Der dritte Teil der Star Wars Jedi-Reihe soll bei Respawn Entertainment bereits weit in der Entwicklung fortgeschritten sein. Diese Einschätzung stammt von Bloomberg-Journalist Jason Schreier und ist als Insiderangabe einzuordnen, da Electronic Arts bislang weder den offiziellen Titel noch Plattformen oder einen Veröffentlichungstermin präsentiert hat.

Am 30. Oktober 2026 erklärte Schreier in einem Beitrag auf Bluesky, dass sich das Projekt in einer deutlich späteren Produktionsphase als das ebenfalls diskutierte Star Wars Battlefront 3 befinde.

Jedi 3 ist weit in der Entwicklung, Battlefront 3 hat noch nicht einmal begonnen.

Offizielle Enthüllung soll bald folgen

In einer weiteren Antwort auf Bluesky schrieb Schreier wenige Minuten zuvor, dass das nächste Jedi-Abenteuer weiterhin geplant sei und bald offiziell angekündigt werden solle. Einen konkreten Zeitraum für die Vorstellung nannte er allerdings nicht.

Jedi 3 dient derzeit lediglich als inoffizielle Bezeichnung. Weder der endgültige Name noch Details zur Handlung sind bekannt. Schreiers Aussagen legen jedoch nahe, dass Respawn mittlerweile weit genug ist, um das Spiel öffentlich zu zeigen.

Dass ein dritter Teil entsteht, ist schon länger bekannt. Cal-Kestis-Darsteller Cameron Monaghan sprach bereits am 16. September 2023 während eines Panels auf der Ocala Comic Con über die laufenden Arbeiten. Electronic Arts bestätigte das Projekt später beim Investor Day 2024 und bezeichnete es als abschließendes Kapitel der bisherigen Geschichte.

Cal Kestis steht vor seinem letzten Kapitel

Die Handlung begann 2019 mit Star Wars Jedi: Fallen Order und wurde am 28. April 2023 in Star Wars Jedi: Survivor fortgesetzt. Der dritte Teil dürfte den Handlungsbogen um Cal Kestis, BD-1 und ihre Verbündeten abschließen. Welche Figuren zurückkehren und wie viel Zeit seit Survivor vergangen ist, bleibt offen.

Der aktuelle Entwicklungsstand unterscheidet sich laut Schreier deutlich von Star Wars Battlefront 3. Das Shooter-Projekt soll noch nicht in Produktion gegangen sein. Die Aussagen fielen im Umfeld eines Bloomberg-Berichts über die Schließung von BioWare und das Ende des nächsten Mass Effect. Demnach setzt Electronic Arts bei seinen kommenden Großprojekten verstärkt auf etablierte Marken wie Star Wars.

Star Wars bleibt 2026 im Gaming-Bereich präsent

Eine Enthüllung von Jedi 3 würde ein ohnehin umfangreiches Star-Wars-Jahr abrunden. Seit dem 6. Oktober 2026 ist Star Wars: Galactic Racer für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC erhältlich. Das Rennspiel verbindet verschiedene Repulsorfahrzeuge mit einer Kampagne und kompetitiven Mehrspieler-Rennen.

Während Star Wars Outlaws von Ubisoft als Open-World-Abenteuer einen eigenständigen Weg verfolgt, bleibt Respawns Reihe eng mit der Geschichte aus Fallen Order und Survivor verbunden. Nach mehrjähriger Entwicklung dürfte die erwartete Ankündigung erstmals zeigen, wie Cal Kestis Reise zu Ende geführt wird.

Öffnet in einem neuen Tab