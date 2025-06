Update behebt Bugs in Star Wars Outlaws – Verbesserte Quests und UI-Features

Ubisoft hat ein neues Update für das Open-World-Spiel Star Wars Outlaws veröffentlicht, das eine Vielzahl von Problemen behebt und das Spielerlebnis weiter verbessert. Das Spiel, das im Herbst 2024 veröffentlicht wurde, hatte zunächst mit einigen Problemen zu kämpfen, darunter Designentscheidungen, die bei vielen auf Unverständnis stießen, und eine Vielzahl von Bugs. Doch Ubisoft hat kontinuierlich daran gearbeitet, diese Probleme zu beheben und das Spiel zu optimieren.

Patch-Details und Plattformgrößen

Welche Änderungen bringt das Update mit sich? Der neueste Patch, Update 1.7, behebt zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen des Spiels. Die Dateigröße des Patches variiert je nach Plattform zwischen 1,96 GB und 3,67 GB. Zu den behobenen Problemen gehören Fehler im Gameplay, bei Quests und in der Benutzeroberfläche.

Allgemeine Gameplay-Verbesserungen

Welche Bugs wurden im Gameplay behoben? Zu den allgemeinen Gameplay-Verbesserungen gehört die Behebung eines Problems, bei dem Waffen nach dem Speichern keine Munition mehr hatten. Zudem gab es Probleme mit der Deckung, die Kay in bestimmten Bereichen nicht nutzen konnte. Außerdem wurde ein Fehler behoben, der Spieler daran hinderte, von der Achra-Station aus schnell zu reisen oder abzuheben, wenn während des Landens ein Dialog abgespielt wurde.

Quests und Story Packs

Welche spezifischen Quests wurden verbessert? Bei den Haupt- und Nebenquests wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. In Toshara und Tatooine wurden Probleme mit der Pyke-Reputation und den Smuggler Camp- und Abandoned Hideout-Quests behoben. Spieler, die bereits eine Truhe geplündert hatten, können nun die entsprechenden Intel-Quests abschließen. Auch die Quest „Hidden Riches“ auf Akiva wurde angepasst.

Benutzeroberfläche und Zugänglichkeit

Welche Änderungen gibt es bei der Benutzeroberfläche? In der Benutzeroberfläche wurde ein fehlender Tastenbelegungsbefehl unter den Steueroptionen für das Raumschiff hinzugefügt. Zusätzlich wurde eine Option für Zugänglichkeitsverknüpfungen bei der Verwendung eines Controllers hinzugefügt. Die Sichtbarkeitseinstellungen des Fadenkreuzes sind nun ebenfalls verfügbar.

Zusätzliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Welche weiteren Fehler wurden behoben? Zu den weiteren behobenen Problemen gehören unter anderem fehlerhafte NPC-Dialoge nach bestimmten Story-Fortschritten und Probleme mit Kontrabandverträgen. Auch das Problem, dass das HUD des Rokana Raider-Schiffs beim Boosten verschwand, wurde behoben, ebenso wie ein Problem mit der Beschreibung des passiven Systems „Supercharged Ions“.

Zukünftige Updates und Entwicklungen

Was bringt die Zukunft für Star Wars Outlaws? Ubisoft zeigt mit diesem Patch, dass sie weiterhin engagiert an der Verbesserung von Star Wars Outlaws arbeiten. Ein Port für die kommende Switch 2 ist ebenfalls in Arbeit, was zusätzliche Möglichkeiten für Spieler eröffnet, in die faszinierende Welt von Star Wars einzutauchen.

Was hältst du von den Verbesserungen und den kontinuierlichen Updates für Star Wars Outlaws? Teile deine Meinung in den Kommentaren!