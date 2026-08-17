Hayden Panettiere ist tot: Until-Dawn-Schauspielerin stirbt mit 36 Jahren

Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Vater Skip Panettiere in einer Mitteilung an ABC News. Die Schauspielerin wurde durch Serien wie „Heroes“ und „Nashville“ international bekannt. Spielerinnen und Spieler verbinden sie außerdem mit Samantha „Sam“ Giddings aus dem Horrorspiel „Until Dawn“.

Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und ihr Zeit zu geben, den Verlust zu verarbeiten.

In einer Mitteilung beschrieb ihr Vater sie als ein außergewöhnliches Licht und eine Naturgewalt, die den Menschen in ihrem Umfeld sowie Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Freude geschenkt habe. Die Associated Press bestätigt den Tod und das Statement der Familie.

Supermassive Games verabschiedet sich von Hayden Panettiere

Auch Supermassive Games hat sich öffentlich von der Schauspielerin verabschiedet. Das britische Entwicklerstudio arbeitete für „Until Dawn“ eng mit Panettiere zusammen.

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In dem 2015 veröffentlichten Horrorspiel verkörperte sie Samantha Giddings, die von ihren Freunden meistens nur Sam genannt wird. Panettiere lieh der Figur nicht nur ihre Stimme. Ihr Aussehen und ihre schauspielerische Darstellung wurden mithilfe von Performance-Capturing in das Spiel übertragen.

Supermassive Games erinnerte in seiner Abschiedsbotschaft daran, dass Panettiere Sam zum Leben erweckt und zu einer der bekanntesten Final-Girl-Figuren der jüngeren Horrorspielgeschichte gemacht habe. Die Gedanken des Studios seien bei ihrer Familie, ihren Freunden und der Community. Die vollständige Mitteilung veröffentlichte Supermassive Games auf X.

Für viele Fans gehört Sam bis heute zu den prägendsten Figuren aus „Until Dawn“. Sie übernimmt innerhalb der Handlung eine zentrale Rolle und kann, abhängig von den Entscheidungen der Spieler , zu den Überlebenden der Nacht auf dem Blackwood Mountain gehören.

Auch in Kingdom Hearts war ihre Stimme zu hören

Panettieres Verbindung zu Videospielen begann bereits lange vor „Until Dawn“. In mehreren Teilen der „Kingdom Hearts“-Reihe sprach sie die Figur Kairi.

Ihre Stimme war unter anderem in den ersten beiden Hauptspielen sowie in „Kingdom Hearts: Birth by Sleep“ zu hören. In „Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance“ übernahm sie außerdem die englische Stimme von Xion.

Damit war Panettiere an zwei Spielereihen beteiligt, die sehr unterschiedliche Zielgruppen erreichten: dem farbenfrohen Rollenspiel-Crossover „Kingdom Hearts“ und dem düsteren interaktiven Horrorfilm „Until Dawn“.

Durch Heroes wurde sie weltweit bekannt

Hayden Panettiere begann ihre Karriere schon als Kind. Nach Werbespots und Auftritten in US-Seifenopern folgten Rollen in Filmen und bekannten Fernsehproduktionen.

Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2006 mit der Serie „Heroes“. Darin spielte sie die Schülerin Claire Bennet, die schwere Verletzungen innerhalb kürzester Zeit heilen konnte. Die Figur stand im Zentrum der ersten Staffel und wurde eng mit dem berühmten Leitsatz der Serie verbunden: Die Cheerleaderin müsse gerettet werden, um die Welt zu retten.

Panettiere verkörperte Claire Bennet in fast allen Folgen der vier Staffeln. Für ihre Darstellung erhielt sie mehrere Auszeichnungen, darunter Teen Choice Awards und einen Saturn Award.

Eine weitere große Rolle übernahm sie ab 2012 in der Musikserie „Nashville“. Als aufstrebende Country-Sängerin Juliette Barnes war sie in allen sechs Staffeln zu sehen. Panettiere sang die Musik ihrer Figur selbst und erhielt für ihre Leistung zwei Golden-Globe-Nominierungen.

Von Scream bis Remember the Titans

Auch im Kino hinterließ Panettiere bleibenden Eindruck. Zu ihren bekannten Filmen gehören „Gegen jede Regel“, „I Love You, Beth Cooper“ und „Scream 4“.

In „Scream 4“ spielte sie 2011 die horrorbegeisterte Schülerin Kirby Reed. Mehr als zehn Jahre später kehrte sie für „Scream VI“ zu dieser Rolle zurück. Kirby hatte den Angriff aus dem vierten Film überlebt und arbeitete inzwischen für das FBI.

Ihre Filmografie umfasst darüber hinaus zahlreiche Synchronrollen. Bereits als Kind sprach sie Dot in Pixars „Das große Krabbeln“. Neben der Schauspielerei arbeitete Panettiere zeitweise auch als Sängerin und nahm mehrere Songs für Filme, Serien und „Nashville“ auf.

Eine Schauspielerin, die viele Generationen begleitet hat

Hayden Panettiere wäre am 21. August 37 Jahre alt geworden. Sie hinterlässt ihre Tochter Kaya, ihre Eltern und zahlreiche Wegbegleiter.

Je nach Generation werden Menschen ganz unterschiedliche Erinnerungen mit ihr verbinden: als Claire Bennet in „Heroes“, als Juliette Barnes in „Nashville“, als Kirby Reed in „Scream“ oder als Sam in „Until Dawn“.

Gerade ihre Darstellung in „Until Dawn“ hat dazu beigetragen, dass sich das Spiel auch mehr als zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung einer treuen Fangemeinde erfreut. Sam war besonnen, mutig und entschlossen – Eigenschaften, die Panettiere der Figur mit ihrer Darstellung glaubwürdig verlieh.

Unsere Gedanken sind bei ihrer Tochter, ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden.