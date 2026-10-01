Steam Frame – Erste Wartelisten-Nachrücker rücken in Reservierung nach

Beim Verkaufsstart des Steam Frame sorgten begrenzte Stückzahlen für lange Gesichter. Nun gibt es erstmals Bewegung auf der Warteliste: Mehrere Interessenten berichten, dass Valve sie nachträglich in die Reservierungswarteschlange aufgenommen hat.

Die neuen Benachrichtigungen betreffen sowohl das Modell mit 256 GB Speicher als auch die Variante mit 1 TB. Damit steigen die Chancen für VR-Fans, die bei der ursprünglichen Verteilung am 17. September 2026 keinen reservierten Platz erhalten hatten.

Erste Nachrücker erhalten Reservierungen

Wie geht es für die ausgewählten Interessenten weiter? Der Wechsel von der Warteliste in die Reservierungswarteschlange bedeutet noch nicht, dass das Headset sofort bestellt werden kann. Valve verschickt eine weitere E-Mail, sobald das jeweilige Steam Frame tatsächlich zum Kauf bereitsteht.

Nach Erhalt dieser Kaufaufforderung bleiben 72 Stunden Zeit, um die Bestellung abzuschließen. Verstreicht die Frist, wird die Reservierung aufgehoben und das Gerät kann an die nächste Person in der Warteschlange vergeben werden.

Genau dieser Mechanismus dürfte zumindest teilweise für die aktuellen Verschiebungen verantwortlich sein. Einige ursprünglich ausgewählte Interessenten könnten ihre Bestellung storniert, die Frist verpasst oder sich angesichts des hohen Preises gegen einen Kauf entschieden haben. In Deutschland kostet das Steam Frame mit 256 GB Speicher 1.049 Euro, während für die 1-TB-Ausführung 1.279 Euro fällig werden.

Geduld bleibt trotz Fortschritten notwendig

Warum warten einige Reservierungsinhaber weiterhin auf ihre Kaufaufforderung? Valve arbeitet die zufällig festgelegte Reihenfolge schrittweise ab. Die Registrierung wurde am 17. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit abgeschlossen, anschließend erfolgte eine einmalige zufällige Sortierung für die Modelle und Versandregionen.

Während einzelne Käufer ihr Headset bereits erhalten haben, warten andere seit dem 17. September 2026 in der Reservierungswarteschlange auf ihre Bestellmöglichkeit. Der Wechsel erster Personen von der Warteliste zeigt jedoch, dass das System funktioniert und frei gewordene Plätze tatsächlich weitergegeben werden.

Das Steam Frame ist Valves neues kabelloses VR-Headset und kann sowohl eigenständig als auch per Streaming mit einem PC genutzt werden. Ein spezieller Funkadapter ermöglicht die Übertragung ohne direkte Kabelverbindung. Unterstützt werden VR-Spiele und klassische Titel aus der Steam-Bibliothek, wobei die eigenständige Nutzung von der jeweiligen Kompatibilität abhängt.

Postfach und Steam-Konto im Blick behalten

Welche Schritte sollten Wartende jetzt unternehmen? Wer sich für eines der beiden Modelle registriert hat, sollte regelmäßig das mit Steam verknüpfte E-Mail-Postfach kontrollieren. Zusätzlich kann sich ein Blick auf die Steam-Produktseite lohnen, da dort der aktuelle Reservierungsstatus angezeigt wird.

Eine konkrete Prognose für weitere Nachrücker gibt es bislang nicht. Die ersten Verschiebungen sind dennoch ein ermutigendes Signal für alle, die bereits mit einer deutlich längeren Wartezeit gerechnet hatten.

Habt ihr euch für das Steam Frame registriert oder bereits eine Kaufaufforderung erhalten? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare.

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