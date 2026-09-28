The Witcher 3 Remastered erscheint morgen: Diese Änderungen erwarten euch bei Geralt

Morgen, am 29. September 2026, erscheint The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered. Dass Geralt eine schönere Spielwelt und ein überarbeitetes Kampfsystem bekommt, ist seit der Ankündigung des kostenlosen Upgrades bekannt. Ein neuer Einblick von GameSpot zeigt nun, welche Änderungen euch direkt beim Spielen auffallen dürften.

Schon im Hauptmenü gibt es zusätzliche Einträge. Dort findet ihr unter anderem eine Übersicht der wichtigsten Änderungen, den Zugang zu Mods und ein separates Kampftraining. Letzteres versetzt euch direkt zu Vesemir ins Tutorial, ohne dass ihr dafür die Einleitung erneut spielen müsst. Das dürfte besonders nützlich sein, wenn ihr mit einem alten Spielstand zurückkehrt und erst einmal wieder mit der Steuerung vertraut werden möchtet.

Meditieren und Erkunden fühlen sich anders an

Eine kleinere, aber auffällige Änderung betrifft die Meditation: Statt die Zeit lediglich per Schwarzblende verstreichen zu lassen, zeigt das Spiel den Zeitverlauf nun direkt an. Beim Erkunden verwendet das Remaster außerdem standardmäßig eine neue Kameraperspektive, die etwas mehr von der Umgebung zeigt. Wer die ursprüngliche Kamera von 2015 oder die nähere Ansicht des Next-Gen-Updates von 2022 bevorzugt, kann im Menü wechseln.

Auch abseits dieser Neuerungen hat CD Projekt Red an vielen Stellen gearbeitet. Die Fertigkeitsbäume wurden neu gestaltet, Kämpfe um zusätzliche Finisher und eine dynamischere Kamera ergänzt. Mit der Transmogrifikation könnt ihr das Aussehen eurer Ausrüstung ändern und gleichzeitig die Werte eurer stärkeren Gegenstände behalten. Der erweiterte Fotomodus erlaubt unter anderem zusätzliche Posen, Filter und sogar weitere Figuren im Bild.

Eigene Funktionen für Nintendo Switch 2

Die native Switch-2-Version erhäl Maus- und Bewegungssteuerung. Per Maus lassen sich beispielsweise Karte und Inventar bedienen; die Bewegungssteuerung kann für die Kamera und bestimmte Aktionen genutzt werden. GameSpot nennt außerdem Mod-Unterstützung für die Switch 2.

Auf dem PC stehen zusätzliche Grafikfunktionen im Mittelpunkt, darunter Pathtracing und Ray Reconstruction. Die umfangreiche Änderungsliste nennt darüber hinaus überarbeitetes Quest-Tracking, Anpassungen beim Looten und Verbesserungen an Menüs und Barrierefreiheit. Welche dieser Punkte den größten Unterschied machen, lässt sich ab morgen selbst ausprobieren.

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered erscheint am 29. September für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Besitzer des Spiels erhalten auf den unterstützten Plattformen ein kostenloses Upgrade; auch die bisherigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sind ohne Aufpreis enthalten. Die für 2027 angekündigte neue Erweiterung Songs of the Past gehört nicht zu diesem Gratisangebot.

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