Uncharted 5 bei Naughty Dog? Neuer Bericht bringt Nathan Drake und den Lost-Legacy-Regisseur ins Spiel

Seit Uncharted: The Lost Legacy von 2017 warten Fans auf ein neues Abenteuer aus der Reihe. Nun berichtet MP1st unter Berufung auf eigene Quellen, dass Naughty Dog an einem weiteren Uncharted arbeitet. Eine Ankündigung von Sony oder dem Studio gibt es bislang nicht – auch der Name Uncharted 5 ist vorerst nur eine Bezeichnung für das mögliche Projekt.

Dem Bericht zufolge soll es sich um ein neues Spiel und kein Remake handeln. Die Leitung habe Shaun Escayg übernommen, der bereits bei Uncharted: The Lost Legacy als Creative Director tätig war. Das würde zu seiner Erfahrung mit der Reihe passen, bestätigt den Bericht aber nicht.

Welche Rolle könnte Nathan Drake spielen?

Auch Nathan Drake soll laut MP1st in irgendeiner Form vorkommen. Ob er erneut die Hauptfigur ist, eine Nebenrolle übernimmt oder nur kurz auftritt, konnten die Quellen des Magazins nicht klären. Ebenso gibt es keine Bestätigung für die unter Fans diskutierte Idee, dass seine Tochter Cassie ein neues Abenteuer anführen könnte.

Gerade diese Frage dürfte entscheidend sein: Uncharted 4: A Thief’s End gab Nathans Geschichte einen Abschluss. Mit The Lost Legacy zeigte Naughty Dog anschließend, dass die Reihe auch ohne ihn als spielbare Hauptfigur funktionieren kann. Der neue Bericht lässt offen, welchen Weg das Studio diesmal einschlagen würde.

MP1st nennt außerdem eine mögliche Reihenfolge für kommende Projekte: Das neue Uncharted solle nach Intergalactic: The Heretic Prophet erscheinen; ein weiteres The Last of Us folge demnach später. Ein Erscheinungsjahr oder Zielplattformen werden nicht genannt. Das Magazin weist selbst darauf hin, dass sich Entwicklungspläne ändern können.

Damit liefert der Bericht einige konkrete Anhaltspunkte, aber noch keine Gewissheit über die Rückkehr der Reihe. Bis Naughty Dog das Projekt selbst vorstellt, bleiben sowohl Nathans Rolle als auch der Zeitpunkt eines möglichen neuen Uncharted offen.

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