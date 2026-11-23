Meteoriten in GTA 6 liegen zwischen Uferfelsen, unter umgestürzten Bäumen und sogar in Gebäuden. Unsere Karte führt euch zu 31 bekannten Suchgebieten in Leonida. Hier findet ihr zu jedem Punkt den passenden Orientierungshinweis und einen direkten Kartenlink.

Die Markierungen zeigen ungefähre Fundbereiche. Sucht vor Ort nach dem leuchtenden Splitter und nutzt die Beschreibung, um vom Kartenpunkt zum eigentlichen Versteck zu gelangen. Die 31 Stellen sind unser derzeitiger Kartenbestand; eine verifizierte Gesamtzahl aller Meteoriten im Spiel steht noch nicht fest.

Meteoriten auf der interaktiven Karte

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

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Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Meteoriten-Suchgebiet am Mount Kalaga auf der GTADB-Karte. Kartenabbildung: GTADB; Spielkarte © Rockstar Games.

So sucht und sammelt ihr die Splitter

Öffnet einen Marker aus der Liste und lest den Fundorthinweis, bevor ihr anreist. Ein Punkt am Höhleneingang oder auf einem Grundstück muss nicht direkt auf dem Gegenstand liegen. Sucht im beschriebenen Bereich dicht am Boden: unter Stämmen und Booten, zwischen Wurzeln und Uferfelsen oder an der genannten Einrichtung. Achtet auf das rosafarbene beziehungsweise violette Leuchten. Am Einschlag beim Mount Kalaga hilft außerdem der auffällige Rauch bei der Orientierung. Nähert euch dem Splitter und folgt der eingeblendeten Interaktion. Prüft anschließend euer Inventar; ein Häkchen auf unserer Karte wird unabhängig davon von euch gesetzt.

Alle 31 kartierten Fundorte nach Gebiet

Leonida Keys und Inseln

Suchgebiet Darauf solltet ihr achten Karte Südliche Insel bei Key Lento: umgestürzter Baum Sucht am nördlichen Ende der kleinen Insel südlich von Key Lento unter dem großen umgestürzten Baum. Karte öffnen Südliche Insel bei Key Lento: Felsspalte Untersucht am südlichen Inselende die Lücke zwischen den Felsen am Ufer. Karte öffnen Südliche Insel bei Key Lento: freiliegende Wurzeln Schaut am Uferbaum zwischen die freiliegenden Wurzeln und auf den Boden unmittelbar daneben. Karte öffnen Insel östlich von Key Lento: Treibholz Sucht auf dem schmalen Eiland im Sand neben dem angeschwemmten Baumstamm. Karte öffnen Östliche Key-Lento-Insel: Baum am Lagerplatz Orientiert euch am Lagerplatz und untersucht den Boden rund um den benachbarten Baum. Karte öffnen Strand nördlich des Derelict Spy Vessel Folgt der Wasserlinie am Strand direkt nördlich des Schiffswracks. Karte öffnen Abismo Key: Strand beim Kadaver Sucht beim Kadaver im Sand nahe dem kleinen Wasserzulauf. Karte öffnen Halbinsel der Air Station: nördliches Ufer Untersucht den Boden zwischen Kadaver und Bäumen an der Nordküste der Halbinsel. Karte öffnen Grassrivers: Inselufer beim Kadaver Sucht am Ufer der Sumpfinsel in der Umgebung des Kadavers nach dem Leuchten. Karte öffnen Westliche Keys: Felsen im Flachwasser Schaut zwischen die aus dem flachen Wasser ragenden Felsen rund um die kleine Insel. Karte öffnen Kanal der Air Station: umgedrehtes Beiboot Untersucht das umgedrehte Holzboot neben dem halb versunkenen Boot am Ufer. Karte öffnen Westliche Keys: Bäume am nördlichen Inselende Sucht neben den Bäumen am Nordende der länglichen Insel westlich der Air Station. Karte öffnen

Mount Kalaga und Emerald Springs

Suchgebiet Darauf solltet ihr achten Karte Mount Kalaga: Einschlag am Lagerplatz Sucht den beschädigten Lagerplatz auf und schaut in die Vertiefung mit dem freigelegten Boden. Karte öffnen Kalaga-Küste: kleiner See Schaut an die Stelle, an der die bewachsene Böschung des kleinen Sees ins Wasser übergeht. Karte öffnen Mount Kalaga: roter Bodenbewuchs Untersucht den roten Bewuchs unterhalb der felsigen Erhebung. Karte öffnen Selkie Hole: Eingang der Unterwasserhöhle Sucht am Zugang zum Unterwassergang. Der Kartenpunkt führt zum Höhleneingang; weiter innen genannte Funde haben hier keinen eigenen Punkt. Karte öffnen Verlassenes Haus bei Emerald Springs Nutzt die Öffnung im Dach, um ins Haus zu gelangen, und sucht drinnen nach dem Leuchten. Karte öffnen Kalaga River: Felsen unter der Brücke Folgt unterhalb der Flussbrücke dem felsigen Ufer und prüft die Lücke zwischen den Felsblöcken. Karte öffnen

