Steam Store stellt Rabatte Anfang 2027 auf personalisierte Empfehlungen um

Valve stellt die Präsentation von Rabatten und Verkaufsaktionen im Steam Store Anfang 2027 grundlegend um. Anstelle eines manuell gepflegten Kalenders soll künftig ein dynamisches Empfehlungssystem entscheiden, welche reduzierten Spiele und Events einzelnen Kunden angezeigt werden.

Die Änderung betrifft vor allem den Bereich Rabatte und Events auf der Startseite und an weiteren Stellen des Shops. Valve hatte die Pläne am 29. September 2026 angekündigt und will in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten zum Zeitplan veröffentlichen.

Personalisierte Angebote statt fester Plätze

Wie funktioniert die bisherige Auswahl im Steam Store? Bislang besteht der Bereich Rabatte und Events aus kuratierten Platzierungen. Entwickler und Publisher können bestimmte Aktionen über Steamworks einplanen, während weitere Angebote direkt vom Steam Team ausgewählt werden.

Die Anzahl dieser prominenten Plätze ist allerdings begrenzt. Dadurch erscheinen selbst passende Angebote nicht zwangsläufig bei den Kunden, die sich aufgrund ihrer bisherigen Interessen für die jeweiligen Spiele begeistern könnten. Der starre Veranstaltungskalender soll deshalb schrittweise durch individuelle Empfehlungen ersetzt werden.

Valve hat dieses System nach eigenen Angaben bereits mehrere Monate lang getestet. Während des Versuchs konnten Nutzern innerhalb des betroffenen Bereichs an einem Tag bis zu zehnmal mehr unterschiedliche Spiele präsentiert werden. Gleichzeitig verzeichnete Steam deutliche Zuwächse bei Aufrufen von Shopseiten, Wunschlisteneinträgen und dem Hinzufügen von Titeln zum Warenkorb.

Neue Chancen für Entwickler

Warum könnte die Umstellung besonders kleineren Studios helfen? Der Steam Katalog wächst kontinuierlich und macht es neuen Veröffentlichungen schwer, dauerhaft sichtbar zu bleiben. Personalisierte Empfehlungen könnten dafür sorgen, dass auch weniger bekannte Spiele häufiger bei der passenden Zielgruppe landen.

Ein Indie-Titel müsste dadurch nicht mehr zwingend einen der wenigen manuell vergebenen Aktionsplätze erhalten, um im Rahmen einer Rabattaktion Aufmerksamkeit zu bekommen. Stattdessen soll das System berücksichtigen, welche Angebote für den jeweiligen Account relevant sein könnten. Für Kunden bedeutet das im besten Fall eine größere Auswahl, ohne dass die Shopseite mit völlig unpassenden Rabatten überladen wird.

Valve hat im Zuge der Vorbereitung bereits die Planung neuer kuratierter Platzierungen für Weekend Deals, Midweek Deals und Daily Deals pausiert. Aktionen, die bereits eingeplant wurden, sollen wie vorgesehen stattfinden. Die großen saisonalen Steam Sales und angekündigten Themenfestivals für 2027 werden durch diese Aussage nicht grundsätzlich infrage gestellt.

Vollständige Umstellung Anfang 2027

Wann verschwindet der kuratierte Rabattkalender? Ein konkreter Termin steht noch nicht fest. Valve rechnet jedoch damit, die manuelle Zusammenstellung im Bereich Rabatte und Events Anfang 2027 vollständig einzustellen.

Bis zur Einführung will das Unternehmen weiter an den Details des Empfehlungssystems arbeiten. Valve räumt ein, dass die neue Lösung zum Start noch nicht perfekt funktionieren dürfte. Die bisherigen Testergebnisse stimmen das Unternehmen dennoch zuversichtlich, dass sowohl Kunden als auch Entwickler von der Umstellung profitieren werden.

Entscheidend wird sein, wie nachvollziehbar und abwechslungsreich die personalisierten Empfehlungen ausfallen. Wenn immer dieselben bekannten Titel bevorzugt werden, wäre kleineren Produktionen wenig geholfen. Liefert das System dagegen tatsächlich relevante Geheimtipps, könnte die Suche nach interessanten Angeboten im Steam Store ab 2027 deutlich einfacher werden.

Was haltet ihr von personalisierten Rabattvorschlägen auf Steam? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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