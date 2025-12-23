Neues Horrorspiel Project M exklusiv für Nintendo Switch 2 angekündigt

Bloober Team, das Studio hinter dem gefeierten Silent Hill 2 Remake, hat ein neues Horrorprojekt für die Nintendo Switch 2 angekündigt – und das exklusiv. Unter dem Arbeitstitel Project M soll ein Spiel entstehen, das laut dem CEO des Studios, Piotr Babieno, nur auf Nintendo-Hardware überhaupt möglich sei.

Die Switch 2 wurde im Juni 2025 veröffentlicht und bringt einige technische Upgrades mit, die für Horror-Atmosphäre entscheidend sein können: 4K-Auflösung im Dock-Modus, 120 Hz bei Handheld-Spielweise, HDR-Unterstützung und eine massiv verbesserte Grafikleistung. Genau diese Vorteile machen die Konsole zur idealen Plattform für das ambitionierte Projekt des Studios.

Ein Horror-Spiel exklusiv für Nintendo

Was macht Project M so besonders? Laut Babieno verfolgt das Spiel einen Ansatz, den kein anderes Horrorspiel je gewagt hat. Die Inspirationen reichen von Resident Evil über Silent Hill bis hin zu Eternal Darkness und Limbo – ein ungewöhnlicher Mix, der auf psychologische Tiefe, Survival-Elemente und kreative Rätselmechaniken schließen lässt.

Mit Limbo als Referenz deutet Bloober Team an, dass Project M auch Plattform- oder Puzzle-Elemente enthalten könnte. Das passt zu bisherigen Titeln des Studios, wie Cronos: The New Dawn, wo düstere Atmosphäre und Rätseldesign bereits kombiniert wurden.

Ein lange gehegter Traum wird Realität

Warum hat Bloober Team ausgerechnet mit Nintendo zusammengearbeitet? In einem Interview erinnerte sich Babieno daran, dass er Bloober Team ursprünglich gegründet hatte, um Horrorspiele speziell für Nintendo-Plattformen zu entwickeln. Nach einem schwierigen Start und einem beinahe gescheiterten ersten Projekt musste sich das Studio jedoch zunächst auf kleinere Titel konzentrieren.

Mit dem Erfolg von Layers of Fear, Blair Witch und The Medium konnte sich Bloober Team schließlich etablieren – und durch das Silent Hill 2 Remake endgültig beweisen, dass sie zu den führenden Horror-Studios der Branche gehören. Jetzt, mit Project M, kehrt Babieno zu seiner ursprünglichen Vision zurück.

Technik der Switch 2 als Schlüsselkomponente

Wie profitiert Project M von der Switch 2 Hardware? Die technischen Möglichkeiten der Switch 2 spielen eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Spiels. Mit verbesserter Grafikleistung, HDR und höheren Bildwiederholraten kann Project M visuelle und atmosphärische Akzente setzen, die auf der alten Switch nicht möglich gewesen wären.

Besonders interessant ist auch die soziale Komponente der neuen Hardware: Mit GameChat, Bildschirmfreigabe und Webcam-Unterstützung könnten auch spielmechanische Elemente Einzug halten, die das Horrorerlebnis noch immersiver machen.

Was bisher bekannt ist

Welche Informationen gibt es bereits über Project M? Konkrete Story-Details hat Bloober Team bislang nicht veröffentlicht. Klar ist nur, dass das Spiel stark auf psychologischen Horror setzt und eine neue Perspektive im Genre einnehmen will. Der Entwickler spricht von einem „kühnen Twist“, der in dieser Form bislang einzigartig sein soll.

Die Liste der Einflüsse verspricht viel:

Resident Evil – Survival-Horror und Actionelemente

– Survival-Horror und Actionelemente Silent Hill – Psychologischer Horror und Storytiefe

– Psychologischer Horror und Storytiefe Eternal Darkness – Nintendo-exklusiver Klassiker mit Wahnsinnsmechaniken

– Nintendo-exklusiver Klassiker mit Wahnsinnsmechaniken Limbo – Minimalistisches Design und Rätselspiel mit düsterer Atmosphäre

Wie geht es weiter?

Wann erfahren wir mehr über Project M? Laut Babieno sollen schon bald neue Informationen veröffentlicht werden. Ein genauer Termin steht noch aus, aber die Aussagen deuten auf eine offizielle Enthüllung im ersten Quartal 2026 hin – möglicherweise im Rahmen eines zukünftigen Nintendo Direct.

Für Horrorfans und Switch-Besitzer könnte Project M eines der spannendsten Spiele der kommenden Monate werden. Die Kombination aus technischer Innovation, kreativer Vision und exklusiver Umsetzung macht neugierig auf mehr.

Was hältst du von einem Nintendo-exklusiven Horrorspiel? Könnte Project M ein neuer Meilenstein werden oder ist das Genre bei Nintendo fehl am Platz? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!