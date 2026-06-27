PS6-Preis laut Leak über 1.000 Dollar, RAM-Kosten treiben Materialpreis

Die Gerüchteküche rund um Sonys nächste Konsole brodelt wieder: Laut einem neuen Leak könnte die PlayStation 6 deutlich teurer starten, als viele es nach den Preisrunden der aktuellen Generation ohnehin schon befürchten. Besonders pikant: Der kolportierte Einstiegspreis soll sogar über dem Preisniveau von Valves kürzlich bepreister Steam Machine liegen.

Während Sony selbst weiterhin keinen Termin und keine UVP nennt, wird im Hintergrund offenbar längst mit deutlich höheren Produktionskosten gerechnet. Der entscheidende Treiber soll weiterhin der angespannte Markt rund um Arbeitsspeicher sein, der die Kalkulation für Hersteller spürbar erschwert.

Die aktuellen Leaks zu Materialkosten und möglicher UVP

Wie teuer könnte die PlayStation 6 zum Launch werden? Laut dem als glaubwürdig geltenden Insider Kepler_L2 soll die sogenannte Bill of Materials, also die reinen Materialkosten pro Einheit, inzwischen bei rund 900 US-Dollar liegen. Umgerechnet und mit typischen Zusatzkosten wie Logistik, Marketing, Montage und Handelsspanne im Hinterkopf deutet der Leak darauf hin, dass Sony bei der PS6 nicht mehr um einen Preis jenseits der 1.000-Dollar-Marke herumkommt.

In der Konsequenz steht im Raum, dass die PS6 am Ende sogar eher in Richtung 1.200 US-Dollar gehen könnte, je nachdem, wie sich die restlichen Kosten bis zur Markteinführung entwickeln. Im Vergleich: Im März 2026 soll Kepler_L2 die Entwicklungskosten pro Gerät noch bei etwa 760 US-Dollar verortet haben, inzwischen sei dieser Wert demnach um rund 200 US-Dollar gestiegen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Offiziell bleibt Sony bei vorsichtigen Formulierungen. Der Konzern habe zuletzt sinngemäß betont, man beobachte die RAM-Situation genau, um den besten Preis und das passende Release-Zeitfenster festzulegen. Ein festes Datum gibt es weiterhin nicht, Gerüchte nennen aber nach wie vor 2027 als grobes Ziel, wobei auch eine Verschiebung in Betracht gezogen wird.

Steam Machine als Preisanker und die neue Realität bei Konsolenpreisen

Warum wird die Steam Machine plötzlich zum Vergleichswert? Valve hat die Steam Machine zuletzt mit einem klaren Preisschild versehen: 1.049 US-Dollar für das 512-GB-Modell und 1.349 US-Dollar für die 2-TB-Variante, Release-Datum ist der 30. Juni 2026. Wichtig dabei: In den genannten Preisen ist kein Controller enthalten, der Steam Controller soll zusätzlich 100 US-Dollar kosten.

Der Vergleich ist deshalb so spannend, weil die Steam Machine trotz hoher Kosten laut Bericht bereits von Scalpern zu deutlich höheren Preisen weiterverkauft wird, teils nahe am Doppelten der unverbindlichen Preisempfehlung. Gleichzeitig gilt die Hardware der Steam Machine in dieser Einordnung nicht einmal als stärker als eine PlayStation 5 Pro, was den Fokus noch stärker auf das reine Preis-Leistungs-Verhältnis lenkt.

Für Sony ist das Umfeld allerdings ohnehin rauer geworden: Die PlayStation-5-Familie ist 2026 bereits teurer geworden. Genannt werden dabei Preispunkte von 649,99 US-Dollar für die Standard-PS5, 599,99 US-Dollar für die Digital Edition und 899,99 US-Dollar für die PS5 Pro. In Kombination mit jüngsten Preiserhöhungen bei Xbox um 100 bis 150 US-Dollar je nach Modell zeigt sich ein klarer Trend: Konsolenhersteller kämpfen weiter mit teuren Komponenten, insbesondere beim RAM.

Was das für dich als PlayStation-Fan bedeuten könnte

Welche Folgen hätte eine PS6 für deutlich über 1.000 Euro? Sollte Sony tatsächlich in Regionen vorstoßen, die heute eher mit Gaming-PCs oder Premium-Handhelds assoziiert werden, würde sich die Erwartungshaltung an Ausstattung, Service und Lebensdauer der Plattform spürbar verschieben. Ein hoher Startpreis würde außerdem die Frage verschärfen, wie attraktiv Mid-Gen-Upgrades wie eine PS5 Pro in den kommenden Monaten bleiben, falls weitere Preisbewegungen folgen.

Gleichzeitig wäre ein vierstelliger Launchpreis eine neue Schwelle für den Massenmarkt. Genau deshalb dürfte Sony bei Timing und Modellstrategie besonders vorsichtig sein, etwa mit mehreren Varianten oder unterschiedlichen Speicheroptionen. Unterm Strich zeigt der Leak vor allem eines: Die nächste Konsolengeneration könnte weniger ein klassischer Generationssprung zum gewohnt „fairen“ Einstiegspreis werden, sondern ein Premium-Produkt, das sich viele erst einmal leisten wollen müssen.

Wie würdet ihr reagieren, wenn die PS6 zum Start tatsächlich deutlich über 1.000 Euro kostet: würdet ihr Day-one kaufen, abwarten oder eher auf Alternativen ausweichen? Schreibt es gern in die Kommentare.