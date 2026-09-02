The Witcher 3 Remastered mit bis zu 90 FPS – eure alten Spielstände bleiben erhalten

Das kommende Remaster von The Witcher 3: Wild Hunt soll nicht nur zahlreiche grafische und spielerische Verbesserungen mitbringen. Besitzer einer PS5 Pro dürfen sich offenbar auch auf eine besonders hohe Bildrate freuen. Gleichzeitig hat CD Projekt Red eine wichtige Frage zur Übernahme vorhandener Spielstände beantwortet.

Die überarbeitete Fassung erscheint am 29. September 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. Wer das Rollenspiel bereits besitzt, erhält das Remaster auf den unterstützten Plattformen als kostenloses Upgrade.

Bis zu 90 FPS auf der PS5 Pro

Im Rahmen eines offiziellen REDstreams zur Gamescom 2026 hat CD Projekt Red weitere technische Details zur Neuauflage bekannt gegeben. Die PS5-Pro-Version bietet demnach einen Performance-Modus mit freigegebener Bildrate, in dem bis zu 90 Bilder pro Sekunde möglich sein sollen.

Für die Skalierung der Auflösung kommt demnach Sonys PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR, zum Einsatz. Die höchste Bildrate dürfte vor allem in Verbindung mit einem 120-Hertz-Bildschirm und VRR sinnvoll nutzbar sein. Da ausdrücklich von „bis zu 90 FPS“ die Rede ist, sollte allerdings nicht mit dauerhaft gehaltenen 90 Bildern pro Sekunde gerechnet werden.

Neue Raytracing-Funktionen, die exklusiv der PS5 Pro vorbehalten sind, soll es offenbar nicht geben. Die leistungsstärkere Konsole profitiert stattdessen von einer höheren beziehungsweise stabileren Bildrate und der Bildrekonstruktion über PSSR.

© CD Projekt

Alte Spielstände und Trophäen werden übernommen

Offiziell bestätigt ist inzwischen auch, dass vorhandene Speicherstände mit dem Upgrade kompatibel bleiben. Spieler müssen Geralts Abenteuer somit nicht von vorne beginnen, sondern können an der Stelle weitermachen, an der sie aufgehört haben.

Laut dem Support-Team von CD Projekt Red werden außerdem bereits freigeschaltete Trophäen und Erfolge übernommen. Für die Übertragung zwischen unterschiedlichen Plattformgenerationen dürfte erneut die mit Update 4.0 eingeführte Cross-Progression über ein verknüpftes GOG-Konto zum Einsatz kommen. CD Projekt Red erklärt das bisherige Verfahren auf ihrer Supportseite.

Remaster verändert auch das eigentliche Spiel

Bei der Neuauflage handelt es sich nicht ausschließlich um ein Grafik-Update. CD Projekt Red überarbeitet unter anderem das Kampfsystem, Geralts Bewegungen, das Verhalten der Monster, den Fähigkeitenbaum, die Steuerung von Plötze und die Benutzeroberfläche. Hinzu kommen neue Finisher, eine erweiterte Fotofunktion sowie Verbesserungen an Beleuchtung, Texturen und Animationen.

Mehrere Komfortfunktionen können auf Wunsch das Gewichtslimit des Inventars oder die Haltbarkeit von Waffen und Rüstungen deaktivieren. Eine automatische Beutefunktion soll das Einsammeln von Gegenständen erleichtern.

Darüber hinaus erhält The Witcher 3 plattformübergreifenden Mod-Support. Auf PS5 und Xbox Series X/S steht allerdings nur eine von den jeweiligen Plattformbetreibern zugelassene Auswahl zur Verfügung. Für den Zugriff wird ein mit dem CD-Projekt-Konto verbundenes Konto bei mod.io benötigt.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered erscheint am 29. September 2026. Neben dem kostenlosen Upgrade erhalten Besitzer des Hauptspiels auch die beiden bisherigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine ohne Aufpreis.

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