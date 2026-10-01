Metro 2033 und Last Light könnten eigene Versionen für PS5 und Xbox Series erhalten

Die ersten beiden Metro-Spiele könnten noch einmal für aktuelle Konsolen erscheinen. Für Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux sind bei der US-Altersfreigabestelle neue Einträge aufgetaucht, die ausdrücklich PlayStation 5 und Xbox Series als Plattformen nennen. Eine Ankündigung von Publisher PLAION steht allerdings noch aus.

Was verraten die neuen Altersfreigaben?

Die beiden ESRB-Einträge führen jeweils nur PS5 und Xbox Series auf. Das spricht dafür, dass eigene Fassungen für diese Konsolen vorbereitet werden. Wann sie erscheinen und ob Besitzer der bisherigen Versionen ein Upgrade erhalten, geht aus den Freigaben nicht hervor. Auch technische Verbesserungen wie höhere Bildraten, neue Grafikeffekte oder kürzere Ladezeiten sind bislang nicht bestätigt.

Metro 2033 Redux und Last Light Redux sind bereits auf PS5 und Xbox Series spielbar, bislang jedoch über die Abwärtskompatibilität der älteren Konsolenversionen. Neue Fassungen könnten die beiden Spiele stärker an die aktuelle Hardware anpassen. Welche Änderungen PLAION tatsächlich plant, lässt sich aus einer Altersfreigabe allein aber nicht ablesen.

Für alle, die die Reihe nachholen möchten, wäre der Zeitpunkt passend: Die beiden Spiele erzählen Artyoms Geschichte vor Metro Exodus. Mit Metro 2039 befindet sich zudem bereits der nächste Hauptteil der Reihe in Arbeit. Ob die möglichen Neuauflagen im Vorfeld von dessen Veröffentlichung erscheinen sollen, ist derzeit offen.

Die ESRB nennt bei beiden neuen Einträgen auch „In-Game Purchases“. Daraus lässt sich noch nicht ableiten, ob die Spiele zusätzliche Käufe enthalten oder wie sie angeboten werden. Für Preis, Veröffentlichungstermin und Umfang müssen wir auf eine Mitteilung von PLAION oder 4A Games warten.

Würdet ihr die beiden Metro-Klassiker auf PS5 oder Xbox Series noch einmal spielen, wenn die neuen Versionen spürbare technische Verbesserungen bieten?

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