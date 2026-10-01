Silent Hill Townfall – Screen Burn will Monster Das Gewicht neu balancieren

Nur wenige Tage nach dem Release von Silent Hill: Townfall reagiert Entwickler Screen Burn Interactive auf einen der größten Kritikpunkte des Psychohorrors. Das besonders hartnäckige Monster Das Gewicht soll mit einem kommenden Update neu ausbalanciert werden.

Die Kreatur verfolgt Protagonist Simon Ordell durch Teile von St. Amelia und kann ihn sofort töten. Da sich der Gegner kaum bekämpfen lässt, bleibt häufig nur die Flucht oder ein gut gewähltes Versteck.

Ein gnadenloser Verfolger sorgt für Frust

Warum gilt Das Gewicht als besonders nerviger Gegner? Die Begegnungen mit der Kreatur setzen stark auf Schleichen und Ausweichen. Wird Simon entdeckt und eingeholt, endet die Verfolgung unmittelbar tödlich, wodurch bereits kleine Fehler einen erneuten Versuch notwendig machen.

Zusätzlich lässt sich das Verhalten des Monsters offenbar nicht immer eindeutig einschätzen. Das Gewicht kann sich lange in der Nähe eines Verstecks aufhalten und damit den Spielfluss ausbremsen. Gerade in Abschnitten, in denen gleichzeitig Rätsel gelöst oder wichtige Gegenstände eingesammelt werden müssen, entwickelt sich die eigentlich spannende Jagd dadurch schnell zur Geduldsprobe.

Eine direkte Konfrontation stellt zudem meist keine praktikable Lösung dar. Das Gewicht ist weitgehend unverwundbar, weshalb Ablenkungen, vorsichtiges Vorgehen und das Ausnutzen der Umgebung im Mittelpunkt stehen.

Screen Burn arbeitet an einer Anpassung

Welche Änderung hat der Entwickler angekündigt? Screen Burn Interactive bestätigte am 30. September 2026, dass die Beschwerden rund um Das Gewicht angekommen sind. Eine konkrete Beschreibung der geplanten Anpassungen gibt es bislang allerdings nicht.

Wir haben eure Schwierigkeiten mit Das Gewicht gehört. Eine Anpassung der Spielbalance ist so schnell wie möglich unterwegs.

Denkbar wären Änderungen an der Aufmerksamkeit, den Laufwegen oder der Verweildauer des Monsters. Auch eine weniger harte Bestrafung nach einer Entdeckung könnte die betroffenen Abschnitte angenehmer gestalten. Welche Werte Screen Burn tatsächlich verändert, bleibt bis zur Veröffentlichung der Patchnotes offen.

Ein genauer Termin für das Balancing-Update wurde ebenfalls noch nicht genannt. Die Formulierung des Studios deutet jedoch darauf hin, dass die Überarbeitung möglichst zeitnah erscheinen soll.

Erste Verbesserungen für die PC-Version

Welche Probleme wurden bereits behoben? Parallel zur Ankündigung veröffentlichte das Studio den PC-Patch 1.3.1 für Steam und den Epic Games Store. Dieser soll Ruckler reduzieren, die durch Probleme bei der Shader-Kompilierung verursacht wurden.

Weitere Performance-Verbesserungen sind bereits angekündigt. Ob die Anpassung von Das Gewicht gleichzeitig für PC und PlayStation 5 erscheint, wurde noch nicht näher erläutert.

Silent Hill: Townfall ist seit dem 24. September 2026 für PlayStation 5 und PC erhältlich. Das Horrorspiel versetzt euch aus der Egoperspektive in das nebelverhangene St. Amelia, wo Simon Ordell mit einem tragbaren CRTV rätselhafte Signale empfängt und den Geheimnissen seiner Vergangenheit nachgeht.

Wie habt ihr die Begegnungen mit Das Gewicht erlebt und welche Anpassungen sollte Screen Burn Interactive vornehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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