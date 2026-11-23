Bei den Base Jumps in GTA 6 springt ihr von Hochhäusern, Antennen und Bergkanten ab und steuert mit dem Fallschirm durch eine vorgegebene Route. Alle 25 Startorte sind auf unserer Karte eingetragen. Dieser Guide zeigt euch die Absprungbereiche und erklärt, worauf es beim Abschluss ankommt.

Die Kartenpunkte liegen ungefähr am jeweiligen Startgebäude oder Absprungbereich. Ein Besuch am Fuß des Hochhauses beendet den Stunt noch nicht: Ihr müsst den eigentlichen Start oben erreichen und die Fallschirmroute abschließen.

Base-Jump-Karte mit allen 25 Startorten

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Base-Jump-Startorte auf den Hochhäusern von Vice City. Kartenabbildung: GTADB; Spielkarte © Rockstar Games.

Vorbereitung: Fallschirm und Zugang

Prüft vor dem Absprung, ob ein Fallschirm ausgerüstet ist. Fallschirme gibt es unter anderem im Waffenladen und an geeigneten Dach- beziehungsweise Gipfelstellen. Nach einem Sprung kontrolliert ihr die Ausrüstung erneut; ein bereits gekaufter Schirm ist nicht automatisch für jeden nächsten Versuch einsatzbereit.

Nutzt beim Aufstieg die tatsächlich zugänglichen Gebäudeeingänge, Dachzugänge oder Leitern. Die Liste benennt die bekannte Startstelle, aber nicht jedes Gebäude hat denselben Weg nach oben. Bei den beiden Antennen sind die Kletterwege relevant; bei den Bergsprüngen sucht ihr die Klippenkante statt eines Gebäudes.

So schließt ihr einen Base Jump ab

Erreicht den benannten Startpunkt und folgt dort dem Startsymbol beziehungsweise der eingeblendeten Interaktion. Springt entlang der angezeigten Route ab und öffnet den Fallschirm mit der eingeblendeten Taste früh genug, um den ersten Ring ansteuern zu können. Lenkt ruhig auf die nächsten Ringe zu. Seitliche Korrekturen helfen beim Ausrichten; eine steilere Haltung lässt euch schneller sinken, Zurückziehen bremst den Abstieg. Richtet euch schon vor dem letzten Abschnitt auf die angezeigte Landestelle aus und beendet den Kurs. Kontrolliert danach den Base-Jump-Eintrag im Fortschrittsmenü. Ein gesetztes Häkchen auf unserer Website ersetzt diese Spielbestätigung nicht.

Alle 25 Startorte nach Region

Vice City und Vice Beach

Providence Canyon in Kelly County

Startort Absprungbereich und Orientierung Karte Providence Canyon Antenna Mast Klettert auf den Providence-Canyon-Antennenmast bis zur oberen Absprungkante. Karte öffnen

Mount Kalaga in Lummox County

Startort Absprungbereich und Orientierung Karte Mount Kalaga Der Startpunkt liegt an der Klippenkante des Mount-Kalaga-Gipfels. Karte öffnen Kalaga Outcrop Sucht die Absprungkante bei der Aussichtswarte am Kalaga Outcrop. Karte öffnen

Zeitwertung, Zusatzaufgaben und erfolgreicher Abschluss

Für den Abschluss im 100-Prozent-Zähler müsst ihr die Fallschirmroute beenden, aber nicht zwingend die vorgegebene Bestzeit schlagen. Trennt deshalb euren ersten erfolgreichen Durchlauf von späteren Versuchen auf eine bessere Zeit. Prüft zusätzliche Bedingungen direkt am jeweiligen Stuntsymbol, bevor ihr nur wegen einer Nebenwertung neu startet.

Im Spiel findet ihr die Disziplin unter Fortschritt → Aktivitäten → Stunts → Base Jumps. Nach dem Entdecken des ersten Sprungs lässt sich die Liste auch über Karte → Erkundung → Stunt Spots → Base Jumps öffnen. Entdeckte Stunts sind dort lila, abgeschlossene weiß markiert.

Häufige Fehler beim Fallschirmsprung

Zu spät öffnen: Dann fehlt euch der Weg bis zum ersten Ring. Lernt die Richtung vom Start aus kennen und vermeidet unnötigen freien Fall.

Zu große Lenkausschläge: Richtet euch früh aus, statt kurz vor einem Ring stark nach links oder rechts zu ziehen.

Nur auf die Zeit achten: Ein sauber beendeter Kurs ist für den gemeinsamen Abschlusszähler wichtiger als eine sofortige Bestzeit.

Die Dachmarkierung mit dem Zugang verwechseln: Orientiert euch am eigentlichen Start oben und an der örtlichen Zugänglichkeit.

Base Jumps für 100 Prozent und Trophäen

Die 25 Base Jumps, 40 Knife Flights, 130 Stunt Jumps und 202 Under-the-Bridge-Flüge ergeben zusammen 397 dokumentierte Stunts. Für 100 Prozent zählen beliebige 300 Abschlüsse aus diesem gemeinsamen Vorrat. Die Trophäe „Cunning Stunts“ hat mit 250 Abschlüssen eine eigene Schwelle. Ihr müsst deshalb nicht jede einzelne Disziplin vollständig abschließen.

Weitere Sammelgegenstände und Fortschritt

Weitere Reihen findet ihr in unserer Sammelgegenstände-Übersicht. Für die Abschlussziele nutzt ihr die interaktive 100-Prozent-Checkliste.

Öffnet in einem neuen Tab