Der Black Friday lässt zwar noch etwas auf sich warten, bei MediaMarkt läuft die große Rabattaktion aber bereits auf Hochtouren. Von aktuellen Spielen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 über Konsolen-Bundles bis hin zu einem großen OLED-Fernseher ist einiges dabei. Wir haben uns sieben Angebote genauer angesehen und geprüft, bei welchen Produkten sich ein Blick auf den Preis tatsächlich lohnt.

Die Black-Friday-Aktion von MediaMarkt*Affiliate-Link läuft bereits seit dem 3. November 2026. Die aktuelle Angebotsrunde endet am 30. November um 8:59 Uhr. Einzelne Produkte können allerdings schon vorher ausverkauft sein oder im Preis angepasst werden.

Black Friday bei MediaMarkt: Diese Angebote sind einen Blick wert

LG OLED evo C6 mit 65 Zoll für 1.399 Euro

Wer seine PS5 oder Xbox Series X an einem großen OLED-Fernseher betreiben möchte, dürfte beim LG OLED65C67LA genauer hinschauen. MediaMarkt bietet das 65-Zoll-Modell der C6-Serie derzeit für 1.399 Euro inklusive Versand an.

Das ist durchaus interessant: Bei einem Preisvergleich wurde das Modell am 11. November noch ab 1.499 Euro gelistet. Gegenüber diesem Vergleichswert ergibt sich eine Ersparnis von rund 100 Euro.

Wer ohnehin über einen neuen Gaming-Fernseher nachdenkt, findet in unserem Ratgeber zu den besten Gaming-TVs für PS5 und Xbox weitere Informationen zur passenden Ausstattung.

LG OLED evo C6 (OLED65C67LA), 65 Zoll 1.399 € inkl. Versand Bei MediaMarkt ansehen* Affiliate-Link Preis geprüft am 13. November 2026 Versandkostenfrei · Online-Angebot

EA Sports FC 27 für PS5 für 49,99 Euro

Auch Fußballfans werden bei MediaMarkt fündig. Die Standard Edition von EA Sports FC 27 für PlayStation 5 kostet aktuell 49,99 Euro.

Da für die Disc-Version noch 2,99 Euro Versand hinzukommen, landet ihr bei insgesamt 52,98 Euro. Wer das Spiel ohnehin auf seiner Einkaufsliste stehen hat, kann sich das Angebot ansehen. Ein Blick auf andere Händler lohnt sich allerdings, da die Fußballsimulation teilweise auch günstiger gelistet wird.

EA Sports FC 27 – Standard Edition (PS5) 52,98 € inkl. Versand Bei MediaMarkt ansehen* Affiliate-Link Preis geprüft am 13. November 2026 49,99 € + 2,99 € Versand · Online-Angebot

Mario Kart World für Nintendo Switch 2 für 69,99 Euro

Mit Mario Kart World gehört auch einer der großen Switch-2-Titel zur Black-Friday-Auswahl. Für die physische Version verlangt MediaMarkt derzeit 69,99 Euro, Versandkosten fallen nicht an.

Damit bewegt sich der Händler ungefähr auf dem Preisniveau anderer Anbieter. Wer das Rennspiel noch nicht besitzt und lieber eine klassische Spielverpackung im Regal stehen hat, bekommt hier immerhin einen unkomplizierten Gesamtpreis.

Mario Kart World (Nintendo Switch 2) 69,99 € inkl. Versand Bei MediaMarkt ansehen* Affiliate-Link Preis geprüft am 13. November 2026 Versandkostenfrei · Online-Angebot

Nintendo Switch 2 und weitere Spiele im Angebot

Neben den drei genannten Produkten hat MediaMarkt weitere Konsolen- und Spieleangebote in seine Black-Friday-Aktion aufgenommen.

Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World für 499 Euro

Wer noch keine Switch 2 besitzt, findet bei MediaMarkt ein Bundle aus der aktuellen Nintendo-Konsole und Mario Kart World. Der Preis liegt bei 499 Euro inklusive Versand.

Das Paket richtet sich vor allem an Spieler, die Konsole und Rennspiel ohnehin zusammen kaufen möchten. Einen außergewöhnlichen Black-Friday-Rabatt stellt der Preis allerdings nicht dar, da vergleichbare Angebote bereits zuvor in dieser Größenordnung erhältlich waren.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World 499 € inkl. Versand Bei MediaMarkt ansehen* Affiliate-Link Preis geprüft am 13. November 2026 Versandkostenfrei · Online-Angebot

Minecraft für Nintendo Switch 2 für 29,99 Euro

Auch Minecraft ist Teil der Aktion. Die Switch-2-Version kostet bei MediaMarkt derzeit 29,99 Euro. Mit den zusätzlichen Versandkosten von 2,99 Euro ergibt sich ein Gesamtpreis von 32,98 Euro.

Wer sich das Klötzchen-Abenteuer für Nintendos aktuelle Konsole zulegen möchte, kann hier zugreifen. Der reine Artikelpreis war allerdings auch schon außerhalb der Black-Friday-Aktion zu finden.

Nintendo Switch Sports Resort für 49,99 Euro

Für Nintendo Switch Sports Resort verlangt MediaMarkt aktuell 49,99 Euro. Angeboten wird die Multimedia-Card-Version für Switch 2. Einschließlich Versand kostet das Spiel 52,98 Euro.

Wer nach einem Sportspiel für gemeinsame Runden auf dem Sofa sucht, kann sich das Angebot vormerken. Preislich gehört es allerdings nicht zu den auffälligsten Schnäppchen der Aktion.

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo Switch 2) 52,98 € inkl. Versand Bei MediaMarkt ansehen* Affiliate-Link →

Auch abseits von Gaming gibt es Black-Friday-Angebote

Apple iPad der 11. Generation für 444 Euro

Neben Konsolen und Spielen bewirbt MediaMarkt auch zahlreiche Technikprodukte. Dazu gehört das Apple iPad der 11. Generation mit 128 GB Speicher und WLAN.

Das silberne Modell kostet derzeit 444 Euro inklusive Versand. Interessant ist das Tablet beispielsweise für Streaming, mobiles Arbeiten oder den alltäglichen Einsatz.

Allerdings finden sich im Shop auch weitere Angebote für Neuware und generalüberholte Geräte ab 439,90 Euro. Wer sich für das iPad interessiert, sollte deshalb auf den jeweiligen Verkäufer und den Zustand achten.

Apple iPad Wi-Fi (11. Generation), 128 GB, Silber 444 € inkl. Versand Bei MediaMarkt ansehen* Affiliate-Link →

Black Friday 2026: Weitere Angebote dürften folgen

Mit diesen sieben Produkten ist die Auswahl bei MediaMarkt längst nicht erschöpft. Der Händler bewirbt außerdem zahlreiche Angebote aus den Bereichen Gaming-PCs, Monitore, Headsets, Controller und Unterhaltungselektronik.

Wie unser Preischeck vom 13. November 2026 zeigt, sind darunter durchaus interessante Angebote. Nicht jeder beworbene Rabatt bedeutet aber automatisch, dass ein Produkt gerade nirgendwo günstiger zu bekommen ist. Gerade bei Konsolen-Bundles und Spielen lohnt sich ein kurzer Preisvergleich.

Bis zum eigentlichen Black Friday am 27. November dürften weitere Aktionen hinzukommen. Auf unserer großen Black-Friday-Übersicht halten wir euch über die wichtigsten Angebote und Händleraktionen auf dem Laufenden.

Weitere Meldungen findet ihr außerdem in unserem MediaMarkt-Themenbereich sowie auf unserer Angebote-&-Deals-Seite.

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