten: Ein sauber beendeter Kurs ist für den gemeinsamen Abschlusszähler wichtiger als eine sofortige Bestzeit.
- Die Dachmarkierung mit dem Zugang verwechseln: Orientiert euch am eigentlichen Start oben und an der örtlichen Zugänglichkeit.
Base Jumps für 100 Prozent und Trophäen
Die 25 Base Jumps, 40 Knife Flights, 130 Stunt Jumps und 202 Under-the-Bridge-Flüge ergeben zusammen 397 dokumentierte Stunts. Für 100 Prozent zählen beliebige 300 Abschlüsse aus diesem gemeinsamen Vorrat. Die Trophäe „Cunning Stunts“ hat mit 250 Abschlüssen eine eigene Schwelle. Ihr müsst deshalb nicht jede einzelne Disziplin vollständig abschließen.
Weitere Sammelgegenstände und Fortschritt
Weitere Reihen findet ihr in unserer Sammelgegenstände-Übersicht. Für die Abschlussziele nutzt ihr die interaktive 100-Prozent-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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