Hyde Island, Saint Attaway und weitere Inseln

Suchgebiet Darauf solltet ihr achten Karte Hyde Island: westliche Brücke Nähert euch der kleinen Brücke am westlichen Wasserarm vom Ufer aus und sucht unter dem Brückendeck. Karte öffnen Saint Attaway: Klippe im Südosten Sucht auf der oberen Klippe der südöstlichen Insel zwischen den Bäumen. Umgestürzte Stämme helfen euch über die Felsen. Karte öffnen Belpoint: nördlicher Holzpier Geht ans Nordufer und schaut unter den Holzpier, statt nur über die Bretter zu laufen. Karte öffnen Meerwunder: eingestürzter Mast Geht um das Wrack der Meerwunder herum und untersucht den Boden unter dem gefallenen Mast. Karte öffnen Featherstone: Fels an der Wasserlinie Schaut neben dem großen Felsen am Ufer in die angrenzende Spalte. Karte öffnen Sandbanks: umgestürzter weißer Baum Untersucht die kleine Sandbank östlich der größeren Insel und schaut unter den weißen Stamm. Karte öffnen Frampton: Ufer am Lagerplatz Sucht im flachen Wasser beim Lagerplatz und dem gestrandeten Boot nach dem rosafarbenen Leuchten. Karte öffnen Hyde Island: weißes Ruderboot Schaut am Nordufer neben das umgedrehte weiße Ruderboot. Karte öffnen C0-B8-Trümmer: Einschlagmulde Untersucht den freigelegten Boden in der Vertiefung mit den C0-B8-Trümmern. Karte öffnen Featherstone-Kanal: felsige Inselkuppe Klettert auf die kleine Felsinsel im Kanal und sucht rund um ihren höchsten Bereich. Karte öffnen

Watson Bay, Belville und Waning Sands

Suchgebiet Darauf solltet ihr achten Karte Watson Bay: heller Baumstamm am Strand Sucht am Strand westlich des Flughafens unter dem ausgeblichenen Stamm. Karte öffnen Belville: Bett in der Garage Sucht in der Garage der nördlichen Wohnhausreihe unter dem Bett. Die Sammelkarte Illuminaughty (Purple) ist ein eigener Fund am selben Ort. Karte öffnen Sands of Time: unteres Büro Geht am Billardtisch vorbei ins tiefer gelegene Büro und schaut auf beziehungsweise an den Schreibtisch. Karte öffnen

Mount Kalaga: Einschlag und Gipfel auseinanderhalten

Der Meteorit liegt am beschädigten Lagerplatz auf dem Berghang. Sucht dort die Einschlagmulde ab; der Steinkreis am Gipfel ist ein anderes Ziel. Plant für den Weg durchs Gelände ein geeignetes Fahrzeug ein und setzt euren Wegpunkt auf den Meteoritenmarker, damit euch die Gipfelbeschriftung nicht am Lager vorbeiführt.

Verkauf, Belohnungen und 100 Prozent

Eingesammelte Meteoritensplitter könnt ihr bei Pfandläden verkaufen, die Sammlerstücke ankaufen. Ein einheitlicher Preis pro Splitter oder ein fester Bonus für eine vollständige Meteoritenreihe ist nicht bestätigt. Die Hinweise auf Kenton nach einem Fund erklären den Verkauf; daraus ergibt sich keine belegte zusätzliche Sammelquest mit einer festen Meteoritenzahl.

Für Meteoriten gibt es derzeit keine bestätigte eigene Pflichtquote in der 100-Prozent-Checkliste. Behandelt die 31 Kartenstellen als optionale Suchroute und nicht als garantierten vollständigen Abschlusszähler. Eine Meteoritenzahl von 51 oder 71 ist hier deshalb kein Gesamtziel.

Weitere Sammelgegenstände und Fortschritt

Weitere Reihen findet ihr in unserer Sammelgegenstände-Übersicht. Für die Abschlussziele nutzt ihr die interaktive 100-Prozent-Checkliste.

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