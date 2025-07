Silent Hill: Townfall – Entwickler starten Akt 2 und ändern ihren Namen

Die neueste Entwicklung in der lang ersehnten Silent Hill-Reihe bringt frischen Wind in die Community. Silent Hill: Townfall, ein eigenständiges Projekt, das erstmals 2022 angekündigt wurde, hat endlich ein Update erhalten. Die Entwickler, ehemals bekannt als No Code, haben sich in Screen Burn Interactive umbenannt und geben bekannt, dass sie von „Akt 1“ zu „Akt 2“ übergehen. Dies ist das erste bedeutende Update auf der Website des in Schottland ansässigen Entwicklers seit fast drei Jahren.

Der Übergang zu Screen Burn Interactive

Warum der neue Name? Die Umbenennung von No Code zu Screen Burn Interactive markiert einen Neuanfang für das Entwicklerteam. Trotz der Namensänderung bleibt die Vision für Silent Hill: Townfall unverändert. Die Entwickler bestätigen, dass dies ihr bislang größtes Projekt ist und die Arbeit daran unvermindert weitergeht.

Die letzten fünf Jahre waren für das Team von Screen Burn ein auf und ab. Nach erfolgreichen Projekten wie Stories Untold und Observation unter der Schirmherrschaft von Devolver Digital, kam das Team mit Annapurna Interactive und KONAMI in Kontakt. Dies führte zur Entwicklung von Silent Hill: Townfall, einem Traumprojekt für das kleine Team.

Herausforderungen und Fortschritte

Wie beeinflusste die Pandemie das Projekt? Die COVID-19-Pandemie stellte das Team vor erhebliche Herausforderungen. Während der Lockdowns begann das Team mit den ersten Konzepten für das Spiel, und die Auswirkungen dieser Zeit sind noch heute spürbar. Dennoch betont Screen Burn, dass die Geduld der Fans belohnt wird.

Das Team betont, dass sie weiterhin an ihrem „Albtraum“ arbeiten und es kaum erwarten können, mehr Informationen zu teilen. Sie machen deutlich, dass es sich um ein großes Spiel handelt, das von einem kleinen Team entwickelt wird, und bitten die Fans um Geduld.

Das Echo der Fans

Wie reagieren die Fans auf die Neuigkeiten? Die Ankündigung von Silent Hill: Townfall im Rahmen des Silent Hill Transmission-Events 2022 erregte großes Interesse. Ein gut produzierter Teaser weckte das Interesse der Fans, auch wenn nur wenig über die Spielmechanik oder die Handlung bekannt wurde.

Ein YouTube-Nutzer namens InsanityMan schrieb begeistert, dass er sich auf dieses Projekt mehr freue als auf andere Ankündigungen, da es das Gefühl von Silent Hill am besten einfange.

Zukunftsaussichten

Wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen? Trotz des jüngsten Updates von Screen Burn und Spekulationen von Brancheninsidern bleibt das genaue Veröffentlichungsdatum von Silent Hill: Townfall unklar. Ein Insider namens Dusk Golem spekuliert jedoch, dass das Spiel 2026 erscheinen könnte.

In einer Zeit, in der viele ältere Titel neu aufgelegt werden, bleibt ein mysteriöses, eigenständiges Silent Hill-Spiel ein faszinierender Ausblick. Doch wie ironisch wäre es, wenn das lang erwartete Projekt lediglich ein Pachinko-Spiel wäre, wie es bei KONAMI nicht unüblich ist?

Diskussion

Was denkst du über die neuesten Entwicklungen rund um Silent Hill: Townfall? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!