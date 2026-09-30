God of War Laufey startet stark – Vorbestellungen landen in vielen Ländern Top 10

God of War Laufey legt nur einen Tag nach dem Start der Vorbestellungen einen beachtlichen Auftakt hin. Das kommende Actionabenteuer von Santa Monica Studio ist am 29. September 2026 in zahlreichen regionalen PlayStation Stores weit oben in die Vorbestellercharts eingestiegen.

Der starke Start ist besonders interessant, weil erstmals Laufey alias Faye die Hauptrolle in einem God of War übernimmt. Kratos rückt damit aus dem Mittelpunkt, doch die ungewohnte Perspektive scheint die Vorfreude innerhalb der Community bislang kaum zu bremsen.

Starke Platzierungen im PlayStation Store

Wie erfolgreich sind die Vorbestellungen von God of War Laufey? Den erfassten Daten von PS Store DB zufolge erreichte das PS5-Spiel in 43 von 55 untersuchten Ländern direkt die Top 10 der Vorbestellercharts. In zahlreichen wichtigen Märkten liegt das Abenteuer sogar auf dem zweiten Platz.

Zu diesen Märkten zählen unter anderem die USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Brasilien und Kanada. Auch in Deutschland fällt das frühe Ergebnis positiv aus: Die Digital Deluxe Edition belegt aktuell den zweiten Rang, während die Standard Edition unmittelbar dahinter auf Platz drei folgt.

An der Spitze steht in vielen Regionen weiterhin GTA 6. Angesichts der enormen Aufmerksamkeit für Rockstars nächsten Blockbuster dürfte bereits der zweite Platz für Sony und Santa Monica Studio ein ermutigendes Signal sein. Selbst in Japan, wo die Reihe traditionell weniger dominant auftritt, erreicht God of War Laufey laut der aktuellen Erfassung noch einen respektablen fünften Platz.

Faye überzeugt als neue Hauptfigur

Warum sorgt God of War Laufey für so viel Interesse? Ein wichtiger Faktor dürfte die bekannte Marke sein, doch auch das neue Szenario hebt den Titel von seinen Vorgängern ab. Nach ihrem Tod erwacht Faye im Allwann, dem Jenseits der Götter, und entdeckt, dass ihre Pläne zum Schutz von Kratos und Atreus in Gefahr geraten sind.

Im Kampf setzt die Kriegerin auf Geschwindigkeit, flüssige Kombinationen, Jötnar Magie und verschiedene Waffen. Dazu gehört der Schlangenbogen, der sich blitzschnell aus seiner ruhenden Form verwandeln lässt und Angriffe auf kurze sowie weite Distanz ermöglicht.

God of War Laufey wird außerdem der erste Hauptteil der Reihe, der gezielt und ausschließlich für die PlayStation 5 entwickelt wurde. God of War Ragnarök erschien dagegen parallel für PS4 und PS5. Dadurch kann das Studio die Technik der aktuellen Konsole stärker ausnutzen, ohne Rücksicht auf die ältere Hardware nehmen zu müssen.

Editionen und Vorbestellerboni

Welche Inhalte erhalten Vorbesteller? Unabhängig von der gewählten Edition sind mehrere digitale Extras enthalten. Diese Gegenstände werden im Verlauf der Handlung freigeschaltet und umfassen:

das Letzter Wunsch Rüstungsset

das Goldene Blätter Aussehen für Phranque

ein Ingame Ressourcenpaket

Die Standard Edition kostet im deutschen PlayStation Store 79,99 Euro. Für die Digital Deluxe Edition werden 89,99 Euro fällig. Sie ergänzt das Hauptspiel um ein digitales Mini Artbook, den offiziellen digitalen Soundtrack, das Dunkle Alchemie Ausrüstungsset und ein zusätzliches Ingame Ressourcenpaket. Das entsprechende Digital Deluxe Upgrade wird separat für 10 Euro angeboten.

Der Veröffentlichungstermin ist für den 16. Februar 2027 angesetzt. Bis dahin bleibt ausreichend Zeit für eine Vorbestellung, weshalb der frühe Erfolg vor allem für das grundsätzliche Interesse an Fayes eigenem Abenteuer spricht.

Freut ihr euch auf God of War Laufey und die neue Hauptfigur oder hättet ihr lieber erneut Kratos gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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