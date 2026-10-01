Zelda Master Collection angekündigt – Panini bringt Sammelkarten zum Jubiläum

Nintendo erweitert die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda um eine umfangreiche Sammelkartenreihe. Gemeinsam mit Panini entsteht die The Legend of Zelda: Master Collection, die Motive aus der gesamten Geschichte des traditionsreichen Action-Adventure-Franchise vereint.

Bei der Master Collection handelt es sich nicht um eine neue Spielesammlung für Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2. Stattdessen dürfen sich Fans auf physische Sammelkarten mit Charakteren, Schauplätzen und Illustrationen aus zahlreichen Zelda-Abenteuern freuen. Zusätzlich ist ein passendes Sammelalbum zur Aufbewahrung der Karten vorgesehen.

Vier Jahrzehnte Zelda auf Sammelkarten

Welche Spiele deckt die Zelda Master Collection ab? Der Umfang soll sämtliche Hauptteile der Reihe berücksichtigen. Dadurch treffen klassische Pixelmotive aus den frühen Abenteuern auf die unterschiedlichen Grafikstile späterer Konsolengenerationen.

Die Sammlung reicht vom ursprünglichen The Legend of Zelda bis zum 2024 veröffentlichten The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Insgesamt werden folgende Spiele repräsentiert:

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Four Swords

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures

The Legend of Zelda: The Minish Cap

The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Damit beschränkt sich die Kollektion nicht auf eine bestimmte Zeitlinie, Plattform oder Version von Link. Karten aus Ocarina of Time und The Wind Waker können beispielsweise direkt neben Motiven aus Breath of the Wild, Tears of the Kingdom oder Echoes of Wisdom einsortiert werden.

Das neue Design der Master Collection

Wie sieht die The Legend of Zelda: Master Collection aus? Nintendo hat inzwischen das offizielle Verpackungsdesign der Sammelkarten präsentiert. Darauf sind verschiedene Epochen der Reihe vertreten, wodurch bereits das Box-Artwork den umfassenden Ansatz der Kollektion unterstreicht.

Die Zusammenarbeit mit Panini passt zum Konzept einer physischen Jubiläumssammlung. Das italienische Unternehmen besitzt langjährige Erfahrung mit Sammelkarten und Alben und dürfte die Motive aus den unterschiedlichen Zelda-Spielen in einem einheitlichen Produkt zusammenführen.

Für Fans liegt der Reiz vor allem in den starken stilistischen Unterschieden. Die Reihe hat sich seit ihrem Debüt im Jahr 1986 mehrfach neu erfunden. Entsprechend kann die Master Collection sowohl klassische Illustrationen und Pixelgrafiken als auch moderne Darstellungen des Königreichs Hyrule enthalten.

Wichtige Details stehen noch aus

Wann erscheint die Zelda Master Collection in Deutschland? Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Auch der Preis, die Gesamtzahl der enthaltenen Karten, mögliche Booster-Größen und besondere Kartenvarianten sind noch nicht bekannt.

Ebenso steht eine ausdrückliche Bestätigung für den deutschen Handel noch aus. Da die Sammelkarten im Rahmen der europäischen Jubiläumsankündigungen vorgestellt wurden und Panini als Partner beteiligt ist, dürfte die weitere Verteilung für viele Fans besonders interessant werden.

Die Master Collection ergänzt zahlreiche weitere Produkte zum 40. Geburtstag von The Legend of Zelda. Im Unterschied zu Artikeln, die sich auf ein einzelnes Abenteuer konzentrieren, soll diese Kollektion jedoch nahezu vier Jahrzehnte Zelda-Geschichte in einem Sammelalbum zusammenbringen.

Welche Zelda-Spiele und Charaktere würdet ihr besonders gerne als Sammelkarten sehen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.

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