Neuer Star-Wars-Roman enthüllt Jaylen Vrax‘ Ursprung – Release Februar 2026

Ubisoft hat mit Star Wars Outlaws ein ambitioniertes Open-World-Erlebnis im Star-Wars-Universum geschaffen, das im August 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erschien. Trotz der cineastischen Inszenierung und positiver Kritiken blieb der kommerzielle Erfolg hinter den Erwartungen zurück. Dennoch wird das Franchise nun mit einem spannenden neuen Projekt erweitert: einem Roman-Prequel, das tiefer in die Hintergrundgeschichten einsteigt.

Was erwartet dich in Star Wars Outlaws: Low Red Moon?

Was ist die Handlung des neuen Prequels? Der Roman Star Wars Outlaws: Low Red Moon erscheint am 3. Februar 2026 und stammt aus der Feder von Mike Chen. Im Zentrum steht die tragische Geschichte von Jaylen Barsha, der später als Jaylen Vrax bekannt wird – einer der zentralen Antagonisten aus dem Spiel.

Jaylen stammt aus einer wohlhabenden Familie, doch als das Imperium seine Familie wegen angeblicher Verschwörung vernichtet, überlebt er als einziger. Mithilfe eines umprogrammierten Kampf-Droiden gelingt ihm die Flucht, doch er muss seine Identität aufgeben. Fortan lebt er als Jaylen Vrax – ein Name, den Spieler bereits aus dem Hauptspiel kennen.

Wichtige Charaktere und ihre Rollen

Welche Figuren tauchen im Prequel auf? Neben Jaylen Vrax spielt auch ND-5, der BX-Serie-Kommando-Droide, eine zentrale Rolle. Beide Figuren sind auch im Hauptspiel präsent, was das Prequel zu einer idealen Ergänzung für Fans macht, die tiefer in die Beziehungen und Motivationen dieser Charaktere eintauchen möchten.

Die Geschichte bietet neue Perspektiven auf die Vergangenheit dieser Figuren, darunter Hinweise auf Kämpfe während der Klonkriege. Diese Einblicke verleihen dem Spiel zusätzliche Tiefe und machen erneute Spieldurchläufe lohnenswerter.

Veröffentlichung und Format

Wann erscheint der Roman und in welchen Formaten? Low Red Moon erscheint am 3. Februar 2026 mit einer Länge von 384 Seiten. Er wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

Print-Ausgabe bei allen großen Buchhändlern

eBook-Version

Hörbuch mit einer Laufzeit von 14 Stunden und 19 Minuten

Im Hörbuch kehren Jay Rincon als ND-5 und Eric Johnson als Jaylen Vrax zurück – beide haben bereits ihre Figuren im Spiel vertont, was für Kontinuität sorgt.

Die Verbindung zum Hauptspiel

Wie ergänzt der Roman das Spielerlebnis? Die Handlung von Star Wars Outlaws spielt zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Protagonistin Kay Vess versucht mit einem galaxisweiten Raubzug der Gewalt der Syndikate zu entkommen. Während Kay im Roman selbst kaum eine Rolle spielt, bietet Low Red Moon wertvolle Hintergrundinformationen über die Welt, in der sie agiert – und über die Gegner, mit denen sie sich auseinandersetzen muss.

Die Entwicklung von Jaylen Vrax vom privilegierten Erben zum skrupellosen Verbrecherboss verleiht dem Spielkonflikt zusätzliche emotionale Tiefe. Gleichzeitig wird ND-5 als mehrdimensionaler Charakter greifbarer, was besonders für Fans des Droiden spannend sein dürfte.

Ein Blick auf Star Wars Outlaws

Wie war das Hauptspiel inhaltlich aufgebaut? In Star Wars Outlaws steuerst du Kay Vess durch offene Welten, sowohl auf Planeten als auch im Weltraum. Neben Kämpfen, Stealth-Abschnitten und Dialogentscheidungen sind besonders die Interaktionen mit vier Fraktionen (Ashiga-Clan, Crimson Dawn, Hutt-Kartell und Pyke-Syndikat) entscheidend. Je nach Ruf bei diesen Gruppen eröffnen sich neue Missionen oder Konflikte.

Ein Highlight des Spiels ist die dynamische Verfolgungsmechanik: Bei Fehlverhalten nimmt der Imperiale Druck zu, was zu spannenden Flucht- oder Kampfsequenzen führt. Auch Kay’s Begleiter Nix spielt eine wichtige Rolle im Gameplay – er kann Gegner ablenken, Objekte aktivieren oder sogar angreifen.

Für wen lohnt sich das Prequel?

Ist der Roman nur für Fans des Spiels interessant? Nicht unbedingt. Zwar bietet Low Red Moon einen klaren Mehrwert für Spieler, die das Spiel bereits abgeschlossen haben, doch auch Leser, die einfach gute Sci-Fi-Action mit tragischen Heldenfiguren mögen, dürften auf ihre Kosten kommen. Besonders die moralischen Grauzonen und das politische Intrigenspiel in der Zeit des Galaktischen Imperiums sind für Star-Wars-Fans ein starkes Argument.

Mehr Tiefe im Star-Wars-Universum

Wie erweitert Low Red Moon das Star-Wars-Lore? Der Roman nutzt seine Unabhängigkeit vom Spiel, um Themen wie familiäre Schuld, Identitätsverlust und künstliche Intelligenz in einem Star-Wars-Kontext zu behandeln. Gleichzeitig bleibt er durch Figuren wie Jaylen Vrax, ND-5 und die Erwähnung von Sliro Barsha eng mit dem Spiel verbunden.

Star Wars Outlaws: Low Red Moon ist somit keine bloße Begleitgeschichte, sondern ein eigenständiges Werk, das das Universum sinnvoll ergänzt und erweitert.

Was hältst du von dem neuen Prequel-Roman? Hast du Star Wars Outlaws gespielt und kennst Jaylen Vrax bereits? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!