Die Game Awards werden 2026 erstmals auf Disney+ übertragen

Die diesjährigen Game Awards rücken immer näher und werfen bereits einen Monat vor ihrer Ausstrahlung ihre Schatten voraus. Die von Geoff Keileigh ins Leben gerufene Veranstaltung wird erstmals auch auf Disney+ übertragen. Zudem habe Disney selbst große Neuigkeiten zu verkünden.

Diese Nachricht heizt weltweit die Gerüchteküche an und sort für wilde Spekulationen seitens der Gaming-Community. Wie der Streaminganbieter in seiner offiziellen Pressemitteilung verkündete, „können die Zuschauer mit großen Ankündigungen und Überraschungen einiger von Disneys am meisten erwarteten Gaming-Titel rechnen.“

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Welche Ankündigungen können Zuschauer auf den Game Awards erwarten?

Nun ist die Auswahl freilich keine kleine. Schließlich hält Disney zahlreiche Marken in der Hand, darunter Star Wars und Marvel. Während zahlreiche Fans auf das lang ersehnte Kingdom Hearts 4 hoffen, könnten darüber hinaus auch andere Hochkaräter in den Fokus rücken.

Bezüglich „Star Wars“ mutmaßen sowohl Fans als auch Insider über mögliche Einblicke in das bereits angekündigte Star Wars Jedi 3. Darüber hinaus könnte es aber auch Neuigkeiten zu Quantic Dreams Star Wars Eclipse geben. Seitens Marvel stünden Titel wie Iron Man oder Blade im Raum.

Und wie steht es eigentlich um Disneys Kooperation mit Epic Games? Wie das Management erst kürzlich betonte, dürften wir auch hier binnen der kommenden zwei Jahre Launches erwarten. Die Game Awards 2026 wären der perfekte Rahmen, den Erfolg dieser Zusammenarbeit unter Beweis zu stellen.

Wann und wo werden die Game Awards ausgetrahlt?

Die Game Awards werden auch in diesem Jahr wieder live aus dem Peacock Theatre in Los Angeles übertragen. Am 10. Dezember 2026 ab 19:30 Uhr Ortszeit startet „größte Feier der Videospielindustrie“. Wenn ihr das Spektakel live verfolgen wollt, müsst ihr euch allerdings den Wecker stellen.

Hierzulande wird es bereits der 11. Dezember 2026 um 1:30 Uhr sein. Wenn ihr auf die Pre-Show verzichten wollt, könnt ihr ca. 30 Minuten länger schlafen. Neben Disney+ läuft der Stream auf den bekannten Plattformen YouTube und Twitch.

Die nominierten Spiele werden Mitte November bekannt gegeben. Es ist jedoch zu erwarten, dass dies erst nach dem Release von GTA 6 geschehen wird. Laut der offiziellen Website der Game Awards, müssen die teilnehmenden Games vor dem 20. November 2026 veröffentlicht werden, um eine Chance auf den Game of the Year zu erhalten.

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