The Witcher 3 – Songs of the Past: Schauplatz, Zeitpunkt der Handlung & neue Waffe

Seit dem Beginn der Gamescom 2026 geben die Verantwortlichen immer mehr Details zu „Songs of the Past“, der kommenden Erweiterung zu The Witcher 3: Wild Hunt preis. In einem eigenen Livestream gibt es alles Wissenswerte und exklusive Einblicke in das Hexer-Universum.

Im gestrigen Stream sprach das Entwickler-Team von Fool’s Theory beispielsweise sowohl über den neuen Schauplatz als auch die zeitliche Einordnung von „Songs of the Past“. Angekündigt ist das Add-on für 2027 – ein konkretes Datum ist indes noch nicht bekannt.

Wo spielt The Witcher 3 – Songs of the Past?

Bei der Opening Night Live am Dienstagabend gab es bereits einen Teaser-Trailer zur dritten Erweiterung von The Witcher 3, der neben den ersten Gameplay-Szenen auch den Ort der Handlung enthüllte. Das etwa einminütige Video zeigt den Hexer in Letten, der Heimat von Rittersporn aka Dandelion, dessen vollständiger Adelstitel bekanntlich Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove lautet.

Dies bestätigten die Entwickler im Gespräch und gaben weitere Auskunft. Peter Gelencser, der World Director von „Songs of the Past“ erklärte „für alle Karten-Nerds da draußen“: „Es liegt im Nord-Osten Redaniens, irgendwo auf halber Strecke zwischen Kovir und Kaedwen. Wenn ihr zum Golf von Praxeda geht und dem Fluss Buina nach Osten folgt und dann rechts in den Fluss Nimnar abbiegt, findet ihr am anderen, südlichen Ufer des Nimnar diesen wunderschönen Ort.“

Eigentlich ist Letten ein Landstrich, in dem es an nichts mangelt: tolles Wetter, reiche Ernten, allerelei Festivitäten – alles, was es für ein gutes Leben braucht. Doch auch in der vermeintlich idyllischen Landschaft lauern düstere Geheimnisse und Kreaturen.

Wann spielt sich die Handlung in der Erweiterung ab?

Auch darauf haben die Witcher-Verantwortlichen eine Antwort parat – ohne jedoch spoilern zu wollen. Chronologisch betrachtet setzt „Songs of the Past“ nach der letzten Erweiterung „Blood and Wine“ an. Eigentlich will Geralt auf Corvo Bianco in den Ruhestand gehen, doch neuerliche Geschehnisse verhindern das Vorhaben.

Geralt macht sich also auf den Weg nach Letten, während dort das Winterende mit dem Fest Belleteyn gefeiert wird. Am Morgen nach dem Fest scheint Rittersporn spurlos verschwunden. Irgendetwas haben dessen Familie und eine alte Legende mit der mysteriösen Sache zu tun.

Bei seinen Nachforschungen wird Geralt von Rittersporns Cousine Lilla begleitet. Bislang halten sich die Entwickler jedoch bedeckt, in welche Richtung sich die Beziehung von Lilla und Geralt entwickelt. Immerhin gibt es zu dem Zeitpunkt im Spiel ja auch noch Yennefer und Triss.

Das ist zum Gameplay von The Witcher 3 – Songs of the Past bekannt

Sowohl in Beziehungsfragen als auch im Spielverlauf allgemein wird es wieder Entscheidungen zu treffen geben, die selbstverständlich Konsequenzen nach sich ziehen. Generell soll sich einiges aus vorherigen Erweiterungen wie „Hearts of Stone“ wiederfinden, wie Gameplay Engineer Moritz Baron verrät.

Zudem gibt es ein paar Veränderungen im Kampfsystem. Im Trailer sind sowohl Nah- als auch Fernkampfwaffen zu sehen. So hält zum Beispiel Geralts Kette Einzug hält. Zum Einsatz kommt diese auch gegen bislang unbekannte Monster. Die Kette kommt zwar erst mit der Erweiterung, kann dann aber auch in das Arsenal des Hauptspiels aufgenommen werden.

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In den nächsten Stunden und Tagen gibt es via Livestream weitere Einblicke in „Songs of the Past“, aber auch in das Remaster von The Witcher 3: Wild Hunt. Letzteres erscheint schon am 29. September 2026 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wie hyped seid ihr ob der zusätzlichen Inhalte, die The Witcher 3 noch bekommt? Was haltet ihr von den ersten Eindrücken? Schreibt es in die Kommentare.