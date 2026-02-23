Resident Evil 0 Remake – Gerüchte zu Entwicklung, Zeitplan und Fan-Debatte

Ein mögliches Remake zu Resident Evil 0 sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff in der Community. Während viele Fans den Ableger nicht als Höhepunkt der Reihe sehen, gilt er trotzdem als solides Survival-Horror-Paket, das man als Serienfan gut mitnehmen kann. Genau deshalb überrascht es kaum, dass sich Gerüchte zu einer Neuauflage hartnäckig halten und die Erwartungen dabei weit auseinandergehen.

Die Diskussion dreht sich weniger um die Frage, ob es kommt, sondern eher darum, wie stark Capcom am ursprünglichen Design schrauben sollte. Denn Resident Evil 0 hat ein paar Eigenheiten, die bis heute polarisieren. Und genau da setzen die aktuellen Debatten an.

Gerüchteküche rund um Entwicklung und Zeitplan

Was ist bisher zum Resident Evil 0 Remake bekannt? In der Community kursiert eine zusammengetragene Übersicht zu den bislang berichteten Details: Demnach soll die Produktion bereits 2023 gestartet sein, inklusive Casting für neue Hauptdarsteller im Jahr 2024. Ursprünglich war offenbar ein früherer Release angepeilt, doch nach einem Wechsel in der Entwicklung habe es größere Umstellungen gegeben, die den Zeitplan nach hinten geschoben haben.

Konkret steht im Raum, dass Capcom die Entwicklung von M2 übernommen und das Projekt anschließend deutlich umgebaut haben soll. Das würde auch erklären, warum inzwischen ein Release-Zeitfenster für 2028 diskutiert wird, obwohl zuvor wohl 2024 als Ziel galt.

Welche neuen Inhalte könnten im Remake landen? Wie bei den bisherigen Neuauflagen der Reihe erwarten viele zusätzliche Inhalte statt einer reinen 1:1-Neuauflage. Ein konkretes Detail, das immer wieder auftaucht, ist die Erweiterung der ikonischen Zugsequenz: Dort soll ein zusätzlicher Schaffner als neue Figur beziehungsweise Begegnung integriert werden. Ob das nur ein kleines Story-Detail bleibt oder das Level spürbar verändert, ist genau einer der Punkte, an denen sich die Meinungen spalten.

Die Community ist sich uneins über die Prioritäten

Warum spaltet ein Resident Evil 0 Remake die Fans? Resident Evil 0 ist für viele ein Spiel mit starkem Setting und mutigen Ideen, aber auch mit Design-Entscheidungen, die nicht jeder noch einmal genauso erleben möchte. Entsprechend gibt es zwei Lager: Die einen wollen, dass Capcom die Vorlage modernisiert und Schwächen konsequent ausbügelt. Die anderen fürchten, dass zu viele Eingriffe den eigenen Charakter des Spiels verwässern könnten.

Auf Reddit wird außerdem diskutiert, warum ausgerechnet zu diesem Projekt so viel durchsickern soll, während ein Remake zu Resident Evil Code Veronica von vielen als noch naheliegenderer Kandidat gesehen wird. Die Reihenfolge der kommenden Veröffentlichungen wird dadurch zum eigenen Streitthema, inklusive Spekulationen, welche Projekte intern überhaupt Priorität haben.

Meine Frage ist: Wie erfahren wir so viel über 0, wenn Code Veronica angeblich als Nächstes nach Requiem dran ist?

Mögliche Release-Reihenfolge nach Resident Evil Requiem

Wann könnte das Resident Evil 0 Remake erscheinen? Auch wenn 2028 als grobes Ziel kursiert, glauben einige, dass es dennoch früher in der Pipeline auftauchen könnte, abhängig davon, wie Capcom die kommenden Jahre taktet. Andere halten eine klare Roadmap für wahrscheinlicher, bei der zuerst andere große Projekte den Vortritt bekommen.

In den Kommentaren taucht dabei immer wieder eine Art Wunschplan auf, der mehrere Releases hintereinander einordnet. Diese Reihenfolge wird nicht als offiziell dargestellt, zeigt aber gut, wie viele Fans inzwischen mit einer ganzen Welle an Resident-Evil-Veröffentlichungen rechnen.

Welche Remakes könnten außerdem noch kommen? In der Diskussion werden auch Neuauflagen zu Resident Evil 1 und Resident Evil 5 erwähnt, allerdings eher als Projekte, die nicht zwingend gesetzt sind. Genau diese Unsicherheit füttert die Debatte zusätzlich: Wenn ohnehin vieles in Bewegung ist, wollen Fans umso mehr mitreden, welche Klassiker zuerst an der Reihe sein sollten.

Warum gerade Resident Evil 0 ein Kandidat für Verbesserungen ist

Welche Baustellen könnte Capcom im Remake verbessern? Selbst unter denen, die Resident Evil 0 eher im Mittelfeld der Reihe verorten, gilt der Ableger als dankbare Vorlage, weil seine Schwächen relativ klar benennbar sind. Ein Remake könnte also nicht nur optisch und technisch auf Stand gebracht werden, sondern auch beim Spielfluss spürbar nachlegen, ohne das Grundgerüst komplett zu verlieren.

Dazu passt auch die Erwartung, dass zusätzliches Material mehr sein sollte als reine Fanservice-Szenen. Wenn neue Figuren wie der erwähnte Schaffner wirklich sinnvoll eingebunden werden, könnte das Setting des Zug-Abschnitts stärker wirken und zugleich für mehr Abwechslung sorgen.

Wie steht ihr zum möglichen Resident Evil 0 Remake: Wollt ihr eine möglichst werkgetreue Neuauflage oder lieber eine mutige Überarbeitung, die das Spiel spürbar modernisiert? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.