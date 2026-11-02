Until Dawn 2 soll extrem brutal werden – neue Details enthüllt

Mit Until Dawn 2 starten Fans des gepflegten cineastischen Horrors quasi direkt ins neue Jahr. Und scheinbar ist die Fortsetzung des Spiele-Hits wirklich nichts für schwache Nerven, wie die neuerliche Alterfreigabe aus Singapur zeigt.

Pre-Oder und Release-Datum von Until Dawn 2

Als 2015 das erste „Until Dawn“ erschien, entwickelte sich das interaktive Horrorabenteuer schnell vom Geheimtipp zum Gaming-Hit. Nun steht mit „Until Dawn 2“ der Nachfolger in den Startlöchern. Entwickelt wird das Spiel von Firesprite, während Supermassive Games diesmal nicht die kreative Leitung übernimmt.

Die Veröffentlichung ist für den 28. Januar 2027 exklusiv auf der PlayStation 5 angekündigt. Die Vorbestellungen laufen bereits seit dem 10. September. im PlayStation Store und bei teilnehmenden Händlern wie Amazon. Für vergleichsweise günstige 49,99 Euro gibt es die Standard Edition und für nur 10,00 Euro Aufpreis die Digital Deluxe Edition – beides inklusive Preorder-Boni.

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Fake-Geisterjäger geraten in einen echten Albtraum

Im Mittelpunkt steht diesmal eine Gruppe von acht jungen Influencern, die gemeinsam den paranormalen YouTube-Kanal „Dead True“ betreiben. Das Problem: Bislang haben die selbst ernannten Geisterjäger noch nie tatsächlich etwas Übernatürliches erlebt. Ihre bisherigen Aufnahmen waren allesamt inszeniert, um möglichst viele Klicks und Aufrufe zu generieren.

Das ändert sich, als die Gruppe einen Vertrag mit einem großen Fernsehsender abschließt. Für eine professionell finanzierte Produktion reist das Team auf die abgelegene Insel Akishima im Südpazifik. Dort soll eine neue Folge entstehen. Doch die vermeintlich perfekte Kulisse entpuppt sich als tödlicher Ort voller dunkler Geheimnisse.

Die Geschichte führt zunächst in das Blackwood-Sanatorium, in dem sich die tragische Ereignisse des ersten Teils abgespielt haben. Die neue Praktikantin Izzy entdeckt dort etwas, das die Pläne der Gruppe gehörig durcheinanderbringt. Später begegnen die Geisterjäger auf der HorrorCon in Sydney einer Überlebenden namens Yoona. Sie trägt eine auffällige, nekrotische Narbe und warnt vor einer paranormalen Bedrohung.

Akishima selbst ist ebenfalls alles andere als ein gewöhnliches Urlaubsziel. Ein dortiges Luxusresort wurde bereits in den 1970er-Jahren unter mysteriösen Umständen geschlossen. Unter der tropischen Oberfläche verbergen sich jahrhundertealte Geheimnisse und eine Geschichte, die offenbar mit Rache und übernatürlichen Kräften verbunden ist.

Altersfreigabe bestätigt drastische Gewaltdarstellungen

Die zuständige Behörde in Singapur hat dem kommenden Horror-Spiel eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Als Begründung werden, neben Drogenkonsum, einer derben Ausdrucksweise und sexueller Anspielungen, insbesondere die expliziten Gewaltdarstellungen und teilweise extrem blutigen Szenen genannt.

Demnach soll „Until Dawn 2“ zahlreiche besonders brutale Todessequenzen enthalten. Dazu zählen unter anderem Enthauptungen, abgetrennte Gliedmaßen und das komplette Durchtrennen von Körpern. Auch Begegnungen mit monströsen Kreaturen dürften alles andere als harmlos ausfallen.

Darüber hinaus werden verstümmelte Körper, große Mengen Blut und weitere makabre Darstellungen, wie das Herausreisen einer Lunge, erwähnt. Selbst Tiere bleiben offenbar nicht von den gewalttätigen Ereignissen verschont.

Jede Entscheidung kann über Leben und Tod bestimmen

Der bekannte Schmetterlingseffekt-Effekt bleibt auch in „Until Dawn 2“ ein zentraler Bestandteil. Allerdings sollen diesmal nicht nur große Entscheidungen den Verlauf verändern. Auch kleinere Interaktionen und die Beziehungen zwischen den Figuren können darüber entscheiden, welche Handlungsmöglichkeiten sich später ergeben.

Damit rückt das zwischenmenschliche Drama stärker in den Mittelpunkt. Wer sich mit wem verbündet,welche Geheimnisse ans Licht kommen und wie weit die Figuren für ihre Karriere gehen, kann entscheidende Folgen haben.

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Eine besonders unangenehme Entscheidung betrifft Mina, die Co-Moderatorin von „Dead True“. Der Fernsehsender verlangt von der Gruppe ein rituelles Opfer – und zwar live vor laufender Kamera. Die Spieler müssen entscheiden, ob sie ein Huhn opfern oder stattdessen ihr eigenes Blut für das Ritual riskieren.

Auch Owen, der selbstbewusste Star der Gruppe, gerät in eine schwierige Situation. Als sein Freund Nate verschwindet, muss er entscheiden, ob er einem Signal folgt oder einen Umweg über eine instabile Brücke zu einer ungewöhnlich belebten Bar nimmt. Jede Entscheidung kann neue Hinweise liefern oder ein weiteres Gruppenmitglied in Gefahr bringen.

Wie steht ihr zu den neuesten Informationen zu „Until Dawn 2“? Schrecken euch schon die Beschreibungen ab oder machen sie erst recht neugierig? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen.

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