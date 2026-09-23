The Witcher 3 Remastered: Xbox-Besitzer erhalten auch die PC-Version

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered erscheint am 29. September als kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels. Auf Xbox kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Mit dem Update unterstützt The Witcher 3 erstmals Xbox Play Anywhere. Wer eine entsprechende digitale Xbox-Lizenz besitzt, soll das Rollenspiel damit ohne zusätzlichen Kauf auch über die Xbox-App auf einem Windows-PC spielen können. CD Projekt Red hat die Änderung über seinen japanischen Account angekündigt.

Bisher hatten wir über die Verbesserungen des Remasters und die Übernahme alter Spielstände berichtet. Die neue Ankündigung betrifft dagegen den Zugriff auf eine weitere Plattform: Die Xbox-Fassung war bislang kein Play-Anywhere-Titel. Mit dem Remaster sollen sich zudem Spielstände zwischen Xbox und der PC-Version über die Xbox-App synchronisieren lassen.

Was bedeutet Xbox Play Anywhere für The Witcher 3?

Bei Play-Anywhere-Spielen umfasst ein digitaler Kauf sowohl die unterstützte Xbox- als auch die Windows-PC-Version. Ihr könnt damit zwischen Konsole und PC wechseln, ohne das Spiel für beide Plattformen separat zu kaufen. Die PC-Fassung wird über den Microsoft Store beziehungsweise die Xbox-App bereitgestellt; eine zusätzliche Steam- oder GOG-Lizenz ist damit nicht gemeint.

Für Besitzer einer Disc-Version ist damit noch kein kostenloser PC-Zugriff bestätigt. Entscheidend ist, ob die entsprechende digitale Lizenz mit dem Xbox-Konto verknüpft ist. Wer The Witcher 3 bereits digital auf Xbox gekauft hat, kann nach Erscheinen des Updates am 29. September in der Xbox-App prüfen, ob die PC-Version in seiner Bibliothek verfügbar ist.

Das Remaster selbst überarbeitet neben der Grafik auch Kampf, Bewegung und Komfortfunktionen. Welche Änderungen CD Projekt Red dafür angekündigt hat, findet ihr in unserem bisherigen Überblick zum Spielgefühl.

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