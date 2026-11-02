World of Warcraft: Forever startet diese Woche und Blizzard verrät die genaue Uhrzeit für Deutschland

Mit World of Warcraft: Forever steht am 5. November 2026 der nächste große Neustart in Azeroth bevor. Blizzard hat inzwischen bestätigt, wann die Server weltweit öffnen und ab welcher Uhrzeit deutsche Spieler in das neu gestaltete Abenteuer einsteigen können. Besonders erfreulich: Wer bereits ein aktives WoW-Abonnement besitzt, muss für den Zugang nichts zusätzlich bezahlen.

Forever soll neben dem modernen World of Warcraft und WoW Classic dauerhaft bestehen bleiben. Statt einer zeitlich begrenzten Saison erwartet die Spieler eine eigenständige Version des ursprünglichen Azeroth, die Blizzard über Jahre hinweg mit neuen Inhalten erweitern möchte.

Wann startet World of Warcraft: Forever in Deutschland?

Der weltweite Start erfolgt gleichzeitig, weshalb sich die angegebenen Termine je nach Zeitzone unterscheiden. Während Blizzard für Nordamerika noch den 4. November nennt, beginnt das Abenteuer hierzulande bereits in der Nacht zum Donnerstag.

Die offiziellen Startzeiten im Überblick:

Region Datum Uhrzeit Deutschland 5. November 2026 00:00 Uhr MEZ Großbritannien 4. November 2026 23:00 Uhr GMT US-Ostküste 4. November 2026 18:00 Uhr EST US-Westküste 4. November 2026 15:00 Uhr PST Südkorea 5. November 2026 08:00 Uhr KST

Damit können deutsche Spieler direkt um Mitternacht loslegen. Ein regional gestaffelter Start ist nicht vorgesehen.

Die Uhrzeit stammt aus der offiziellen Ankündigung von Blizzard. In einer weiteren Produktankündigung nennt Blizzard allerdings 00:01 Uhr MEZ. Wer direkt zum Start einsteigen möchte, sollte deshalb mit einer möglichen Abweichung von einer Minute rechnen. worldofwarcraft.blizzard.com+1

Was erwartet euch im neuen Azeroth?

World of Warcraft: Forever führt Spieler zurück auf die ursprünglichen Kontinente und verbindet bekannte Gebiete mit neuen Geschichten, Quests und Spielsystemen.

Die Handlung ist zeitlich nach Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom und vor den Ereignissen rund um den Geschmolzenen Kern angesiedelt. Charaktere können zunächst bis Stufe 60 aufsteigen.

Blizzard möchte dabei besonders die Erkundung der Spielwelt und das gemeinsame Abenteuer wieder stärker in den Vordergrund stellen. Die Entwickler greifen Erfahrungen aus WoW Classic und der Saison der Entdeckungen auf, ohne Forever als weitere Classic-Saison zu behandeln.

Neue Inhalte sollen die Spielwelt langfristig verändern und erweitern. Bereits für den 9. Dezember 2026 sind zusätzliche Schlachtzüge angekündigt. Anschließend sollen weitere Dungeons, PvP-Aktualisierungen, Quests, Weltinhalte und ein Hardcore-Modus folgen.

Damit setzt Blizzard auf eine dauerhafte Alternative zu den bisherigen WoW-Versionen, die sich nicht allein auf die Wiederholung alter Inhalte beschränkt. worldofwarcraft.blizzard.com

Ist World of Warcraft: Forever kostenlos spielbar?

Ein separates Spiel muss nicht gekauft werden. Der Zugang zu World of Warcraft: Forever ist im bestehenden WoW-Abonnement beziehungsweise in aktiver Spielzeit enthalten.

Zusätzlich verkauft Blizzard verschiedene optionale Upgrade-Pakete. Dazu gehören das Heroic-Paket und das Epic-Paket der Himmelsgeborenen sowie die zeitlich begrenzte Sammlung: Warcraft Forever.

Je nach Edition erhalten Käufer kosmetische Gegenstände, weitere Extras und Zugang zu bestimmten Zusatzinhalten. Die umfangreicheren Pakete enthalten außerdem 30 Tage Spielzeit.

Wer Freunde zum Start mitnehmen möchte, kann von den Einladungscodes profitieren, die bestimmten Editionen beiliegen. Damit können berechtigte Spieler während der Startwoche auch ohne eigenes Abonnement nach Azeroth reisen.

Die zeitlich begrenzte Warcraft-Forever-Sammlung bleibt laut Blizzard noch bis zum 11. Januar 2027 erhältlich. Blizzard News

Öffnet in einem neuen Tab