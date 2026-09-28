God of War Laufey – Vorbestellungen starten am 29. September 2026

Sony und Santa Monica Studio haben den Starttermin für die Vorbestellungen von God of War Laufey bestätigt. Interessierte können sich das neue PS5-Abenteuer ab dem 29. September 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit sichern. Konkrete Europreise für die Standard Edition und die Digital Deluxe Edition wurden bislang nicht genannt.

God of War Laufey erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PlayStation 5. Im Mittelpunkt steht Laufey, auch als Faye bekannt, die nach ihrem Tod im Allwann erwacht. In diesem Jenseits der Götter muss die Kriegerin ihre Familie beschützen und sich mächtigen Wesen aus unterschiedlichen Mythologien entgegenstellen.

Die Boni für Vorbesteller

Welche Vorbestellungsboni bietet God of War Laufey? Wer das Action-Adventure vor der Veröffentlichung kauft, erhält drei digitale Zusatzinhalte. Dazu gehören eine Rüstung für Faye, eine kosmetische Anpassung für ihren Begleiter Phranque und ein Ressourcenpaket für den Einstieg.

Letzter-Wunsch-Rüstungsset

Goldene-Blätter-Aussehen für Phranque

Ingame-Ressourcenpaket

Das Letzter-Wunsch-Rüstungsset sowie das Goldene-Blätter-Aussehen sind keine dauerhaft exklusiven Inhalte. Beide Extras lassen sich auch durch den regulären Story-Fortschritt freischalten. Vorbesteller erhalten lediglich sofortigen Zugriff und können die Gegenstände bereits zu Beginn ihres Abenteuers verwenden.

Welche Materialien im Ingame-Ressourcenpaket stecken, hat Sony noch nicht im Detail verraten. Käufer der physischen Standard Edition erhalten die Vorbestellungsboni über einen Download-Code. Für die Einlösung sind eine Internetverbindung und ein PlayStation-Konto erforderlich.

Die Inhalte der Digital Deluxe Edition

Was steckt in der Digital Deluxe Edition? Die teurere digitale Ausgabe setzt auf ein vollständiges Ausrüstungsset im Stil der Dunklen Alchemie. Neben einer Rüstung erhalten Käufer mehrere Anpassungen für Fayes Waffen und ihre magischen Fähigkeiten.

Dunkle-Alchemie-Rüstungsset

Dunkle-Alchemie-Klinge

Dunkle-Alchemie-Bogenschuppen

Dunkle-Alchemie-Katalysator

Ingame-Ressourcenpaket

Digitales Mini-Artbook

Offizieller digitaler Soundtrack von God of War Laufey

Auch die Ausrüstungsgegenstände der Digital Deluxe Edition können im Laufe der Handlung freigeschaltet werden. Dauerhaft an diese Edition gebunden bleiben damit vor allem das digitale Mini-Artbook und der offizielle Soundtrack. Ob zusätzlich eine physische Sonderedition geplant ist, wurde bislang nicht angekündigt.

Der Dunkle-Alchemie-Katalysator gehört zu einer neuen Ausrüstungskategorie. Katalysatoren kanalisieren die Magie des Allwanns und verleihen Faye unterschiedliche Effekte. Über Klingen und Bogenschuppen lässt sich außerdem das Verhalten ihrer Waffen an den bevorzugten Kampfstil anpassen.

Fayes Schlangenbogen im Kampf

Wie funktioniert Fayes neue Waffe? Der Schlangenbogen kann seine Form verändern und innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit gemacht werden. Im Präzisionsmodus kann Faye gezielt bestimmte Körperstellen treffen, Bewegungen einschränken und bis zu fünf Pfeile für eine mächtige Salve aufladen.

Beim mobilen Hüftfeuer verschießt sie dagegen mehrere Pfeile aus kurzer Distanz. Dadurch lassen sich Gegner in der Luft halten und längere Kombos mit Schwertangriffen, Pfeilen und besonderen Fähigkeiten aufbauen. Verschiedene Pfeilarten ermöglichen Schnellfeuer, explosive Detonationen und Angriffe auf mehrere Ziele.

God of War Laufey setzt damit deutlich stärker auf Geschwindigkeit, Kontrolle und flexible Kombinationen als die vorherigen Abenteuer mit Kratos. Freut ihr euch auf Faye als neue Hauptfigur und welche Edition würdet ihr vorbestellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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