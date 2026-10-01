GTA 6 macht Autodiebstahl aufwendiger: Teure Wagen haben Tracker und eigene Sicherheitssysteme

Ein Auto sehen, die Tür aufreißen und damit verschwinden: In GTA 6 soll das nicht bei jedem Fahrzeug so einfach funktionieren. Manche Wagen benötigen ein passendes Werkzeug, bevor ihr überhaupt einsteigen könnt. Bei teureren Modellen kommen zusätzliche Sicherheitssysteme und Tracker hinzu. Das geht aus der neuen Titelgeschichte von Game Informer hervor, die weitere Einblicke in Rockstars offene Spielwelt liefert.

Für Jason und Lucia wird damit schon die Wahl des Zielwagens interessanter. Ein auffälliges, wertvolles Auto könnte sich lohnen – bringt aber womöglich mehr Aufwand und das Risiko mit sich, über seinen Tracker gefunden zu werden. Welche Fahrzeuge welche Sicherungen besitzen, hängt vom jeweiligen Modell ab.

Wofür braucht ihr die WAiNK-App?

Bei der Entscheidung hilft eine App auf dem Smartphone der Spielfiguren. WAiNK liefert laut der Preview Informationen zu einem Fahrzeug: Dazu gehören seine Sicherheitsmerkmale, die Kosten für eine Registrierung und ein geschätzter Wiederverkaufswert. Bevor ihr euch an einem Wagen zu schaffen macht, könnt ihr also einschätzen, ob sich der Diebstahl überhaupt lohnt.

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Die Angaben passen zu Rockstars größerem Ansatz für die Fahrzeuge in Leonida. Ein gestohlenes Auto ist nicht automatisch ein Wagen, den Jason oder Lucia dauerhaft besitzen. Wer es behalten oder zu Geld machen will, muss sich mit weiteren Schritten und möglichen Sicherungen befassen. Wie häufig Spezialwerkzeuge benötigt werden und was ein aktiver Tracker im Detail auslöst, lässt die Titelgeschichte in den bislang zugänglichen Zusammenfassungen offen.

Eine Übersicht über die bisher bekannten Modelle findet ihr in unserem Guide zu den Fahrzeugen in GTA 6. Dort sammeln wir Autos, Motorräder und weitere Fahrzeuge, die Rockstar bislang gezeigt hat.

Mehr Planung vor der Flucht

Gerade der Kontrast zum klassischen GTA-Autodiebstahl macht die Neuerung spannend. Ihr könnt nicht mehr bei jedem abgestellten Luxuswagen davon ausgehen, dass ein kurzer Griff zur Tür genügt. Sicherheit, möglicher Verkaufserlös und die Frage, ob ihr den Wagen selbst behalten wollt, spielen offenbar zusammen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Rockstar jede spontane Verfolgungsjagd durch ein langes Einbruch-Minispiel ersetzt. Wie sich ein gewöhnlicher Autodiebstahl von einem gezielten Zugriff auf einen besonders gesicherten Wagen unterscheidet, werden erst weitere Spielszenen oder das fertige Spiel zeigen.

Die neue Game-Informer-Titelgeschichte behandelt neben Fahrzeugen auch die Tierwelt, das Wettersystem und die Regionen Leonidas. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Welchen Wagen würdet ihr in Vice City als Erstes ins Visier nehmen?

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