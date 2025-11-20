Total Chaos überrascht im Xbox Game Pass – Soundtrack von Akira Yamaoka

Total Chaos, das neue Horrorspiel von Trigger Happy Interactive, wurde überraschend auf Xbox Game Pass veröffentlicht. Dieses Ereignis fand während der Xbox Partner Preview im November 2025 statt, einem 30-minütigen Showcase, das neue Xbox Game Pass-Enthüllungen und Trailer zu kommenden Spielen wie Tides of Annihilation und 007 First Light präsentierte. Total Chaos, ursprünglich als Total Conversion Mod für Doom 2 gestartet, wurde zu einem modernen Standalone-Spiel für aktuelle Konsolen neu interpretiert.

Musik von einem berühmten Komponisten

Wer ist der Komponist von Total Chaos? Die Musik von Total Chaos stammt von Akira Yamaoka, dem renommierten japanischen Komponisten, der vor allem für seine Arbeit an der Silent Hill-Reihe bekannt ist. Yamaoka, der von 1993 bis 2009 bei Konami tätig war, ist seit 2010 Sound Director bei Grasshopper Manufacture. Seine Musik ist bekannt für ihren atmosphärischen und oft unheimlichen Charakter, der perfekt zu einem Horrorspiel wie Total Chaos passt.

Zusätzlich zu Akira Yamaoka haben auch die Komponisten Jason Dagenet, William Braddell sowie Tim Stoney, Chipper Hammond und Mathieu Halloui von Apogee zur musikalischen Untermalung des Spiels beigetragen. Diese Zusammenarbeit hat zu einem besonders eindringlichen Soundtrack geführt, der die düstere und verstörende Atmosphäre des Spiels verstärkt.

Spielmechaniken und Verfügbarkeit

Was bietet Total Chaos spielerisch? Total Chaos bietet ein First-Person-Survival-Horror-Erlebnis, das über neun Kapitel hinweg eine Vielzahl von „shambling horrors“ und „inhumanen Abscheulichkeiten“ präsentiert. Dabei legt das Spiel besonderen Wert auf ein tiefes Inventar-Management-System, Waffenherstellung sowie Nah- und Fernkampfoptionen. Diese Elemente sorgen für ein intensives und taktisches Spielerlebnis, das sowohl alteingesessene Fans des Genres als auch Neulinge ansprechen dürfte.

Besonders bemerkenswert ist die Xbox Play Anywhere-Funktion von Total Chaos, die es dir ermöglicht, deinen Spielstand nahtlos zwischen Xbox, PC und unterstützten Handheld-Geräten wie dem ROG Xbox Ally X zu übertragen. Das Spiel ist seit dem 20. November 2025 auf Xbox Series, Xbox Cloud und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

Marktstart und zukünftige Features

Wo kannst du Total Chaos erwerben und welche zukünftigen Features gibt es? Total Chaos ist ebenfalls auf Steam erhältlich, wo es zum Start für 21,24 Euro mit einem 15%-Rabatt angeboten wird, der bis zum 27. November 2025 gilt. Eine besonders spannende Aussicht für die Zukunft ist die geplante Unterstützung für SteamVR im zweiten Quartal 2026, die es dir ermöglichen wird, das Spiel in Virtual Reality zu erleben.

Mit seiner beeindruckenden Mischung aus packendem Gameplay, stimmungsvoller Musik und der Verfügbarkeit auf mehreren Plattformen setzt Total Chaos neue Maßstäbe im Horrorgenre. Ob du ein Fan von Survival-Horror bist oder einfach nur neugierig auf das neueste Werk von Akira Yamaoka – dieses Spiel könnte genau das richtige für dich sein.

Was denkst du über diesen überraschenden Release und die musikalische Untermalung von Akira Yamaoka? Teile deine Meinung in den Kommentaren!